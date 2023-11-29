В Алма-Ате при пожаре в хостеле погибли 13 человек. Среди погибших - россиянин и узбекистанцы

07:06 30.11.2023

В Алма-Ате при пожаре в расположенном в подвале хостеле погибли 13 человек

Как минимум 13 человек погибли при пожаре в хостеле, расположенном в переоборудованном подвале в Алма-Ате. Об этом 30 ноября сообщает пресс-служба городского департамента по чрезвычайным ситуациям.



В Алма-Ате при пожаре в расположенном в подвале хостеле погибли 13 человек

Информация о возгорании в жилом трехэтажном доме на улице Ади Шарипова поступила в департамент по ЧС в 05:33 по местному времени (02:33 мск). Уточняется, что первое пожарное подразделение прибыло на место происшествия через семь минут. Пожар произошел в подвальном помещении здания, первый этаж и подвал которого были переоборудованы под хостел. Общая площадь горения составила около 30 кв. метров.



"В ходе разведки и тушения пожара обнаружено, предварительно, 13 погибших, личности устанавливаются. Предварительно, погибли от отравления угарным газом", - отмечается в публикации.



Кроме того, по данным управления общественного здравоохранения Алма-Аты, в больницу скорой неотложной медицинской помощи доставлены двое пострадавших. Один пострадавший госпитализирован в состоянии средней тяжести, второго после обследования отправили на амбулаторное лечение.



По предварительным данным, в момент возгорания в хостеле находились 72 человека, из них до прибытия пожарных самостоятельно эвакуировались 59 человек. В ликвидации пожара задействованы 46 человек и 13 единиц спецтехники. Открытое горение удалось ликвидировать в 06:22 (03:22 мск).



Причины и обстоятельства пожара, жертвами которого стали 13 человек, устанавливаются.



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Досаев: При пожаре в алматинском хостеле погибли граждане Узбекистана и России

При пожаре в хостеле в Алматы погибли граждане Узбекистана и России Фото: Zakon.kz

Аким Алматы Ерболат Досаев, посетивший место пожара в хостеле на ул. Ади Шарипова, подтвердил, что среди погибших в результате инцидента есть иностранцы. Сейчас известно о гибели граждан Узбекистана и РФ, сообщает Zakon.kz.

Аким Алматы Ерболат Досаев подтвердил, что среди погибших в результате пожара в хостеле по ул. Шарипова есть иностранные граждане. Об этом он заявил, посетив место происшествия утром 30 ноября.



"Есть гражданин Республики Узбекистан, подтвержденный, и гражданин Республики Саха (Российская Федерация)", – сказал Ерболат Досаев, отвечая на вопрос журналистов о погибших в результате пожара иностранцах.



Аким Алматы подчеркнул, что по действующим правовым нормам размещение постояльцев на цокольных этажах запрещено. В подвалах можно обустраивать только кухни, склады и прочие вспомогательные помещения. Правоохранительные органы сейчас разбираются в причинах этого нарушения закона.



Ерболат Досаев подчеркнул, что акимат принял все меры для поддержки пострадавших и эвакуированных постояльцев хостела. Районный акимат предоставил им временное жилье и организовал питание.



Пожар в хостеле по ул. Ади Шарипова в Алматы произошел ранним утром 30 ноября и унес жизни 13 человек. В больницу за медицинской помощью обратились еще четыре человека, одну женщину госпитализировали с отравлением продуктами горения. Студентов в сгоревший хостел централизованно не заселяли.



По факту пожара возбудили и расследуют уголовное дело по ст. 292 УК РК.



Н.Дробны

https://www.zakon.kz/proisshestviia/6415742-dosaev-pri-pozhare-v-almatinskom-khostele-pogibli-grazhdane-uzbekistana-i-rossii.html