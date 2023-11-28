 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Четверг, 30.11.2023
00:53  Космическая быль: какой будет лунная станция России и Китая
00:46  "Шесть мифов о НАТО", ставших украинской действительностью
00:42  Зачем Китай скрытно скупает российское золото, - "Взгляд"
00:40  Алкоголизация Казахстана: каким цифрам верить? - Г.Илеуова
00:39  Германия в рекордный срок превратилась из спасителя Европы в ее могильщика
00:38  Волгоград - в Сталинград: Новый курс или камуфляж Рос-власти? - С.Аксенов
00:35  Украина бросила в бой последние американские Abramsы. Спасать фронт

00:33  Казахстан втихаря снабжает Россию западным кино: вот и "Наполеон" Ридли Скотта приехал
00:30  Лучики прямые или волнистые. В Киргизии решили поменять гос-флаг
00:28  За счет чего будут покрывать возможный дефицит газа и электричества в Узбекистане этой зимой?
00:25  Армия Китая готова обуздать сепаратистов при помощи гиперзвука, - Владимир Овчинский
00:22  Ликвидация Израиля? Как связаны события на Ближнем Востоке и на Украине, - В.Матузов
00:20  Уральское сознание. Грядет великий проект "Очищение" России, - Александр Проханов
00:19  На Украине вспыхнула политическая война. Расклад не в пользу Зеленского, - The Economist
Среда, 29.11.2023
22:08  Южно-Казахстанское село Жетыген решено переделать в город
19:59  США: война миров. Американцев ожидают одни из самых необычных и сложных выборов в истории страны
19:57  Под грохот орудий: просто бизнес. Рос-олигархня продолжает торговать с Украиной, - И.Веремеев
19:49  В Караганде осудили на 6 лет 8 месяцев русского бойца ЧВК "Вагнер" Алексея Шомполова
17:54  В вымирающей Германии сожалеют о гибели СССР, - Дм.Адамов
17:48  В Ташкенте более чем в 1,5 раза увеличатся тарифы на вывоз мусора
17:01  ЗиС далеко не уедет... В Польше сформировали безнадежное правительство
16:46  Россия перекрыла Армении логистику. Пашинян чешет репу...
16:45  Китай запугивает Тайвань войной по уважительной причине, - Дмитрий Бавырин
15:52  Власти Таджикистана ужесточили наказание за развратные действия в отношении детей
15:38  Кто разворовал "Казпочту"? Хищения на 273 млн тенге
15:34  У японского острова Якусима разбился военный конвертоплан ВВС США Osprey. 8 - "груз 200"
14:55  "Правый выбор" Аргентины и настроения на континенте, - В.Ильин
12:30  Шерзод Буриев - новый хоким узбекского Шахрисабза
12:29  Похоже, жизнь в Солнечной системе есть везде. Без исключений
12:24  Украина: безумие и страх шута, безумие и страх свиты, - В.Авва
09:40  Дело "Антиструмина". В Узбе начались аресты врачей-отравителей
09:29  В будущие успехи Таджикистана в энергетике хочется верить, - Андрей Захватов
08:46  Альянс Москвы и Пекина стал кошмаром для Токио, - Владимир Скосырев
07:05  В Казахстане изменились правила расторжения брака
00:22  Декларация прав нормального человека как идеология будущего, - Дм.Тараторин
00:19  Транскаспийский коридор остается тесным
00:11  Злая девчонка в 50 кг. Чемпионкой мира по MMA среди юниорок стала казахстанка Жанна Каскинова
00:09  "Рыжая бестия" Динара Щеглова теперь вице-министр науки Казахстана
00:06  Саудовская Аравия установит нефтяные цены на ближайшее будущее, - НГ
00:05  Кого теряем. Умер (своей смертью) лидер казахского ОПГ "Четыре брата" Еркин Избасар
00:04  Cи, возможно, наметил преемника. Премьера Ли повысили в звании , - В.Скосырев
00:03  Жену начальника УкрРазведки Буданова Марианну... отравили солями тяжелых металлов
00:02  К чему ведет сравнение жизненных ценностей мигрантов и москвичей, - Петр Акопов
00:00  Лютый бой под Ясиноватой: двум амер-инструкторам прострелили ноги, но потом... взяли в плен
Вторник, 28.11.2023
19:49  Эпидемия кори (которой нет) скосила курсантов Казахстанской Академии Нацгвардии
18:09  С добром ли пожаловал: спецпослаец ЕС О’Салливан в третий раз с начала года едет в Центральную Азию из-за санкций против РФ
18:05  ДонбассФронт. На передовой перелом чувствует каждый. Осталось дождаться..., - Д.Стешин
18:02  Киргизия. Экс-премьер-министр за 1 млн долларов построил здание в Таласе. На открытие приехали глава ГКНБ Ташиев и спикер ЖК Шакиев
18:00  Казахстан получил два танкера Taraz и Liwa для перевозки нефти по Каспию в обход России
17:52  Банановый саммит. В Акорде состоялись "в узком формате" переговоры Токаева с Президентом Того - Фором Эссозимной Гнассингбе
17:38  "Высшее историческое право быть Россией...". Путин продолжает месить воздух ура-патриотизмом
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Казахстан   | 
Казахстан втихаря снабжает Россию западным кино: вот и "Наполеон" Ридли Скотта приехал
00:33 30.11.2023

Мы все глядим "Наполеона": хит Ридли Скотта вышел в российских кинотеатрах
Сеансы начались без анонсов и рекламы, копия приехала из Казахстана

Сергей Сычев

На экранах российских киносетей в конце ноября появился новый фильм от создателя "Гладиатора" и "Чужого". Масштабного "Наполеона" прикрепили к короткометражке "Три добрых дела" - вероятно, намекают на три большие батальные сцены в фильме: Тулон, Аустерлиц и Ватерлоо. Но сражения в блокбастере Ридли Скотта не главное, потому что это не исторический эпос, а костюмная мелодрама. С той лишь разницей, что фоном для этой трагической лав-стори становится гибель 6 млн человек, втянутых не без участия Бонапарта в мясорубку глобального масштаба. "Известия" посмотрели фильм на большом экране вместе с первыми столичными зрителями.



Случайный релиз

Кинотеатры завезли копию "Наполеона", видимо сами того не ожидая. Постеров фильма в мультиплексе, где идут первые сеансы, нет нигде. На кассе "Известиям" сказали, что копия приехала только что из Казахстана и что действительно пока мало кто знает об этом: мировой релиз случился только 22 ноября, то есть разрыв между выходом за рубежом и в России - меньше недели. Такой оперативности не было даже с "Капитаном Марвел 2". Вероятно, расчет на то, что смотреть большое кино про императора Франции придет несколько поколений зрителей.

Пожалуй, это так: на сеансе в час дня было больше десяти человек, правда, и билеты дешевые - всего по 200 рублей, а фильм идет больше двух с половиной часов. К выходным должен пойти "сарафан", и на сеансы будет невозможно попасть даже за 1 тыс. рублей.

Понятно, что дело не в известнейшем режиссере Ридли Скотте и гениальном артисте Хоакине Фениксе, а в том, что Наполеон, даром что француз, считается в России своим, родным, близким и понятным еще с XIX века. А то, что в фильме особое место уделено России, интригует еще сильнее. Точных цифр в параллельном прокате никто не дает, но можно предположить, что у нас фильм будет пользоваться большим спросом, чем в Северной Америке, где он за первый уикенд с трудом собрал около $30 млн. Для Ридли Скотта, режиссера "Чужого", "Гладиатора" и "Марсианина", это почти провал, учитывая, насколько это сложный и большой проект.

Толстовские страдания

Никуда не деться от того, что в России "Наполеон" будут смотреть, сравнивая с "Войной и миром" - не романом, а киноэпопеей Сергея Бондарчука. И с его же "Ватерлоо", которое и у нас, и в мире известно несколько меньше. Можно даже сказать, что для нашего зрителя "Наполеон" - это спин-офф и отчасти приквел "Войны и мира", так что невольно в сценах Аустерлицкого и Бородинского (последнее дано в киноверсии пунктирно) сражений ищешь Андрея Болконского. И даже кажется, что видишь его где-то в углу кадра, среди раненых русских солдат и офицеров.

"Наполеон" как художественное произведение, конечно, гораздо слабее фильма Бондарчука. Это касается, во-первых, батальных сцен, которые у Бондарчука и сегодня поражают мегаломанским масштабом. Там все настоящее, здесь невольно думаешь, как подрисовывали массовку и как достраивали на компьютере пейзажи.

Заплакали тут французики: как русские победили армию Наполеона
Популярная история Отечественной войны 1812 года для молодежи

Жестокость сражений здесь куда ниже, чем в прошлом фильме Скотта "Последняя дуэль", которая потрясала реалистическими подробностями, так что казалось, грязь, пот и кровь ощущались тактильно. Здесь однообразно пехота идет на пехоту, однообразно стреляют пушки и даже отдельные впечатляющие эпизоды не спасают фильм от сравнения не в его пользу. Хотя сцена с наполеоновской кавалерией, беспомощно кружащей вокруг ощетинившихся штыками веллингтоновских пехотинцев, пожалуй, может надолго остаться в памяти.

Еще более разительная "неуспеваемость" "Наполеона" - в персонажах, диалогах, самом масштабе произведения. И проза Толстого, и великолепные советские артисты, и их существование в кадре остались непревзойденными, даже несмотря на то, что сами они глубоко вторичны по отношению к роману Льва Николаевича.

У Ридли Скотта играет по-настоящему только Хоакин Феникс, а остальные артисты - лишь обрамление, у них и экранного времени минимум, за исключением Ванессы Кирби, сыгравшей Джозефину. Справедливости ради можно выделить Руперта Эверетта в роли Веллингтона и Пола Риса, которому достались реплики Талейрана. Интересен Эдуар Филиппонна в роли императора Александра Первого - здесь он нагловато-легкомысленный мальчишка, которого Наполеон при Аустерлице наказывает за спесь. Но достаточно вспомнить Вячеслава Тихонова, Олега Табакова, Анастасию Вертинскую, Василия Ланового, Олега Ефремова, не говоря уже о Людмиле Савельевой и самом Бондарчуке в образе Безухова, и станет понятно: тот фильм пока останется эталоном в отношении наполеоновских войн.

Примат денег: с молотка уйдут скучающие обезьяны и шляпа Наполеона
Самые интересные аукционные лоты сентября

Сфинксом по фейсу

После всего сказанного может показаться, что "Наполеон" можно смело пропустить и пересмотреть еще раз "Войну и мир", тем более что фильм отреставрирован, его даже можно увидеть на большом экране. Но, напротив, именно "Наполеон" смотреть нужно, и он действительно производит очень сильное впечатление, потому что это цельное авторское высказывание, где все выразительные средства, включая талант Хоакина Феникса, подчинены одной задаче - рассказать о том, как почему-то за менее чем 20 лет в Европе погибло 6 млн человек. Из них только малая часть - французы. Но был человек, который причастен ко многим из этих смертей, и этот человек - Наполеон Бонапарт.

Его биография в фильме дается короткими, но емкими кусками: осада Тулона, сделавшая его генералом, участие в борьбе за власть над Францией, египетский поход, Аустерлиц, русский поход, Ватерлоо. А между всеми этими событиями - многолетний страстный роман Наполеона с вдовой Джозефиной де Богарне, который можно было бы считать единственным стержнем сюжета, если бы этим стержнем не был сам Наполеон.

Центральная фигура фильма и просто один из самых известных людей в истории подан максимально необычно и провокационно. Он как черная дыра, в которую затягивает людей, города и страны. Его всюду сопровождает смерть, даже если он не становится прямой ее причиной. Первый раз мы видим его в кадре в сцене казни Марии Антуанетты. Мы знаем, что в этот момент Наполеону еще нет 30 лет, но он выглядит уже пожилым человеком и внешне не меняется до самого конца фильма. Он молчалив, у него подергиваются глаза, с подчиненными на поле боя он общается жестами. Впервые он повысит голос ближе к середине фильма.



Мы ничего не знаем о нем: ни про его детство - ни про страхи или привычки, ни про цели. Наполеон Хоакина Феникса - это сфинкс. Или мумия, с которой его герой пытается заговорить в Египте. Один из персонажей картины - брат Наполеона, который тоже участвовал в дворцовых интригах. Об отношениях братьев нам тоже ничего не сообщается. Фактически единственная черта характера Бонапарта, которую нам позволяют узнать, - это его извращенная любовь к Джозефине, в которой сочетаются не только страсть, но и желание быть униженным, подчиненным, даже избитым. Но наряду с этим жестокость, грубость, примитивность отношения Наполеона к своей любимой. Он обычно берет ее сзади, без всякой романтики, скучно поскуливает, когда требует близости, но при этом без особых сожалений разводится с ней, узнав о ее бесплодности.

Есть несколько характерных жестов, которыми наделили Наполеона авторы фильма. Он очень быстро зажимает себе уши, когда готовится стрелять артиллерия. Он комично и неуклюже бегает, вызывая не столько жалость, сколько отвращение. Он очень и очень прост, его не нужно расшифровывать. И, как мы понимаем, именно эта простота сделала его императором.

Мы привыкли воспринимать историю, особенно древнюю, эпично. Для нас это даты и места, между которыми в нашем сознании какие-то бесконечные расстояния. Ридли Скотт же в своей биографии показывает, что, наоборот, все происходило слишком быстро. И именно такой человек, как Наполеон, не рефлексирующий, не сомневающийся, одноклеточный убийца, которому, как он признается, не свойственно ошибаться, мог и должен был воспользоваться своим преимуществом перед романтиками революции и местными интеллигентами. "Вы считаете себя великой державой, потому что у вас есть корабли", - небрежно бросает он англичанам. И тут нет никакой особой мысли, он говорит ровно то, что думает. Он видит себя мечом в руках Провидения, и ему незачем делать выбор там, где все и так идет в его руки.

Забытая дата: 7 января в России отмечался день победы над Наполеоном
В наше время праздник не внесен в календарь памятных дат

Идеальный портрет тирана, идеальное объяснение причин не только наполеоновских войн, но и вообще многих катаклизмов в истории человечества - в этом притча Ридли Скотта. Чем ты проще, чем ты непобедимее, а стоит расчувствоваться, стать человеком - и вот уже твое замерзшее войско плетется из сгоревшей Москвы восвояси.

Кстати, Ридли Скотт должен выпустить на Apple расширенную версию фильма на четыре часа - возможно, там появится Кутузов и будет Бородинская битва в полном масштабе. Но есть риск, что из-за большей подробности фильм утратит цельность, силу жесткого и неприглядного высказывания. Вместо того чтобы поиграться с миллионом легенд вокруг Бонапарта, Ридли Скотт с Хоакином Фениксом взяли камень и отсекли от него все лишнее.

В этом смысле можно сравнить "Наполеон" с другим хитом Хоакина Феникса в этом году - великолепным "Все страхи Бо". Там, кстати, Феникс тоже не раз вынужден комично бегать, и у его персонажа тоже есть муза. Но эти фильмы интересно смотреть в паре, потому что три часа злоключений Бо - это демонстрация всех его комплексов, фобий и переживаний в наглядном виде, а заодно ироничная хрестоматия фрейдизма. Наполеон - полная противоположность, потому что этот герой словно бы не пропускает света, как инопланетные обелиски в научной фантастике. Мы не знаем его, не верим ему - даже в момент, когда он заявляет, что именно он поджег Москву, захватив город. Зато мы знаем нечто большее - что этот фильм адресован именно нам, современному зрителю, и рассказывает он совсем не о событиях 200-летней давности. Так же, как сюрреализм "Всех страхов Бо" - не про отдельно взятого шизофреника и чудака. Мы бы предложили считать эти фильмы письмом, которое Хоакин Феникс отправил в 2023 году человечеству. Только надо его внимательно прочесть.

Источник - Известия
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1701293580


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Спикер Сената встретился с Президентом Тоголезской Республики
- Алихан Смаилов предложил расширить Перечень казахстанско-китайских проектов в области индустриализации
- Мы должны сохранить здоровье наших детей - Алихан Смаилов поручил усилить меры по борьбе с корью
- На юг через юго-запад
- Про аэропорты
- Свыше 10 тыс. км автодорог построят и отремонтируют в 2023 году
- Борьба с алкоголизмом "выпала" из фокуса внимания – социолог
- Закупки недропользователей должны работать на страну - Алихан Смаилов об усилении регулирования товарных бирж
- Казахстан принял участие во Второй конференции государств-участников ДЗЯО
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  