Алкоголизация Казахстана: каким цифрам верить? - Г.Илеуова

00:40 30.11.2023 Борьба с алкоголизмом "выпала" из фокуса внимания – социолог



Создается ощущение, что борьба с пьянством не фигурирует в повестке Минздрава. А если этой проблемой не занимаются чиновники от медицины, ее последствиями вынуждено заниматься МВД.



Последнее десятилетие в Минздраве и сопутствующих НПО озабочены в основном борьбой с курением и вейпами, что выражается в запретах и необоснованном росте цен на табачную продукцию. Модно также бороться с наркоманией и лудоманией. Не отрицая вредного воздействия азартных игр и наркотиков, отметим, что злоупотребление алкоголем из-за игнорирования не исчезнет.



По официальным данным, численность алкоголиков в стране мала, более того – последовательно снижается. Чтобы усомниться в цифрах, достаточно почитать криминальные сводки или прогуляться вечером по своему району. По-прежнему на лавочках спят "уставшие" граждане, и их даже патрули не трогают, настолько привычна эта картина.



Кроме того, фактически каждый день происходят пьяные ДТП, драки в питейных заведениях, иногда заканчивающиеся убийствами. Статистика же семейно-бытового насилия перешагнула все допустимые рамки: нетрезвые мужья насмерть забивают жен, матери – детей. Целые семьи гибнут от угарного газа или пожара, так как после застолья не в состоянии соблюдать меры безопасности. Все это – последствия многолетнего игнорирования проблемы алкоголизации населения. Не забудем, что пристраститься к выпивке намного легче, чем к наркотикам, поскольку покупка бутылки не грозит вовлечением в уголовщину.



Каким цифрам верить?



На обывательском уровне принято считать, что по сравнению с советским периодом пить в Казахстане стали меньше. Этому якобы способствует растущая религиозность и мода на здоровый образ жизни. Но, во-первых, религиозность казахстанцев во многом напускная, обрядовая, во-вторых, здоровый образ жизни не всем по карману. Во всяком случае, некоторые данные дают понять, что в правительстве носят розовые очки, а борьба с пьянством проигрывается или вовсе не ведется.



Весной прошлого года Казахстан попал в двадцатку самых пьющих стран мира. Почти 10% мужчин и 1,5% женщин в Казахстане зависимы от алкоголя, таковы данные Abbeycare group. В рейтинге стран по алкоголизму среди мужчин Казахстан занял 11 место, а среди женщин – 19 место из 182 возможных. Среди стран СНГ хуже ситуация в России и Беларуси. В Азербайджане, Украине, Кыргызстане, Таджикистане, Армении и Туркменистане алкоголь употребляют меньше, чем в РК.



Министр здравоохранения Ажар Гиният заявила, что уровень употребления алкоголя для мужчин в стране составляет 25 литров в год, для женщин порядка 9 литров. "По данному показателю, к сожалению, Казахстан относится к странам с высоким уровнем употребления алкогольных напитков. По данным ВОЗ, Казахстан занимает 10 место в мире. Зачастую показатели смертности населения от внешних причин, таких как ДТП, травмы, насильственная смерть, отравления, утопления и прочее, являются следствием употребления алкогольных напитков", – пояснила министр.



То есть определенное представление о проблеме в Минздраве имеют. Однако в мае 2023 года вице-министр здравоохранения Вячеслав Дудник сообщил, что в Казахстане насчитывается 91 тысяча человек с алкогольной зависимостью. "На динамическом наблюдении с диагнозом "психические поведенческие расстройства вследствие употребления психоактивных веществ" состоит 109 тысяч человек, в том числе 18 тысяч человек с зависимостью от наркотических средств и психотропных веществ и 91 тысяча лиц с алкогольной зависимостью", – сказал Дудник.



Также в Минздраве сообщили, что по данным Национального исследования "Доля граждан Казахстана, ведущих здоровый образ жизни" за 2022 год, большинство населения употребляет алкоголь в умеренных количествах или совсем не употребляет (92,4%).



"Распространенность употребления алкогольных напитков в опасных дозах среди населения в целом составляет 7,6%, страдающих алкогольной зависимостью среди мужчин – 2,7% и значительно больше среди женщин – 11,8%", – говорится в исследовании. Самые высокие показатели потребления алкоголя в Актюбинской (20,9%) и Костанайской (19,6%) областях. Также значительно превышает среднереспубликанский показатель и Алматы – 15,5%. В Мангистауской области и Шымкенте отмечены самые низкие показатели – 0,8% и 1%.



А вот по данным Бюро национальной статистики за 2023 год, пить казахстанцы стали больше, причем именно крепкого алкоголя. В первом квартале рост потребления водки составил 51,1%, в 2,9 раза выросло потребления коньяка, вина без учета игристого на 17%, игристого вина – на 55,1%. Зато продажи пива снизились на 13,5%.



К слову, в октябре этого года министр культуры и информации Аида Балаева сообщила, что самыми частыми причинами разводов казахстанцев являются алкоголизм и наркомания.



Тайная борьба



Таким образом, вопрос алкоголизма в Казахстане стоит ребром. А вот борьба Минздрава, судя по всему, протекает тайно, поскольку в публичном доступе лишь запретительные меры. Международная же практика показывает, что запреты и ужесточения эффективны лишь в сочетании с профилактикой, предоставлением населению альтернативы и возможности посещать центры поддержки.



Например, некоторые СМИ рассказывают о существовании в стране общества Анонимных алкоголиков, однако такие собрания должны быть доступны буквально в каждом районе.



Из заметных мер можно перечислить ограничения временных рамок продажи алкоголя, возрастные ограничения, ограничения на рекламу, ужесточение наказания за вождение в пьяном виде.Наркологи, между тем, полагают, что давно назрела необходимость создания отдельного нормативного документа, посвященного борьбе с алкоголизмом. К документу должны прилагаться программы и финансирование, а главное – контроль за исполнением поставленных целей. Огромную роль играет доступность культурных, спортивных и развлекательных учреждений.



На сегодня же заметна в основном борьба МВД с последствиями злоупотребления алкоголем. В частности, в сентябре этого года заместитель министра внутренних дел Игорь Лепеха заявил, что в Казахстане существует острая нехватка медицинских вытрезвителей. Он пояснил: большинство преступлений в быту совершается в состоянии опьянения.



"Однако вопрос изоляции пьяных дебоширов на сегодня не решен. По стране функционируют всего лишь 35 центров временной адаптации и детоксикации, в народе – медвытрезвители, на 778 койко-мест. Этого крайне мало. В текущем году в них доставлено более 140 тысяч лиц, находившихся в состоянии средней степени алкогольного опьянения. Практика показывает, что уже в первой половине дня вытрезвители полностью заполняются. Тогда как основной вал приходится на вечернее и ночное время", – сказал Лепеха.



Как указал замминистра, в Усть-Каменогорске и Павлодаре работает всего по одному такому учреждение на 20 и 24 койко-мест. В Кокшетау вытрезвителя нет вообще. В целом по стране необходимо еще 32 таких учреждения на 594 койко-места.



Отметим, что в этом году правительство утвердило "Комплексный план по борьбе с наркоманией и наркобизнесом в Республике Казахстан на 2023–2025 годы". На реализацию документа выделяется более 53 млрд. тенге. Аналогичную стратегию по борьбе с алкоголизмом обнаружить не удалось. Хотя официально в стране крайне мало пьяниц, глава Минздрава признала проблему, но план мероприятий не озвучила.



Правительственная стратегия, подкрепленная финансированием, должна сопровождаться контролем за исполнением и настоящими, а не эфемерными успехами, достижением реальных целей. Например, в 2019 году тогдашний глава Минздрава Елжан Биртанов заявлял, что потребление алкоголя снизится на 16%. Выполнены ли обещания, доподлинно узнать невозможно.



В свою очередь, в 2021 году был принят национальный проект "Качественное и доступное здравоохранение для каждого гражданина "Здоровая нация" с финансированием 3,6 трлн тенге. В нем, согласно источникам, проблема алкоголизма не имела отдельного решения, упор был сделан на так называемую борьбу с курением, заключающуюся в неоправданном росте цен на табачные изделия. К тому же в сентябре 2023 года нацпроект был отменен. То есть действия и методы Минздрава, направленные на обуздание алкогольной зависимости, на сегодня четкому определению не поддаются.



Страусиная политика



Глава Общественного фонда "Стратегия", социолог Гульмира Илеуова считает, что Минздрав оперирует в основном запретами, тогда как профилактика и пропаганда трезвости ушли за рамки внимания.



– Мы проводили исследования в рамках изучения отношения казахстанцев к концепции снижения вреда здоровью. Один из вопросов звучал следующим образом: на что, по вашему мнению, правительству нужно обратить внимание в первую очередь? К нашему огромному удивлению, на первое место опрошенные поставили алкоголизм. Как выяснилось, для населения это самая большая проблема, опережающая даже онкологию, низкое качество медобслуживания и бытовое насилие. Нам казалось, что в целом потребление алкоголя в стране снизилось, – пояснила социолог.



– Что интересно, если взять Кодекс "О здоровье народа и системе здравоохранения", то в нем статья 110 регламентирует разнообразную борьбу с курением, включая кальяны и занимающие в перечислении несколько строк смеси, а через запятую упоминается "…а также алкоголя". Возникает впечатление, что алкоголь вписали в последний момент. В довольно большой статье встречаются еще только два пункта, касающиеся алкоголя: это ограничение времени продажи крепких напитков и ограничение продажи лицам младше 21 года. Ничто другое не регламентируется, – добавила эксперт.



По словам Гульмиры Илеуовой, при опросе молодежи был озвучен любопытный момент: если нельзя продавать алкоголь до 21 года, то почему ничего не говорится о запрете употребления до определенного возраста? Выходить, пить до 21 года можно, нельзя лишь продавать? Кроме того, отметила социолог, если респонденты ставят проблему алкоголизма перед правительством на первое место, то для самих опрошенных, в ряду вредных привычек, употребление алкоголя заняло одно из последних мест.



– Мы проводили исследования в 2012 году, тогда около 51% опрошенных заявили, что выпивают несколько раз в неделю. В настоящий момент ежедневно употребляют алкогольные напитки 0,4%, несколько раз в неделю – 3,4%, раз в неделю – 8,1%, несколько раз в месяц – 13,6%. То есть около половины населения с той или иной частотой употребляют алкоголь. Также 50% сказали, что не пьют никогда. Таким образом, с 2012 года особенных перемен не произошло, хотя, возможно, снизилась частота употребления, – уточнила социолог.



По данным "Стратегии", чаще других выпивают в возрастных группах 30–50 лет, лица этого возраста прикладываются к рюмке не менее раза в неделю в 14–15%. В региональном разрезе выделяются Восточно-Казахстанская, Абайская, Павлодарская, Северо-Казахстанская области. Около 61% употребляющих алкоголь – мужчины. Одним из открытий исследования стало то, что респонденты с более высоким уровнем дохода пьют алкоголь чаще. Выпивка при современной инфляции – не самое дешевое удовольствие. В сравнении с 2012 годом, указала эксперт, казахстанцы стали употреблять меньше крепких напитков и больше пива, и отчасти вина.



Относительно инертности Минздрава в борьбе с алкоголизацией и переноса акцентов на борьбу с курением, эксперт отметила: "Это такая страусиная политика. Человек, закуривший сигарету, и человек, выпивший 100 грамм – за рулем, например, не равны по степени опасности. Актуализация, обоснование того, зачем бороться с пьянством, отсутствуют. Вроде бы все понимают, зачем это нужно, но я подозреваю, что есть страх скатиться в многократно осужденные и осмеянные антиалкогольные кампании прошлого. С курением борются гораздо прямолинейней. Значимой профилактики злоупотребления алкоголем, разъяснений нет. Как и много лет назад подросток с минимально взрослой внешностью может купить бутылку коньяка в магазине. Отсюда риск раннего пристрастия к выпивке. Кроме того, практически нет социальной пропаганды трезвости, ощущение, что борьба с алкоголизмом куда-то "выпала". Как минимум, пьянство заслуживает отдельной статьи в Кодексе "О здоровье народа", иначе получается, что население должно автоматически осознавать вред злоупотребления, но это не так. Молодому поколению нужно все детально объяснять, а с профилактикой проблемы. ДУМК выпускает фетвы, Минздрав – запреты, а работают ли они? Никто не интересуется – главное запретить", – резюмировала Гульмира Илеуова.



По ее мнению, в противостоянии алкоголизации населения нет системного подхода, глава Минздрава не акцентирует на проблеме внимания, что ведет к отсутствию целенаправленной политики в этой сфере. Борьба с пьянством крайне недостаточно отражена в ведомственных концепциях, мало обсуждается с обществом, хотя у казахстанцев есть явственный запрос на активизацию властей в деле искоренения вреда от "зеленого змия".



Мнение редакции может не совпадать с точкой зрения автора



Автор:

Бектенова Алма Источник - Turanpress.kz

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1701294000





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