Канада в поисках самоидентификации, - А.Веселов

07:19 30.11.2023 30.11.2023 | АНТОН ВЕСЕЛОВ



Канада – страна иммигрантов, в которой коренные жители (индейцы, метисы и инуиты) составляют менее 5% населения и их доля неуклонно уменьшается. А вот число новых переселенцев растет, и "коренными канадцами" теперь называют себя те, кто здесь родился. По данным переписи населения 2016 года, около 32% населения Канады идентифицируют себя как британцы, 14% – как французы, а из оставшихся значительную часть составляют выходцы из Украины, Ирландии, Германии и Италии. Постоянно увеличиваются многочисленные общины людей азиатского происхождения, а также различных стран Ближнего Востока, Африки и Латинской Америки. В 2022 году численность жителей Канады выросла на 1,1 миллиона человек, большинство из которых – постоянные и временные иммигранты, 6 июня 2023 года достигла 40 миллионов человек.



Такие беспрецедентные темпы (самый высокий показатель среди стран с развитой экономикой) достигнуты во многом благодаря политике Либеральной партии, которая с 2015 года является правящей. Лидер партии и глава правительства Джастин Трюдо (сын бывшего премьер-министра Пьера Трюдо) поставил задачу по привлечению примерно полумиллиона новых постоянных жителей в год. Лозунги торжества мультикультурализма, толерантности и воплощения западных ценностей активно тиражировались СМИ, при этом мало кого волновало, что отнюдь не все прибывающие собирались ассимилироваться. Уверенности Трюдо добавляло то, что его партия имела большинство в палате общин и проблем с законодательным оформлением инициатив не возникало.



Либералы всемерно пытались заручиться поддержкой "новых канадцев", при этом не особо обращая внимание на их портфолио. Так, в 2015 г. членом палаты общин от Либеральной партии стала Марьям Мунсеф (Мунсефзаде), обладатель канадского и пакистанского паспортов. Ей было на тот момент всего 32 года, из которых она жила в Канаде менее десяти, что не помешало ее назначению на министерские посты: главой ведомства по делам женщин и гендерного равенства, по экономическому развитию сельской местности и даже министром международного развития и демократических институтов! Ее карьера завершилась громким скандалом в августе 2021 года, когда она публично назвала представителей радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) братьями, позже объяснив свои слова "культурным контекстом".



В 2017 году либеральный депутат Икра Халид (родилась в Пакистане в 1985 году, ее семья иммигрировала в Канаду в 1998-м, гражданка Канады и Пакистана) представила в палату общин проект резолюции с требованием "осудить исламофобию". Согласно внесенному предложению, никакая другая религия охране на государственном уровне не подлежит. Попытки убрать слово "исламофобия" из резолюции и изменить формулировку на "осуждаем все формы системного расизма, религиозной нетерпимости и дискриминации мусульман, евреев, христиан, сикхов, индусов и других религиозных общин" либералы дружно отвергли. Будучи членом парламентского постоянного комитета по правосудию и правам человека (!), она голосовала за эвтаназию, права трансгендеров, проводила исследования в таких вопросах, как зоофилия, "принудительное и контролирующее поведение в интимных отношениях". С 2019 по 2021 год И. Халед возглавляла указанный комитет как наиболее подходящая кандидатура.



Еще одним известным депутатом от Либеральной партии является Сальма Захид. Она родилась в Великобритании в семье иммигрантов из Пакистана, имеет три гражданства (Пакистана, Великобритании и Канады). В парламенте с 2015 года, первоначально занимала должность заместителя председателя постоянного комитета по положению женщин, где представляла женщин, подвергшихся расовой дискриминации (!). С 2018 года она неизменно появляется в хиджабе, а любую критику на этот счет воспринимает не иначе как оскорбление и реагирует, не особо стесняясь в выборе выражений. С. Захид не отметилась участием в дискуссиях по глобальному климату или карбоновым выбросам, но активно выступает в поддержку эвтаназии. Будучи в третий раз переизбранной в парламент в 2021 году, Сальма Захид возглавила постоянный комитет по гражданству и иммиграции.



Депутат С. Захид и премьер-министр Д. Трюдо



По результатам парламентских выборов 2019 года либералы утратили большинство в парламенте. Причем очередной скандал случился еще на подготовительном этапе – из предвыборной гонки выбыла кандидат от Либеральной партии китайского происхождения Карен Ван. И не просто выбыла – ее одновременно исключили из партии! Причиной послужила утечка из предвыборного штаба кандидата – в сообщении на мандаринском диалекте китайского языка говорилось: "…как единственный китайский кандидат, я легко выиграю на дополнительных выборах, буду контролировать предвыборную гонку и войду в историю! Моим противником является Жасмит Сингх индийского происхождения". В самой партии такое кардинальное решение пояснили тем, что им не по пути с теми, кто ставит под сомнение верность толерантности и мультикультурализму. Но есть и другая версия – наказывают не за то, что совершил, а за то, что попался.



Звезда Карен Ван внезапно закатилась...



Тот факт, что с 2019 года правительство во главе с Джастином Трюдо управляет Канадой, имея меньшинство Либеральной партии в парламенте, премьер первоначально назвал "токсичной ситуацией" и "досадным недоразумением". Не дожидаясь законодательно определенного срока (следующие выборы были назначены на 2023 год), премьер-министр в августе 2021-го объявил о роспуске палаты общин и проведении внеочередных выборов. При этом он пребывал в полной уверенности, что получит большинство в ключевой нижней палате. Однако избиратели подвели премьера в его оптимистичных ожиданиях, и Либеральная партия вновь не смогла сформировать правительство большинства. Для граждан страны эти выборы не изменили ничего, лишь заставили их в условиях пандемии участвовать в мероприятии, на которое из бюджета были истрачены рекордные для Канады 610 млн. канадских долларов ($482 млн. долл. США). Популярной стала и такая оценка: досрочным голосованием премьер пытался потрафить своим собственным политическим амбициям.



Показательно, что правительство Трюдо не намерено ограничивать иммиграцию. Напротив, Канада объявила о планах принять 465 000 новых иммигрантов в 2023 году, до 485 000 в 2024 году и до 500 000 в 2025-м. Разработан целый веер различных программ, приоритетной из которых является PNP (Provincial Nominee Program – провинциальная программа номинации) по привлечению мигрантов с опытом работы или потенциалом, нужным рынку труда. Целевые показатели PNP: 105 500 человек в 2023 году, 110 000 в 2024 году и 117 500 в 2025 году. Программой Express Entry (ускоренный вход) эти показатели составят 82 880 в 2023 году, 109 020 в 2024 году и 114 000 в 2025 году. Предусмотрены несколько направлений для родственников и даже партнеров.



При этом многие из вновь прибывающих не намерены отказываться от своих "исконных" представлений о мироздании. Сегодня из 338 мест в палате общин не менее 56 занимают депутаты, чьим местом рождения не является Канада. У 22 из них имеется второе, а то и третье гражданство, включая такие страны, как Пакистан, Индия, Сирия, Польша, Афганистан, Иран, Ливан и Сомали. Если нынешний уровень иммиграции сохранится, население страны всего через 20 лет может достичь 50 миллионов человек и к 2041 году двое из пяти канадцев будут те, кто родился за границей.



Конечно, тема иммиграции в Канаду не нова, массовые переселения отмечались и ранее, достаточно вспомнить время окончания Второй мировой войны, когда страну захлестнула волна иммигрантов, среди которых было немало военных преступников, бежавших от возмездия. И это неудивительно: с 1935 по 1948 год премьер-министром являлся Маккензи Кинг, который публично восхищался Гитлером и Муссолини. Канада приютила множество нацистских коллаборационистов, там живут их потомки, и недавнее чествование эсэсовца Ярослава Хунки в канадском парламенте вполне закономерно. Спикер палаты общин либерал Энтони Рота, который инициировал приглашение Хунки, представил нациста как ветерана "борьбы против русских", а премьер Трюдо сказал: "Это не только украинский герой – это канадский герой". В результате грандиозного скандала Э. Рота был вынужден покинуть свой пост, а Трюдо извинился за "ужасную ошибку". Вскоре, однако, он обьявил о намерении передать ВСУ новую крупную партию вооружения и необходимости "продолжения борьбы до победы".



Численность украинской диаспоры в Канаде составляет около 1,5 млн человек. С начала конфликта страна приняла около 250 тысяч украинцев и всячески поощряет их переселение. Иммигранты, которые покинули Украину одними из первых, уже вкусили прелести жизни в Польше, Греции, Италии, Португалии и других европейских странах и подались за счастьем в Канаду, теперь пребывают в раздумьях и замешательстве. Тем, у кого в стране Кленового листа есть родственники, приходится значительно легче тех, кто приехал на авось. Для них неприятным сюрпризом оказалось, что, даже трудясь на двух работах, им может не хватить денег на оплату аренды самого простого жилья. Впрочем, и "коренных канадцев" все больше волнуют вопросы стоимости жизни, цен на жилье и медицинское обеспечение. Даже ветераны военной службы уже несколько раз обращались к властям с петициями. В 2021 году либералы заявили о готовности выделить в ближайшую пятилетку 62 млрд. канадских долларов на различные социальные нужды с упором на здравоохранение. Но выборы прошли, и про те обещания вспоминать не политкорректно, тем более что появились новые, более насущные траты. Например, на программу создания и внедрения паспорта нового образца из бюджета выделено свыше 800 миллионов долларов. Источник - fondsk.ru

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