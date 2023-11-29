Зачем Китай скрытно скупает российское золото, - "Взгляд"

00:42 30.11.2023

29 НОЯБРЯ 2023,



Tекст: Ольга Самофалова



Российские золотодобытчики установили рекорд: они продали в Гонконг в пять раз больше золота. Официальные данные Китая по закупке российского золота существенно ниже. Эксперты полагают, что Пекин пытается скрыть от Запада, что он скупает так много золота. Для чего он это делает?

Поставки золота из России в Гонконг достигли рекордного за последние 11 лет показателя – 5,31 млрд долларов за 10 месяцев 2023 года. Тем самым поставки российского золота выросли на 625,8%, или в пять раз. В октябре они увеличились на 527% – до 987,6 млн долларов. Таковы данные Департамента переписи и статистики правительства Гонконга.



Раньше главным покупателем российского золота был Лондон. Так, в 2021 году Великобритания купила 266,1 тонн золота у России, на втором месте был Казахстан, куда отправили всего восемь тонн, отмечает Евгений Миронюк, эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций", ссылаясь на данные ФТС. Однако летом 2022 года западные страны ввели запрет за закупку российского золота. И Россия нашла новые рынки сбыта в Азии и на Ближнем Востоке.



"Экспорт золота традиционно являлся одним из важных источников притока валюты в Россию: объем экспорта российского золота в 2021 году составил 15,5 млрд долларов. Чтобы не терять такой важный источник доходов власти решили перенаправить золотые потоки в те страны, которые могут помочь с его реализацией. Гонконг – это связующий хаб между Азией и западным миром, имеющий всю необходимую биржевую инфраструктуру", – отмечает Александр Потавин, аналитик ФГ "Финам".



Любопытно, что официальные данные КНР указывают, что за 10 месяцев Китай купил у России золота всего в два раза больше, чем годом ранее, на сумму всего 330 млн долларов.



"Через Гонконг идут "серые" закупки золота Китаем, который, по всей видимости, не раскрывает свои золотые запасы до конца.



Он скупает золото также напрямую через Шанхайскую биржу, где тоже отмечаются рекордные обороты золота. Китай пытается скрыть, что наращивает золото в резервах, чтобы не тревожить западную общественность. Одновременно с этим Пекин сокращает долю казначейских облигаций США в своих резервах. Китай боится, что его независимая политика или обострение ситуации вокруг Тайваня могут привести к тому, что Запад заблокирует его резервы, как и российские", – считает вице-президент компании "Золотая Плата" Алексей Вязовский.



На рынке обсуждается также еще одна версия, зачем Китай скупает так много физического золота.



"Возможно, Китай готовится к золотому обеспечению своего юаня, для чего нужно накопить большие объемы золота.



У меня эта версия вызывает сомнения, так как мировая торговля столь сложно устроена и столь велика, что перемещать слитки, чтобы балансировать торговый дефицит, это проблематично и накладно. Добавляются расходы на страховку и охрану", – считает эксперт.



Россия, кстати, после долгих лет наращивания золота в своих резервах, прекратила это делать в этом году. Вязовский объясняет это тем, что власти не хотят раскручивать инфляцию за счет выплескивания на рынок рублей во время скупки золота. Россия и так борется с инфляцией: ЦБ повышает ставку, а власти ввели обязательства по продаже выручки экспортерами.



Крупными покупателем российского золото, кроме Гонконга, стали также Дубай и Турция.



"Дубай скупает российское золото для перепродажи. Скорее всего, ОАЭ переливают наши слитки, заново клеймят их, а дальше распродают. Это золото может идти в ту же Европу",



– говорит Вязовский. "Если в 2021 году Россия экспортировала в ОАЭ 1,3 тонны золота, то после введения санкций в 2022 году ОАЭ импортировали 75,7 тонны российского золота на 4,3 млрд долларов", – отмечает Потавин.



И третья страна, которая с удовольствием покупает российское золото – это Турция. Дисконт на российское золото есть, но он не публичный, добавляет эксперт.



В итоге несмотря на санкции российские золотодобытчики смогли подстроиться под новые условия, найти новые рынки сбыта и продолжить зарабатывать.



"Наши золотодобытчики по-прежнему в шоколаде. У них двойная прибыль получается. С одной стороны, они экономят на расходах благодаря тому, что рубль падает, и зарабатывают больше благодаря удорожанию унции в долларах. Валюты дружественных стран все равно привязаны к доллару", – говорит Вязовский.



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Тем временем золото перешагнуло психологически важный рубеж в 2000 долларов за унцию и вплотную подошло к историческому рекорду в 2069 долларов за унцию, который был установлен в августе 2020 года. Стоимость золота на нью-йоркской бирже Comex достигла 2013,4 доллара за тройскую унцию.



"Золото уже пять раз на протяжении последних полутора лет пробивало психологически важный уровень в 2000 долларов, близко подходило к рекорду, но не било его. Аналитики связывают это с манипулированием ценами так называемым золотым пулом транснациональных банков и центральных банков крупнейших развитых экономик. Они не дают золоту вырасти, продавая его в нужный момент. Это делается для того, чтобы золото не стало альтернативой доллару, не конкурировало с ним. Западные страны не заинтересованы в том, чтобы Китай или другие страны вернулись к золотому стандарту", – считает Алексей Вязовский. Поэтому говорить, когда будет установлен новый исторический рекорд, сложно, та как это не рыночная ситуация, добавляет эксперт.



С одной стороны, риски, что мир окунется в новую рецессию, снизились. А именно они помогали росту цен на золото, которое считается защитным активом в такие кризисные ситуации. Однако появились новые риски. Вязовский выделяет две новости, которые могут привести к росту цен на золото и новому историческому рекорду. Во-первых, это угроза остановки прохода танкеров через проливы, в частности Ормузский пролив. Во-вторых, это возможный крах крупнейшего в Швейцарии банка UBS, который спас другой крупный швейцарский банк Credit Suisse путем его покупки.



"Видимо, часть токсичных активов все-таки зашла при покупке. Сейчас резко растет страховка от дефолта, она ставит исторические рекорды, и уже появляются сообщения о том, что банк перестал выводить деньги клиентам.



Это потенциально взрывоопасная история. Если грохнется один из крупнейших мировых банков, то на финансовых рынках будет настоящий шторм. И тогда-то золото преодолеет исторический рекорд,



несмотря на все манипуляции", – заключает Алексей Вязовский.



"По нашим расчетам цены на золото в 2024 году могут подняться в район 2200 долларов за унцию, то есть на фоне слабости курса доллара стоимость драгметалла выйдет на новые исторические максимумы", – говорит Потавин.