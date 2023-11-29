Одно лицо... Байден спутал Си Цзиньпина с Дэн Сяопином

08:54 30.11.2023

Президент США Джо Байден в ходе публичного выступления перепутал имя лидера КНР Си Цзиньпина, назвав его именем другого известного китайского политика.



"Дело вот в чем. И я говорил это Дэн Сяопину в Гималаях, говорил другим мировым лидерам: никогда не ставьте против американцев!"

- заявил Байден в штате Колорадо на мероприятии о его экономической программе.

Историю о своих разговорах у подножия горной системы Байден рассказывал неоднократно, ею он заканчивал большинство публичных выступлений. Ее суть сводится к тому, что если США определять одним словом, это будут "возможности". Но собеседником президента США в этой истории ранее всегда был лидер КНР Си Цзиньпин. С ним Байден контактировал в период вице-президентства (2009−2017).



Дэн Сяопин - китайский политик, фактически возглавлявший КНР с конца 1970-х по начало 1990-х годов. Работавший тогда сенатором Байден в составе делегации американских законодателей встречался с Сяопином в 1979 году. В 1997 году Сяопин скончался, поэтому не мог беседовать с Байденом у подножия Гималаев.