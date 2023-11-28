Космическая быль: какой будет лунная станция России и Китая

00:53 30.11.2023

Альянс двух стран открывает путь к колонизации спутника Земли, полагают эксперты



Андрей Коршунов



Россия подтвердила намерение строить научную лунную станцию совместно с Китаем. 28 ноября правительство РФ поддержало ратификацию соответствующего соглашения с КНР, подписанного в ноябре 2022-го. В ближайшие годы две страны определят место для размещения базы, а затем с помощью нескольких миссий доставят на Луну модули, необходимы для исследований спутника Земли и даже выращивания там сельхозкультур. В отдаленной перспективе участники проекта предполагают отправлять на Луну и пилотируемые экспедиции. Эксперты отметили, что международный статус защитит лунные программы от возможного урезания финансирования, а союз России и Китая в будущем станет ядром международного консорциума по исследованию и колонизации спутника Земли.



Совместное творчество



Россия подтвердила свое намерение совместно с Китаем создать Международную научную лунную станцию (МНЛС). 28 ноября комиссия правительства РФ по законопроектной деятельности поддержала ратификацию соответствующего соглашения между двумя странами, выяснили "Известия". Оно было подписано еще в ноябре 2022 года и все это время проходило межведомственные согласования.



Документ, о котором идет речь, намечает совместные действия России и Китая по освоению Луны. В частности, на первом этапе конструкторы двух стран займутся проектированием станции, а межпланетные аппараты будут исследовать поверхность Луны, чтобы определить наиболее удобное место для размещения базы. Также специалисты отработают технологии мягкой посадки.







Проект лунной станции



На следующей стадии планируется создать единый центр управления станцией и разместить на спутнике первые инфраструктурные объекты - модули энергоснабжения и связи. Кроме того, на поверхность Луны доставят исследовательские аппараты различного назначения и луноходы. На орбите спутника появится оборудование для ретрансляции.



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Третий этап предполагает постепенное увеличение количества лунных модулей и расширение их функционала. В июне 2022 года "Роскосмос" и Китайская национальная космическая администрация представили дорожную карту - в соответствии с нею, на этой стадии станция получит командный центр, модуль подъема, спуска и посадки и фототехнический комплекс по выращиванию земных сельскохозяйственных культур. То есть начнут создаваться условия для колонизации Луны людьми.



Соглашение также оговаривает меры проекта создания МНЛС. Например, предлагается установить льготные режимы торговли и промышленности для организаций, которые будут производить продукцию, необходимую для освоения Луны. В частности, товары, перевозимые в рамках программы, освободят от таможенных пошлин и налогов, а для специалистов, деятельность которых связана с реализацией проекта, предусмотрят особый визовый режим.



Проект открыт к присоединению



Соглашением предусмотрен открытый формат проекта - к нему, по мере развития, смогут присоединяться другие страны. В сентябре 2023 года на Астрономическом конгрессе в Азербайджане Россия и Китай представили проект мировому научному сообществу и пригласили все желающие страны присоединиться к нему.



Заинтересованность в участии в строительстве МНЛС уже высказали Пакистан, Объединенные Арабские Эмираты, ЮАР, Азербайджан и Белоруссия. Также в проекте участвует Азиатско-Тихоокеанская организация космического сотрудничества и швейцарская компания Nano-SPACE.



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Мы видим первые шаги на дороге многолетнего взаимодействия России и Китая в освоении Луны, считает научный руководитель Института космических исследований РАН, академик РАН Лев Зеленый, отвечающий за научную программу российских лунных исследований на автоматических космических аппаратах.



- В этом году руководители наших государств обменялись образцами лунного грунта, которые были доставлены на Землю аппаратами "Луна-16" и "Чанъэ-5". Следующий значимый результат - это договоренность об обмене научными приборами, которые будут работать на российских и китайских автоматических научных лунных станциях. В настоящий момент наша перспективная лунная программа увязывается с планами китайских коллег, - отметил он в беседе с "Известиями".



По мнению ученого, именно сотрудничество России и Китая станет в будущем ядром международного консорциума по исследованию Луны. А затем - и для более амбициозных проектов.



При этом Лев Зеленый пояснил, что подписанное соглашение касается только работы автоматических станций и роботов. Когда речь зайдет о развитии совместных пилотируемых программ освоения Луны, потребуется подписание нового договора.



- У России накоплен большой опыт по созданию как орбитальных, так и посадочных модулей. Наша страна может участвовать и в запуске отельных космических аппаратов, и в их проектировании. Поэтому в совместном лунном проекте мы и Китай сейчас участвуем на равных условиях, - отметил научный журналист Михаил Котов.



По его мнению, ратификация российско-китайского соглашения важна, чтобы юридически закрепить международный статус проекта. Это исключит возможность урезания его финансирования или отказа от реализации. Кроме того, совместная работа России и Китая повышает престиж и доверие к проекту, другие страны с большей охотой будут присоединяться к нему, полагает эксперт.



- Попытки освоения Луны отдельными странами в рамках своих национальных программ не дадут им каких-либо существеннных преимуществ, в частности, экономических. Такие преимущества можно получить только при совместном освоении спутника всем человечеством. Ведь космос - это и новое жизненное пространство, и бесконечное количество ресурсов, - считает эксперт в сфере космонавтики Андрей Ионин.



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Поэтому освоение Луны международным консорциумом, в котором каждый участник имеет равные права, - это единственно возможный путь, считает эксперт.



- Альтернативный проект "Артемида", который возглавляют Соединенные Штаты Америки, заранее обречен, так как предполагает превосходство одной страны над другими, - подчеркнул Андрей Ионин.



Россия и Китай, наоборот, движутся в правильном направлении, полагает эксперт. Но для того, чтобы обозначить серьезность намерений, нужны следующие шаги - в частности, активизировать присоединение к проекту других стран, которые будут вкладывать в него свои ресурсы.



Дорожная карта по созданию Международной научной лунной станции (МНЛС)

https://www.roscosmos.ru/media/files/mnls.pdf