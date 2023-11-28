Германия в рекордный срок превратилась из спасителя Европы в ее могильщика

00:39 30.11.2023

Германия в рекордный срок превратилась из спасителя Европы в ее могильщика: без газа из России экономика страны стремительно падает



Оппозиция уже открыто требует проведения досрочных выборов, пока кризис не зашел слишком далеко



Евгений УМЕРЕНКОВ



У немецких предпринимателей хороший дар предвидения: ровно год назад Торгово-промышленная палата ФРГ DIHK по данным опроса 24 тысяч предприятий заявила, что практически все отрасли экономики страны затронуты энергетическим кризисом. При этом общее ожидание было, что "худшее еще впереди". И оно сбылось. По свежим данным МВФ, Германия станет крупнейшей экономикой с худшими показателями в этом году - минус 0,5 процента.



При такой ситуации правительству канцлера Шольца не остается ничего другого, как пытаться повторять известную формулу: "А в остальном, прекрасная маркиза, все хорошо, все хорошо..." Примерно это пытался на днях донести до парламентариев Шольц, выступив в бундестаге. Но его заверения, что "мы справимся", были встречены громким и откровенным смехом. Это, честно говоря, более хлестко, чем просто обозвать канцлера "ливерной колбасой".



Но Шольцу уже не до обид. После решения конституционного суда Германии, запрещающего правительству перенаправлять неиспользованное чрезвычайное финансирование для борьбы с пандемией ковида на поддержку программ по зеленой энергетике и помощь населению при оплате счетов за электричество, в бюджете образовалась дыра почти в 60 миллиардов евро. Правящая коалиция срочно меняет бюджет на этот год, ссылаясь на чрезвычайные обстоятельства, связанные - даже не сомневайтесь! - с прекращением поставок природного газа из России...



Вот ведь с детства все мамы твердят детям: не ходи без шапки на морозе, заболеешь. А те ходят и ходят... Но в правительстве Германии ведь не дети, а вполне взрослые люди. Взять хотя бы министра иностранных дел Анналену Бербок. Известная не только своей преданностью альтернативным источникам энергии, но и альтернативным взглядом на понятные, казалось бы, всем вещи (вроде разворота на 360 градусов и страны, находящиеся в сотнях тысячах километрах от ФРГ), она порадовала своим свежим взглядом опять, заявив, что "говорить, что оружие должно молчать - не задача политики". Так что надеяться, что канцлер и сотоварищи все-таки наденут в ненастье шапки, увы, не приходится.



Стараниями правительства Шольца, в бюджете Германии образовалась дыра почти в 60 миллиардов евро.



А новостей об ухудшении экономической "погоды" в Германии все больше и больше. Например, вот такая: бренд Volkswagen "уже неконкурентоспособен" из-за высоких затрат и низкой производительности, предупредил в понедельник руководитель бренда компании. Китайцы теснят немецкий автопром в Европе. И ведь все это, признают сами немцы, было известно с самого начала: экономика Германии жила за счет дешевого российского природного газа и быстро развивающегося экспорта роскошных авто и оборудования в стремительно растущий Китай.



Как тут не вспомнить великолепную формулу недавнего процветания объединенной Европы, раскрытую мудрейшим и проницательнейшим обер-дипломатом ЕС Жозепом Боррелем! Дешевый газ из России - раз, дешевые товары из Китая - два, американский военный зонтик - три. Казалось бы, живи и радуйся. Но политические страсти одолели, желание не просто пользоваться чужим дешевым ресурсом, а контролировать его или еще лучше - им владеть. А как это сделать? Проще простого: остановить нагло рвущуюся к границам НАТО Россию, нанести этому Мордору "поражение на поле боя" (слова того же Борреля) . Вот и попробовали...



И вот итог от премьер-министра Баварии, главы оппозиционной партии ХСС Маркуса Зедера: правящая в Германии коалиция не способна справиться с государственным кризисом в стране, поэтому надо проводить досрочные выборы. То же самое говорит и другая оппозиционная сила страны - "Альтернатива для Германии". И с ними согласно большинство населения: по последним опросам, почти 66 процентов немцев считают, что Шольц не в состоянии справиться с кризисом в стране.



Тут нельзя не отметить, что нынешний кризис в Германии, который уже аукается по всей Европе, потому что немецкая промышленность была хребтом экономики ЕС, сам Шольц и создавал. Его неспособность летом прошлого года проявить волю и добиться запуска в полную силу "Северного потока-1" и уже готового и заполненного газом "Северного потока-2" предопределила случившийся закат германской мощи.



А ведь был у Шольца шанс стать спасителем экономики Европы. По крайней мере до того, как газопроводы были взорваны американцами в прошлом сентябре. Понятно, для чего - чтобы пресечь любой соблазн своих союзников к "разговорчикам в строю" и заставить их покупать дорогой американский газ с "молекулами свободы". После этого Берлин уже колебался исключительно вместе с линией Вашингтонского парткома - на безусловную поддержку режима Зеленского и ожесточенную борьбу с Россией. И куда же теперь он из этой колеи выберется?