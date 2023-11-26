Невеселые размышления о разладе в мире. Инерция смерти развращает, - НГ

07:42 30.11.2023

26.11.2023 16:08:00



Невеселые размышления о разладе в мире



Инерция смерти развращает, снижая интерес к ценности человеческой жизни



А зима опять будет долгой и холодной. Мир погружается в пучину неопределенности. Происходит переосмысление существующих норм и практик. Энергично ведется отказ от ценностей и презумпций, включая презумпцию невиновности.



Подрыв вялотекущего хода вещей в Европе и на Ближнем Востоке взбаламутил всех, вселил страх в одних, посеял веру в других. Ключевым универсальным паролем, понятием-идеей для дисраптивной политики является "справедливость". Именно во имя ее совершаются убийства, бомбардировки, разрушения, жестокость. "Время такое" – не отговорка, а императив к насилию, индульгенция за отказ от заповедей Божьих.



Происходит колоссальное перераспределение ресурсов в пользу отраслей экономики, работающих на войну. Расходы на демографию, устойчивое развитие, окружающую среду, образование и здравоохранение относительно снижаются.



Санкционные издержки становятся издержками производителей, которые оплачивают потребители. Инфляция высока, реальные доходы не растут. Политики нервничают. Популизм – левый и правый – востребован аудиторией, как никогда в последние десятилетия. Демагоги рвутся к власти на обещаниях простых решений сложных проблем. Без анализа причин, реальных разрывов в цепочках глобальных поставок.



На поле боя никто не может добиться решающего преимущества. Все испытывают ресурсный голод. Инерция смерти развращает, снижая интерес к ценности человеческой жизни как таковой. Это открывает путь к эскалации насилия и внутри. Какая разница, где человеку плохо – там или тут... Общественная апатия, равнодушие, ютибизация эмоций в узком кругу. Отчуждение нового типа. Не по поводу производственных отношений, а по поводу отношений политических. Стремительно обновляется современный потенциал электронно-цифровых средств ведения боевых действий.



В Великобритании даже отмечается бум в отраслях, внедряющих искусственный интеллект в дроны. Украина поставляет им российскую сбитую технику, а они, изучая ее особенности, совершенствуют свою. Ядерное оружие – не тема больше. И слава Богу.



Но. Обычным оружием можно убить очень много. Число погибших во Второй мировой войне – доказательство.



Американские сенаторы-ястребы постоянно требуют от Байдена вступить в войну – то на стороне Украины, то на стороне Израиля, то на стороне Тайваня. Отдельное требование – нанести удар по Ирану для уничтожения ядерного потенциала, но и для ликвидации всего политического руководства в Тегеране. Если этого не происходит, пишется много статей с вопросом: готова ли Америка воевать? Или позорное бегство из Кабула – надежное свидетельство упадка военной мощи США, прежде всего в сфере наличия/отсутствия политической воли у руководства страны. Естественно, этот вопрос становится одним из пунктов политической повестки в преддверии президентских выборов в США через год. Вопрос провокативный и эмоциональный. Никто не хочет выглядеть кастратом без политической воли.



Перед любой крупной державой, включая Россию (США и Китай, разумеется), стоят серьезные вызовы. Ответ на них предопределит траекторию движения стран в этом веке. К ним надо отнести упомянутые противоречия геополитического характера, производительность (эффективность) экономики, борьбу с рецессией и инфляцией, регулирование миграции без подрыва внутринационального единства и мира, изменения климата, ведущие к природным катастрофам (засухам, наводнениям, обмелениям, пожарам).



Для решения или хотя бы осмысления этих вызовов требуется применение лучших, самых образованных и светлых голов. А они, эти головы, думают о другом – о снарядах, ракетах, диверсиях. Считать, что эти головы автоматически начнут работать на невоенное благо своих государств, не приходится. Советский опыт конверсии показателен: кроме кастрюль и сковородок, ВПК без госзаказа ничего путного, новаторского, рыночно востребованного не произвел.



Опасно также и отсутствие сколько-нибудь внятно очерченных контуров долгосрочного успеха, победы. Долгосрочный успех – это создание предпосылок для уверенных гражданских инвестиций в будущее, положительное движение людей и капитала. Сенека писал: "Никакой ветер не будет тебе попутным, если не знаешь, к какой пристани путь держишь". Эта очевидность – импульс к срочному поступку.