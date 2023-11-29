Умер 100-летний аксакал американской политики и политологии экс-госсекретарь США Генри Киссинджер

07:14 30.11.2023

В США умер Киссинджер и похоронили бывшую жену Джимми Картера

Михаил Рябов. 30.11.2023 05:34 (Мск) , МоскваПросмотров: 291



Дзен, Политика, США



В возрасте 100 лет умер бывший госсекретарь США Генри Киссинджер. Он был одним из немногих представителей американской элиты, которые до начала СВО призывали учитывать позицию России о неприемлемости дальнейшего расширения НАТО.



Однако все изменилось после февраля 2022 года. Киссинджер заявил, что армия Украины стала такой сильной и агрессивной в ходе противостояния с Россией, что остановить боевые действия может лишь включение Киева в НАТО, ведь тогда украинцы будут вынуждены подчиняться коллективным решениям альянса. В обмен на это американский дипломат предлагал оставить за Москвой занятые российской армией бывшие украинские территории.



Накануне в среду в США также прошли похороны бывшей первой леди Розалинн Картер. Во время президентства ее супруга Джимми Картера сильное влияние на внешнюю политику США имел тоже ныне покойный Збигнев Бжезинский, сформулировавший после распада СССР идею о недопустимости для интересов Америки воссоединения России и Украины.