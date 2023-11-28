Украина бросила в бой последние американские Abramsы. Спасать фронт

00:35 30.11.2023

Abrams бросили на Купянское направление - спасать фронт

Залужный грезит о весеннем "контрнаступлении", но оружия нет



Константин Ольшанский



Американские танки M1A1 Abrams замечены в окрестностях Купянска. Военное издание Bulgarian Military пишет, что украинские военные могут направить танки на передовую для попыток предотвращения российского прорыва. Если этот слух подтвердится, он наверняка вызовет охоту за американскими танками. Тем более, что Минобороны выдает премии за уничтожение натовской бронетехники.



В конце сентября ВСУ получили 31 танк M1A1 Abrams. Это достаточно для оснащения одного батальона в одной бригаде в армии, насчитывающей сто бригад. Ничтожно мало. Украинские военные располагают более чем 50 сохранившимися танками Leopard 2. Капля в море на фоне сотен советских танков Т-64, Т-72 и Т-80, которые и составляют основу украинских танковых бригад.



После поставки Abrams наступило заметное молчание относительно того, что с ними произошло. Многие иностранные эксперты предположили, что руководство ВСУ решило не перебрасывать американские танки на линию соприкосновения, поскольку тактико-технические характеристики Abrams не позволяют им участвовать в зимних боях.



Экспертный консенсус сводился к тому, что эти машины "отстаиваются" в резерве для весеннего "контрнаступления", которое якобы сейчас планируется в ставке главкома Валерия Залужного.



Однако ситуация на Купянском направлении для ВСУ настолько критическая, что киевские генералы решили задействовать Abrams в боевых действиях прямо сейчас.



Как пишет Bulgarian Military, такое решение приняли из-за того, что украинская группировка под Купянском истощена и почти лишена подкреплений. Тем более недавний (16 ноября) комплексный удар по снабженческой базе в Чугуеве лишил боезапаса оперативно-стратегическую группировку "Харьков".



Сейчас ВСУ столкнулись с истощением боеспособных подразделения на участках российского наступления. В частности, под Авдеевку ВСУ вынуждены конвульсивно перебрасывать подразделения оперативно-стратегической группировки "Таврия" из-под Великой Новоселки (Времьевский участок). Ведь после прорыва позиций ВСУ в районе промзоны полное обрушение украинской обороны - дело времени.



Сложнее обстоит ситуация на востоке Харьковской области, где идут дожди, а поля практически непроходимы. Многие легкие бронированные машины (независимо от того, российского они происхождения или другого) застревают на грязных полях, не говоря уже о весящих 55 тонн танках Abrams.



Эксперты Bulgarian Military пишут, что Abrams (как и другие тяжелые американские машины типа Bradley или Oshkosh) абсолютно не приспособлен для ведения боевых действий зимой. Каждый компонент танка сам по себе остается работоспособным даже при температурах до -20 градусов по Цельсию. Однако проблема с Abrams заключается в его мобильности.



Точно так же, как шины вашего автомобиля буксуют на заснеженных и обледенелых дорогах, танк M1 Abrams постигнет та же участь.



Резиновые накладки на гусеницы позволяют не только увеличить сцепление с дорогой, но и уменьшить шум, производимый гусеницами. Однако при движении по холмистой местности в условиях гололеда эти резиновые накладки на гусеницы могут потерять опору.



России стоит опасаться того, что перед началом весеннего "контрнаступления" США передаст украинцам бронетехнику тайно. Так было, например, с инженерными машинами Assault Breacher, которые американцы передали ВСУ, не объявив об этом, как писал Forbes.



Военный обозреватель Forbes Дэвид Экс пишет со ссылкой на армейские круги, что в Пентагоне уже обсуждают возможность отправки ВСУ дополнительных партий Abrams чтобы заткнуть дыры в украинской обороне.



Реальные возможности у американцев для этого, к сожалению, есть. По состоянию на 2022 год у американцев было около 650 танков M1A1 Abrams, которые планируют вывести из эксплуатации в течение двух лет по мере выпуска новых M1A2 Abrams с танкового завода General Dynamics.



Когда администрация президента Джо Байдена в январе объявила о пожертвовании Abrams, наблюдателям уже было понятно, что украинцы получат списанные танки. Чтобы ускорить поставки, Пентагон отправил самую старую модификацию танка.



Он серьезно отличается от последующих, пишет Дэвид Экс. У него более слабая броня в сравнении с M1A2 Abrams, отправленным ВСУ вариантам танков не хватает канала передачи данных для программируемых боеприпасов и современных тепловизионных прицелов для командира. Это серьезно ограничивает возможности в современном танковом бою. Единственный же плюс M1A1 Abrams - их много, и их списывают.



Как пишет Forbes, у желающих отправить ВСУ дополнительные танки "ястребов" есть и противники Главный среди них - здравый смысл. Республиканцы в Конгрессе США уже выступили против предоставления новой военной помощи Украине. Очевидно, что отправлять новые танки для удовлетворения амбиция Залужного Пентагон не захочет. Кроме того, отправка танков - это очень долго.



Только отправка партии M1A1 Abrams заняла почти 10 месяцев. А Марокко ожидало 222 заказанных им еще в 2016 году танка M1A1 Abrams почти 4 года. К тому времени Залужного в Киеве, конечно, уже не будет.