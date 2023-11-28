За счет чего будут покрывать возможный дефицит газа и электричества в Узбекистане этой зимой?

00:28 30.11.2023

Министр энергетики Узбекистана рассказал, как планируется покрывать возможный дефицит энергоресурсов этой зимой. Среди мер - использование мазута для выработки энергии, перевод крупных предприятий на ночной режим работы, сокращение подачи газа на заправки и другое.



Министр энергетики Журабек Мирзамахмудов во время правительственного часа в Законодательной палате Олий Мажлиса 22 ноября рассказал о планируемых мерах для покрытия возможного дефицита энергоресурсов предстоящей зимой в Узбекистане.



По его словам, для этого будут задействованы резервные генерирующие мощности. В частности, если в ноябре прошлого года сжигалось 1800−2600 тонн мазута для производства электроэнергии, то сегодня 100−200 тонн в день, что позволило сформировать резерв в 340 тысяч тонн мазута (было 46 тысячи тонн).



"Во время аномальных холодов есть возможность увеличить [использование мазута] до 10 тысяч тонн в сутки. За счет сжигания 10 тысяч тонн мазута мы покроем дефицит в 10 млн кВт·ч электроэнергии в сутки", - сообщил он.



Кроме того, для покрытия остальной части дефицита предусмотрен план перевода 838 крупных предприятий в ночной режим работы, чтобы позволит снизить нагрузку на 1350 МВт. При этом для компаний, работающих ночью, применяется понижающий коэффициент в 1,5 раза ниже действующих тарифов на электроэнергию.



Он отметил, что крупные компании должны установить компенсирующие устройства реактивной мощности, уже свыше 200 из них получили предписания.



За счет этих мер планируется экономия 5 млн кВт·ч электроэнергии в сутки.



Министр также отметил, что при необходимости предусмотрено регулирование уличного освещения.



По его словам, во время пиковых периодов потребления в прошлого году сжигался 46 млн кубометров газа, в этом году для теплоэлектростанций будет гарантировано поставлен 51 млн кубометр газа.



При необходимости также могут быть сокращены поставки электричества в Афганистан, который сегодня получает по 5 млн кВт·ч электроэнергии в сутки.



Кроме того, во время аномальных холодов Узбекистан планирует импортировать 20 млн кВт·ч электроэнергии в сутки. По его словам, с начала года страна уже получила 4 млрд кВт·ч электроэнергии. На сегодня Узбекистан закупает электроэнергию у Туркменистана, а летом - дополнительно у Кыргызстана.



Сейчас в Узбекистане потребляется около 212−220 млн кВт·ч электроэнергии в сутки. Во время прошлогодних аномальных холодов пиковая потребность достигала 260 млн кВт·ч и вводились ограничения на 20 млн кВт·ч. В этом году запланировано полное покрытие потребностей до 280 млн кВт·ч, сказал Журабек Мирзамахмудов.



Прошлой зимой пиковый дефицит газа достигал 21,6 млн кубометров газа в сутки. Нехватку газа в этом году планируется восполнить из газохранилищ, пропускная мощность которых увеличилась с 18−20 млн до 35−40 млн кубометров, а также сократить подачу газа на 5 млн кубометров в сутки в комплекс по производству синтетического жидкого топлива Uzbekistan GTL. При необходимости будет сокращена на 30% подача газа для части газовых заправок (АГНКС): сейчас в сутки они получают 15 млн кубометров в сутки, ограничения могут быть введены на 5 млн кубометров.



Министр энергетики также рассказывал, как идет подготовка к зиме в Ташкенте и в Узбекистане, чтобы избежать энергокризиса. Для этого были отремонтированы котельные, построены новые подстанции и линии электропередач, созданы резервы мазута и выполнены другие работы.



На прошлой неделе пресс-служба президента сообщила, что для стабильного газоснабжения населения и предприятий решен вопрос с гарантированной поставкой газа объемом 5 миллиардов кубометров в Узбекистан. В ближайшие месяцы планируется запуск электростанций мощностью 2200 МВт, а также начало добычи 900 тысяч тонн угля.



Руководители "Узтрансгаза", "Худудгазтаъминота", "Региональных электрических сетей", Узэнергоинспекции и других предприятий ранее представили отчеты о подготовке к зиме президенту. По их словам, энергосистема "готова к любым капризам погоды и аномальным холодам".