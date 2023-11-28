Лучики прямые или волнистые. В Киргизии решили поменять гос-флаг

00:30 30.11.2023

Трехкратный чемпион мира по кикбоксингу Авазбек Аманбеков прокомментировал ситуацию с изменением флага.



"Никак не могу понять. Если поменяем флаг, то все будут сыты, зимой свет не будут отключать, дома станет тепло, а продукты подешевеют? И заживет что ли?" - написал он на своей страничке в соцсетях.



Спортсмен, на днях завоевавший бронзу чемпионата мира по ушу в США, опубликовал фото с флагам на пьедестале почета.



"Неужели теперь будем с другим флагом выходить?" - пишет он.



