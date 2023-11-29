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Китай раскалывает коллективный Запад. Чего ждать от первого с 2019 года очного саммита КНР-ЕС
07:48 30.11.2023

В Пекине прошел 16-й раунд внешнеполитических консультаций между Китаем и Евросоюзом, завершивший приготовления к намеченному на 7–8 декабря первому с 2019 года очному саммиту КНР-ЕС. Встреча в китайской столице, в которой примет участие руководство ЕС, будет разительно отличаться от недавнего саммита лидеров Китая и США Си Цзиньпина и Джо Байдена в Сан-Франциско. Европа пытается выстроить свою модель отношений с Пекином с акцентом на взаимовыгодном сотрудничестве, а не на сдерживании Пекина путем "управляемой конкуренции". В свою очередь, руководство КНР, так и не сумев убедить президента Байдена отказаться от конфронтации, теперь делает ставку на ЕС. Накануне саммита глава МИД КНР Ван И призвал европейских лидеров общими усилиями предотвратить новую холодную войну.

Итоги внешнеполитических консультаций в Пекине подвел замглавы МИД Китая Сунь Вэйдун. По слова дипломата, перед Китаем и Евросоюзом открываются новые возможности, однако при этом они сталкиваются и с новыми вызовами, в связи с чем стороны в своих отношениях должны придерживаться принципа взаимной выгоды и уважать основные интересы друг друга.

В свою очередь, заместитель генсека внешнеполитической службы ЕС Энрике Мора, представлявший на консультациях Брюссель, заявил: "Европейская сторона придерживается принципа "одного Китая" и готова сотрудничать с КНР для развития конструктивных и стабильных отношений".

Хотя китайская сторона пока не назвала точную дату саммита КНР-ЕС, агентство Bloomberg со ссылкой на дипломатические источники в Брюсселе указывает: встреча состоится 7–8 декабря в Пекине. Европейскую сторону будут представлять председатель Евросовета Шарль Мишель, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Как ожидается, в Пекине они проведут встречи с председателем КНР Си Цзиньпином и премьером Госсовета Ли Цяном.

В начале этого года - на фоне скандала из-за китайского "аэростата-шпиона", поставившего отношения между Вашингтоном и Пекином на паузу,- в Европе, напротив, провозгласили курс на "снижение рисков" в отношениях с Китаем. Брюссель поставил весьма прагматичную задачу - сократить дефицит ЕС в торговле с КНР, который в прошлом году составил €396 млрд. В сентябре по итогам встречи Шарля Мишеля и Ли Цяна, прошедшей на полях саммита G20 в Индии, стороны договорились провести двусторонний саммит до конца 2023 года. Это будет первый очный саммит КНР-ЕС за последние четыре года - предыдущий прошел в доковидную эпоху, в 2019 году.

Ожидания китайской стороны огласил на прошлой неделе глава МИД КНР Ван И, выступая в Пекине на совместной пресс-конференции с главой МИД Франции Катрин Колонна. "Если Китай и Европа будут действовать заодно, не будет ни противостояния между блоками, ни раскола в мире, ни новой холодной войны",- заявил глава китайской дипломатии, призвав Брюссель придерживаться принципа "открытости и развития". По его словам, китайско-европейское сотрудничество имеет взаимовыгодный характер, в связи с чем стороны должны минимизировать риски и снизить негативное воздействие фактора неопределенности, которая возникает при политизации экономических и деловых отношений.

Тем временем Шарль Мишель, перечисляя задачи, которые руководство ЕС ставит в отношениях с Пекином, сообщил: Брюссель на протяжении нескольких месяцев готовил общую позицию, которая будет "взвешенной" и призванной "отстаивать европейские экономические интересы в контексте поставок определенной продукции из КНР". "Кроме того, мы стремимся сотрудничать с Китаем по глобальным вопросам вроде изменения климата, а также по геополитическим темам. Мы хотим побудить Китай играть более вовлеченную роль, чтобы он больше использовал свое влияние на Россию",- добавил глава Евросовета перед саммитом в Пекине.

По информации дипломатических источников в Брюсселе, одной из ключевых тем на саммите станет проводимое Евросоюзом антидемпинговое расследование: предполагается, что цены на поставляемые в ЕС китайские электромобили искусственно поддерживаются Пекином на низком уровне за счет огромных госсубсидий. В свою очередь, Пекин ждет от Брюсселя соблюдения прав китайских компаний. Об этом заявила представитель МИД КНР Мао Нин. Она призвала "создать прозрачную и стабильную бизнес-среду, а также предоставить справедливые возможности китайским компаниям, работающим в Европе".

По информации издания Politico, ссылающегося на европейских дипломатов, подписание совместного заявления по итогам саммита остается под вопросом. Один из собеседников Politico напомнил, что "на последних саммитах ЕС-Китай совместного заявления не было". Источники издания подтверждают, что проблема субсидий для производителей китайских электромобилей остается весьма острой и может осложнить ход переговоров на высшем уровне.

Таким образом, торг между Пекином и Брюсселем, судя по всему, будет жестким. Тем не менее обращает на себя внимание, что руководство ЕС старательно избегает повторения тезиса об "управляемой конкуренции", который стал главным принципом американской политики по отношению к КНР.

Еще одной дипломатической победой Пекина стало заявление, сделанное по итогам состоявшегося в конце прошлой недели саммита Канада-ЕС. "Мы готовы строить конструктивные и стабильные отношения с Китаем, в том числе сотрудничая по глобальным проблемам",- говорится в документе.

Ранее в ноябре о заинтересованности в конструктивных отношениях с Китаем - с учетом национальных интересов и "открытого диалога" - заявили и главы внешнеполитических ведомств стран G7. "Действуя в наших национальных интересах, мы признаем необходимость сотрудничества с Китаем в решении глобальных проблем и в сферах, представляющих общий интерес",- говорится в заявлении министров. И отмечается: "Мы также просим Китай взаимодействовать с нами по этим вопросам".

Сергей Строкань
Газета "Коммерсантъ" №223 от 30.11.2023, стр. 6

Источник - коммерсант
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