"Быть русским – это прежде всего..." - В.Путин: речь на Русском Соборе (текст)

08:58 30.11.2023 Пленарное заседание Всемирного русского народного собора

Владимир Путин в формате видеоконференции выступил на пленарной сессии Всемирного русского народного собора. Центральная тема форума, посвященного 30-летию образования организации, – "Настоящее и будущее Русского мира".



28 ноября 2023 года Сочи

В работе собора приняли участие Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, представители Русской православной церкви и других централизованных религиозных организаций России, органов государственной власти, общественных объединений, деятели науки и культуры.



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В.Путин: Ваше святейшество! Дорогие друзья!



Приветствую всех участников Всемирного русского народного собора.



Он был учрежден в 1993 году. Мы помним, какое это было время – сложное, переломное для страны. Тогда собор смог объединить вокруг общих целей представителей Русской православной церкви, других религиозных организаций, политических партий и движений, деятелей культуры, ученых, предпринимателей, людей разных взглядов, убеждений, национальностей, но единых в главном – в своей твердой патриотической позиции.



Хочу прежде всего поблагодарить вас за поддержку, за ваш вклад в укрепление российской государственности, гражданского мира и согласия, в консолидацию общества и за ту помощь, которую вы всегда оказываете соотечественникам, всем, кого объединяет большой Русский мир.



Знаю, что многие представители Всемирного русского народного собора находятся сейчас на Донбассе и в Новороссии среди волонтеров и добровольцев, в рядах воинских подразделений, вместе с боевыми товарищами защищают наших братьев и сестер, миллионы людей в Донецкой и Луганской народных республиках, в Херсонской и Запорожской областях. Искренне признателен участникам Всемирного русского народного собора за ту помощь, которую вы оказываете фронту, семьям наших погибших героев. Они сражались за нас, за нашу Родину. Вечная им память. [Объявляется] минута молчания.



(Минута молчания.)



Уважаемые друзья, наша битва за суверенитет, за справедливость носит без всякого преувеличения национально-освободительный характер, потому что мы отстаиваем безопасность и благополучие нашего народа, высшее, историческое право быть Россией – сильной, независимой державой, страной-цивилизацией. Именно наша страна, русский мир, как не раз бывало в истории, преградили путь тем, кто претендует на мировое господство, на свою исключительность.



Мы сражаемся сейчас за свободу не только России, но и всего мира. Мы открыто говорим, что диктатура одного гегемона – мы видим это, все сейчас это видят – дряхлеет. Она пошла, что называется, вразнос и просто опасна для окружающих. Это уже понятно всему мировому большинству. Но, повторю, именно наша страна находится сейчас в авангарде формирования более справедливого мироустройства. И хочу подчеркнуть: без суверенной, сильной России никакой прочный, стабильный миропорядок невозможен.



Мы знаем, какой угрозе противостоим. Сегодня практически официальной идеологией западных правящих элит стали русофобия, другие формы расизма и неонацизма. Они направлены не только против русского, но против всех народов России: татар, чеченцев, аварцев, тувинцев, башкир, бурятов, якутов, осетин, евреев, ингушей, марийцев, алтайцев. Нас много, всех сейчас я не назову, но, повторю, против всех народов России это направлено.



Западу в принципе не нужна такая большая и многонациональная страна, как Россия. Наше многообразие и единство культур, традиций, языков, этносов просто не укладываются в логику западных расистов и колонизаторов, в их жестокую схему тотального обезличивания, разобщения, подавления и эксплуатации. Поэтому вновь запустили старую шарманку: мол, Россия – это "тюрьма народов", а сами русские – "народ рабов". Слышали это много раз на протяжении веков. Слышали также, что Россию, оказывается, нужно сегодня "деколонизировать". А на самом деле что им нужно? На самом деле нужно расчленить и разграбить Россию. Не получается силой – тогда посеять смуту.



Хочу подчеркнуть: любое вмешательство извне, провокации с целью вызвать межнациональные или межрелигиозные конфликты мы расцениваем как агрессивные действия против нашей страны, как попытку вновь бросить России терроризм и экстремизм как инструмент борьбы с нами, и мы в соответствии с этим соответствующим образом будем реагировать.



У нас большая, многоликая страна. И в этом многообразии культур, традиций, обычаев – наша сила, огромное конкурентное преимущество и потенциал. Мы должны его постоянно укреплять, беречь это многообразное согласие, наше общее достояние. Обращаю на это внимание руководителей всех субъектов Федерации и рассчитываю здесь на авторитет пастырей наших традиционных религий, на ответственность всех политических сил и общественных организаций.



Думаю, что мы все помним, нужно помнить уроки революции 1917 года и последовавшей затем Гражданской войны, распада СССР в 1991-м. Казалось бы, столько лет прошло, но живущие сейчас люди всех национальностей, даже родившиеся уже в XXI веке, до сих пор, даже спустя десятилетия, расплачиваются за допущенные тогда просчеты, за потакание сепаратистским иллюзиям и амбициям, за слабость центральной власти, за политику искусственного, насильственного разделения большой русской нации, триединого народа – русских, белорусов и украинцев. Возникшие после распада Российской империи и Советского Союза кровавые очаги не только еще тлеют, но иногда и вспыхивают с новой силой. И раны эти еще долго не залечить.



Мы этих ошибок никогда не забудем и не должны их повторять. Хочу вновь подчеркнуть: любые попытки посеять межнациональную и межрелигиозную рознь, расколоть наше общество – это предательство, преступление против всей России. Мы никому не позволим делить Россию, которая у нас одна. О ней, о нашем Отечестве – наши молитвы, которые звучат на разных языках.



И хотел бы в этой аудитории вспомнить слова святителя Григория Богослова: "Почитать мать – святое дело. Но у всякого своя матерь, а общая мать – это Родина".



Ваше святейшество! Уважаемые коллеги!



Тема нынешнего собора – "Настоящее и будущее Русского мира". Русский мир – это все поколения наших предков и наши потомки, которые будут жить после нас. Русский мир – это Древняя Русь, Московское царство, Российская империя, Советский Союз, это современная Россия, которая возвращает, укрепляет и умножает свой суверенитет как мировая держава. Русский мир объединяет всех, кто чувствует духовную связь с нашей Родиной, кто считает себя носителем русского языка, истории, культуры независимо даже от национальной или религиозной принадлежности.



Но хочу подчеркнуть: без русских как этноса, без русского народа нет и не может быть Русского мира и самой России. В этом утверждении нет какой-то претензии на превосходство, на исключительность, на избранность. Это просто факт, как и то, что в нашей Конституции четко закреплен статус русского языка как языка государствообразующего народа.



Русский – это больше чем национальность. Так всегда было, кстати говоря, в истории нашей страны. Это в том числе культурная, духовная, историческая идентичность. Быть русским – это прежде всего ответственность. Повторю, огромная ответственность за сбережение России, именно в этом – истинный патриотизм. И как русский человек хочу сказать: только единая, сильная, суверенная Россия способна гарантировать будущее и самобытное развитие и русского, и всех других народов, которые веками жили и живут в нашей стране, объединены общностью исторической судьбы.



Что означает суверенитет для нашего государства, для каждой семьи, для каждого человека? В чем его смысл, ценность, реальное наполнение? Это прежде всего свобода. Свобода для России и для нашего народа, а значит, и для каждого из нас. Потому что в нашей традиции человек не может чувствовать себя свободным, если не свободны его близкие, дети, его Отчизна. Именно такую подлинную свободу защищают сейчас наши парни, наши мужчины, солдаты и офицеры, дочери Отечества.



Свободный народ, который понимает свою ответственность перед сегодняшним днем и будущими поколениями, – единственный источник власти, власти суверенной, которая призвана служить всем людям, всему народу, а не обслуживать, конечно, чьи-то частные, корпоративные, сословные, тем более чужие, иностранные интересы.



По-настоящему свободный человек – всегда созидатель. Мы поддержим стремление каждого приносить пользу стране, обществу, людям. Из этого и складывается суверенное развитие в национальных интересах.



Нам предстоит решать колоссальные задачи по обустройству громадных пространств от Тихого океана до Балтики и Черного моря. Наша экономика, промышленность, сельское хозяйство, новые отрасли, творческие, креативные индустрии, национальный бизнес должны кратно нарастить свой потенциал.



Обращаюсь сейчас и к предпринимателям, которых, знаю, в этом зале тоже много. Хочу отдельно поблагодарить вас, дорогие друзья, за слаженную работу. Именно объединяя усилия государства, бизнеса, мы сорвали беспрецедентную экономическую агрессию Запада, его санкционный блицкриг провалился.



Россия будет наращивать поддержку суверенного национального предпринимательства. Для этого у нас сейчас появляются принципиально новые инструменты. Вкладывайте в Россию, создавайте рабочие места, развивайте производство, участвуйте в подготовке кадров – и тогда рост национальной экономики воплотится в новые успехи и возможности ваших компаний. Национальный бизнес, работая на укрепление суверенитета, сам становится сильнее и сувереннее, становится менее зависим от всех компонентов сегодняшнего мироустройства.



Суверенное развитие страны, экономики, бизнеса, социальной сферы должно нести благополучие всем гражданам, всем российским семьям, а значит, быть справедливым. Речь не о примитивной уравниловке, конечно, нет. Справедливость – это прежде всего достойные условия для жизни, современные объекты культуры, здравоохранения, спорта во всех регионах страны. Это квалифицированная, хорошо оплачиваемая работа. Высокий общественный престиж рабочего, инженера, учителя, врача, художника, деятеля культуры, предпринимателя, каждого добросовестного специалиста, мастера. Справедливость – это и равные, широкие возможности для учебы, для жизненного старта, для самореализации молодежи.



На Западе сейчас практикуют не только политику "культуры отмены", но и фактически отмены гуманитарного образования. В результате примитивными становятся и культура, и образование. Многие классические предметы просто выбрасываются из западных учебных программ, заменяются какими-то гендерными и тому подобными науками – лженауками, конечно. А нам, напротив, нужен настоящий прорыв в культурной жизни. И нам здесь есть чему поучиться у наших предков, которые и в традиционном, и, кстати, в авангардном искусстве задавали образцы для всего мира. Убежден, суверенитет страны, укрепление ее роли в мире невозможны без расцвета самобытной культуры во всех ее проявлениях.



И конечно, нам важно взять все лучшее, что накопила отечественная и мировая система классического образования. При этом наши школы, университеты, колледжи должны быть современными, открытыми для всего передового.



Нам нужна целостная сфера просвещения, в которой гармонично дополняют друг друга семья, система образования, национальная культура, работа детских, молодежных, спортивных, военно-патриотических организаций, широкое движение наставничества и, добавлю, мудрое слово духовных пастырей, оно просто необходимо.



Да, церковь отделена от государства, и Патриарх [Кирилл] не раз мне говорил, несмотря на это, у нас сложились уникальные отношения между церковью и государством. Что хотел бы в этой связи заметить? Но нельзя отделить церковь от общества и от человека. С этим я полностью согласен. И поэтому вновь подчеркиваю важность участия представителей всех российских традиционных религий в образовании и воспитании нашей молодежи и, конечно же, в укреплении духовно-нравственных, семейных ценностей. Это имеет непреходящее значение, участие наших пастырей всех наших традиционных религий.



Ваше святейшество! Уважаемые друзья!



Вы знаете, что уже подписан Указ объявить следующий, 2024 год в России Годом семьи. И хочу особо отметить, что такое решение действительно опирается на позицию абсолютного большинства нашего общества. Уверен, что Всемирный русский народный собор также его единодушно поддерживает.



И что здесь хочу сказать и подчеркнуть? Преодолеть сложнейшие демографические вызовы, с которыми мы столкнулись, невозможно только с помощью денег, социальных выплат, пособий, льгот, отдельных программ. Да, конечно, цифры бюджетных "демографических" расходов крайне значимы, но это далеко не все. Гораздо важнее жизненные ориентиры человека. В основе семьи, в рождении ребенка лежат любовь, доверие, прочная нравственная опора. Мы ни в коем случае и никогда не должны об этом забывать.



У многих наших народов, слава богу, сохраняется традиция крепкой, многопоколенной семьи, где воспитываются четверо, пятеро и больше детей. Вспомним, что и в русских семьях, у многих наших бабушек, прабабушек детей было и по семь, и по восемь человек, и того больше.



Давайте эти замечательные традиции сберегать и возрождать. Многодетность, большая семья должны стать нормой, образом жизни для всех народов России. А семья – это не просто основа государства и общества, это духовное явление, источник нравственности.



Поддержка семьи, материнства, детства должна охватывать работу всех без исключения сфер государственного управления, нашу экономическую, социальную, инфраструктурную политику, просвещение и образование, здравоохранение, конечно. Деятельность всех общественных объединений, наших традиционных религий тоже необходима именно для укрепления семьи. Сбережение и приумножение народа России – наша задача на предстоящие десятилетия, и сразу скажу больше: на поколения вперед. Это будущее Русского мира, тысячелетней, вечной России.



Ваше святейшество! Дорогие друзья!



Перед нами много масштабных задач, их решение требует действительно соборной работы, и мы к ней готовы. Мы стали сильнее. В состав России вернулись наши исторические регионы. Общество отказывается от всего наносного, обращается к истинным, подлинным ценностям.



Петр Аркадьевич Столыпин в свое время подчеркивал, что выше всего – право, опирающееся на всенародную силу. И мы вместе показали и такую всенародную силу, и такую всенародную волю, решимость отстаивать именно свои, коренные интересы, коренные интересы народов России, руководствоваться не чужими, заимствованными у кого-то, а собственными суверенными мировоззрениями, своим пониманием того, как должны развиваться семья и все государство, строить Россию для себя и для наших детей.



Хочу вновь поблагодарить вас за поддержку, за патриотический настрой и, конечно, поздравить с 30-летием Всемирного русского народного собора.



Но особые слова благодарности хочу сказать в адрес его главы – Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.



Знаю, какую неустанную работу по духовному возрождению России Вы, Ваше святейшество, проводите. Как значима и весома Ваша позиция, хочу это подчеркнуть. Как много делает под Вашим руководством Русская православная церковь, клирики и миряне для воплощения в жизнь социальных, благотворительных, добровольческих проектов. Какая поддержка оказывается нашим воинам и их семьям. Как ждут слово Патриарха наши солдаты и офицеры на передовой.



Рад сегодня именно на Всемирном русском народном соборе поздравить вас с присуждением президентской премии 2023 года за вклад в укрепление единства российской нации. Низкий Вам поклон. Желаю собору успешной работы.



Спасибо.



Патриарх Кирилл: Сердечно благодарю Вас, глубокоуважаемый Владимир Владимирович, за это замечательное слово, обращенное к собору. Ну и, конечно, очень тронут Вашими словами, обращенными в мой адрес.



Хотел бы подчеркнуть, что с самого начала Вашей деятельности на посту главы государства мы, особенно люди старшего поколения, которые помнят разные периоды послевоенной жизни нашей страны, с особым вниманием отнеслись тогда к самому факту появления такого человека, как Вы, во главе государства. И с самого начала, я хорошо помню это время, абсолютное большинство наших граждан с Вами стали связывать те перемены в жизни народа, общества и государства, которые так назрели к тому времени и которые, к сожалению, никак не поддавались переменам.



За эти годы произошло очень многое в нашей стране. Россия стала действительно современным, научно-технически развитым, духовно богатым многонациональным государством, где так гармонично сочетаются и интересы отдельных народов и этносов с общегосударственными интересами.



Это единство нашего народа, единство нашего общества, я знаю, вызывает недоумение в первую очередь наших недоброжелателей, потому что не всегда опыт многонациональных государственных образований является столь успешным и столь дающим пример другим, как опыт России.



Но все ведь это складывается не просто так. Не, как у нас говорили и говорят в народе, используя сказку, "по щучьему велению". Это все совершается, конечно, трудами людей и при непременно мудром, патриотическом, открытом к людям руководстве со стороны главы государства.



Выражаю Вам сердечную благодарность, и пусть Господь укрепляет Ваши силы, силы Ваших ближайших сотрудников, которые образуют эту единую команду, для того чтобы и далее Вы продолжали свои труды на благо Отечества нашего российского и всего российского народа.



Сердечно благодарю Вас за Ваши слова и за Ваши добрые дела.



А теперь позвольте обратиться к вам со словами, которые будут представлены в моем докладе и в которых я постараюсь разделить с вами свои мысли, касающиеся главной темы – настоящее и будущее нашего Русского мира.



Сердечно рад приветствовать всех вас, собравшихся на заседании Всемирного русского народного собора, на его нынешнюю, XXV сессию, юбилейную сессию. Нашему собору в то время, когда он создавался, не обещали долгой жизни. Многие считали это неудачным опытом, который, несомненно, провалится в условиях многонационального государства или деградирует, который объединит в себя маргинальные силы квазипатриотического направления. И вот тогда эта ирония присутствовала в сознании в том числе и некоторых представителей политики, общественных деятелей. Но потом все стало постепенно меняться, потому что уже с первого собора стало ясно, что Всемирный русский народный собор имеет потенциал, который оправдывает и оправдает его название.



Создание собора, как и сегодняшняя, XXV сессия, подводит, конечно, определенную черту под этой четвертью века, и, несомненно, у многих из нас, здесь присутствующих, вызывает и определенные мысли, надежды, чаяния. Может быть, у кого-то – некоторые опасения, потому что не так все просто в нашем мире, но, с другой стороны, уверенность в абсолютной необходимости, важности такого собрания, каковым является Всемирный русский народный собор.



За 25 лет, конечно, прошло много всего: и хорошее, и плохое мы видели, и поэтому я думаю, что, подводя итог этой истории, этой работы, мы должны иметь честный разговор о том, что получилось, над чем предстоит еще поработать, что требует некой корректировки, когда речь идет в первую очередь о вопросах, имеющих большое стратегическое значение для жизни нашего общества и духовного развития народа, укрепления всех сторон жизни нашего Отечества.



К этим рассуждениям побуждает нас и тема нынешнего юбилейного собора – "Настоящее и будущее Русского мира"



Вспоминаю, как создавался этот общественный форум 30 лет назад в далеком, 1993 году. В условиях всеобщей растерянности запрос на поиск неких объединяющих начал был чрезвычайно востребованным и актуальным. Только те, кто пытался создать некую общность, которая бы могла аккумулировать необходимые идеи, мысли, помогающие народу выстроить свое понимание будущего, – не всегда это увенчивалось успехом. Хотя попытки такие были. Но настолько тема была важна и настолько драматизм вокруг темы Русского мира, будущего России был напряженным и таким, несущим в себе одновременно и творческий потенциал, что он не мог не разрешиться в результате многих общественных дискуссий.



И вот так постепенно и возникла идея учреждения общественного форума, на котором все, кто ощущал свою причастность к русскому народу и русской культуре, кто неравнодушно воспринимал происходящее в обществе, могли бы обсуждать возникающие вопросы и делиться своими идеями. Важно было создать пространство свободного и честного диалога о судьбах Отечества, для того чтобы консолидировать здоровые общественные силы, готовые трудиться ради возрождения Родины, формулируя ответы на непростые вызовы времени, приемлемые в том числе и для граждан, которые по национальности не являются русскими. Это изначально была задача Всемирного русского народного собора – не отрекаясь от своей русскости и никак не умаляя русскость, делать все для того, чтобы служить всему многонациональному народу нашей страны.



Все ярче и настойчивее в то время стали обсуждаться темы духовных истоков нашей самобытности, все чаще стало звучать сочетание "Русский мир" для выражения особого культурного феномена России.



Выступая с докладом в далеком, 2004 году, я отмечал, что обращение к этому понятию спустя почти 10 лет после учреждения Всемирного русского народного собора связано в том числе и с тем, что за прошедшие годы Россия наконец определилась аксиологически и начала осознавать себя страной, которая, наследуя богатую традицию, православную традицию, имеющую ключевые значения для формирования отношений, явлений в социально-политической, экономической, духовной и культурной областях, оказалась способной начать серьезно, в том числе в рамках Всемирного русского народного собора, изучать эти проблемы и открыто их обсуждать.



При этом было бы неправильно, и об этом мы сказали сразу, создавая Всемирный русский народный собор, было бы неправильно понимать Русский мир в узконациональном, этническом смысле и ограничивать данное понятие существующими ныне политическими границами, разумея под Русским миром исключительно Российскую Федерацию. Вот почему в наших соборах самое активное участие стали принимать люди, живущие далеко за пределами Российской Федерации.



Напомню сказанные без малого 20 лет назад важные слова, которые и теперь не теряют своей актуальности. Цитирую: "Для нас Русский мир – это не этническое понятие, Русский мир включает в себя и все народы, принадлежащие к другим религиям, но разделяющие одни ценности общественной жизни вместе с русским народом. Именно Россия, осознающая себя православной, способна поддерживать в единстве различные культуры. В течение веков Россия выработала механизм сосуществования различных культур и религий, которые принимают одни общественные ценности, но сохраняют свою религиозную самобытность". Конец цитаты.



Использование в российском общественном дискурсе понятия "Русский мир" вызвало немало сильных эмоций как внутри страны, среди сторонников либеральной модели развития, так и среди наших, как сейчас принято выражаться, западных партнеров, усмотревших в этом понятии явные признаки возрождения русского самосознания.



Вместе с тем сама идея духовно-культурного мира не является каким-то ведь новшеством. Это не измышления ума, но распространенный феномен, характеризующий развитие определенного типа культуры, создавшей в ходе успешного бытования уникальную ценностную парадигму. Об этом мне и хотелось бы сказать сегодня несколько слов.



Итак, о самой формуле "Русского мира". А формула такая: культурное многообразие от Римского до Русского мира.



Явленная в истории цветущая сложность человеческой цивилизации есть, безусловно, действие мудрого промысла Божьего, это богатство исторического "сада Божьего", как об этом писал Ильин, который подчеркивал, что Россия призвана показать многообразие дарований, которыми наделил Всевышний Творец наш народ. Правда, народы распоряжались этими талантами, распоряжаются и, может быть, будут распоряжаться, к сожалению, не всегда по совести, примеров чего мы сегодня видим немало. И конечно, эти примеры были и в прошлом.



Некоторым культурам свойственно выходить за естественные национальные границы и, преодолевая этническую замкнутость, самим становиться источником для развития других народов и оказывать влияние на их общественное устроение и духовную жизнь. Такое расширение культуры, происходившее в прошлом нередко с использованием военно-политических методов, приводило к созданию целых культурных ареалов, культурных миров.



История помнит немало подобных примеров. Так, знаменитый Pax Romana стал символом наивысшего могущества Римской империи, Pax Hispanica – временем расцвета Испании, распространившей свое влияние на южноамериканские земли, а Pax Britannica стал обозначением периода мирового господства британских порядков и колониализма.



Сегодня говорят о Pax Americana, сложившемся культурном и геополитическом союзе вокруг Соединенных Штатов Америки, которые являются ядром особой экономической, политической и идеологической системы.



Не будем забывать, что существует и огромный арабский мир, объединяющий страны арабской культуры. Более того, на основании социокультурной общности создаются даже целые организации. Например, Лига арабских государств. Или Союз южноамериканских наций, объединяющий страны Латинской Америки. Список этих культурных миров можно продолжать долго. В конце концов, и наши православные братья греки уже много веков твердят о существовании греческого мира и воспевают великие ценности эллинизма. И это никого не смущает. Но стоит только заявить очевидное – о существовании ареала русской культуры, о Русском мире… Сколько же шума поднялось тогда, когда мы сформулировали эту мысль и стали ее развивать, сколько самых нелепых и надуманных обвинений было высказано нашими мнимыми друзьями и недоброжелателями!



Как гласит народная мудрость, на воре и шапка горит. Разве в недрах Русского мира родилась концепция "оси зла" или идея "мирового полицейского"? Разве мы придумали поражающую цинизмом и духовным варварством тему отмены культуры? Разве мы навязываем остальному миру гегемонию, представляя ее как всеобщее безальтернативное благо для остального мира? Думаю, что ответ очевиден.



Хотел бы отметить, что вопреки расхожему мнению понятие "Русский мир" появилось, конечно, вовсе не в 2000-х годах. Над цивилизационной самобытностью России размышляли многие выдающиеся писатели и философы. Это поистине впечатляющий ряд титанов отечественной культуры: Николай Данилевский, Николай Бердяев, Владимир Соловьев, Николай Лосский, отец Сергий Булгаков, Лев Карсавин, отец Павел Флоренский, Семен Франк, Иван Ильин, наконец, Федор Михайлович Достоевский, которому принадлежит авторство термина "русская идея". Это только очень немногие имена из большого списка мыслителей, вдохновлявшихся в своем творчестве идеей Русского мира.



Далеко не со всем можно согласиться в их рассуждениях. Каждый из них по-своему расставлял акценты, описывая феномены России и русской самобытности. Однако, опираясь на их интуицию и прозрение, мы можем почерпнуть нечто очень ценное, прибавив к нему пережитое и понятое из собственного духовно-культурного опыта минувших десятилетий.



А в чем же заключаются ключевые черты русской идеи, являющиеся, по сути, ценностным основанием Русского мира как особого духовного, культурного пространства? Какова же формула Русского мира? Когда используют термин "нация", обычно имеют в виду общность людей, говорящих на одном языке. Но в случае с русским народом есть интересный нюанс: русские мигранты, скажем, уже во втором или третьем поколении могут едва ли говорить по-русски, но тем не менее считают себя настоящими русскими и с душевной тоской вспоминают об исторической родине. Могу об этом говорить на своем собственном опыте, потому что по долгу службы достаточное время пришлось мне жить в Западной Европе.



Кроме того, не всякий говорящий и пишущий по-русски как на родном языке этим заявляет принадлежность к русскому народу. Даже более того, некоторые открыто отрекаются от своих национальных корней, свидетельствуя о неприятии русского культурного кода. Ну бог им судья. Отвержение памяти предков – явление, однозначно порицаемое в нашей духовной традиции.



Итак, вопрос языка, безусловно, важен, но он не имеет определяющего значения. А что имеет? Определяющее значение имеет единство культуры, состоящее в осознании народом общности исторической судьбы и общности духовно-нравственных ценностей, отчего и проистекает в свою очередь единство мировоззрения. Подчеркну: именно мировоззрения, а не идеологии. Эти вещи ни в коем случае нельзя смешивать. Идеологии могут меняться в зависимости от политической ситуации, поэтому единство на такой основе непрочно, ненадежно и может рассыпаться при неблагоприятных условиях, и наша страна на печальном историческом опыте минувшего столетия хорошо это знает. Именно с учетом отрицательного, но все же ценного опыта в действующей сегодня российской Конституции закреплен запрет на установление общей государственной идеологии, обязательной для всех.



В ответ на вопрошание ряда общественных сил, желающих непременно иметь некую национальную идею, могу лишь вновь повторить: она у нас и так уже есть. Что может быть лучше, если хотите эффективнее мотивировать человека на созидательные труды, на благо общества, нежели искренняя любовь и преданность Родине? Тем, кто по-настоящему любит страну, свой народ и культуру, не нужна никакая идеология, не нужно ничего придумывать и изобретать.



Все самое главное у нас уже есть: богатейшая духовная культура, традиции православия, уникальный ценный опыт совместного мирного проживания и уважительного взаимодействия с представителями других национальностей и религий. Надо только быть достойными наследниками наших предков и жить в соответствии с убеждениями, чтобы дело со словами не расходилось.



Возвращаясь к определению формулы Русского мира, можно сказать, что Русский мир – это общность святынь. Используя это слово не только в религиозном значении, хотя и это измерение, несомненно, очень важно, общность мировоззренческих идей и нравственных ценностей объединяет людей разного этнического происхождения, разных вероисповеданий и культурных традиций. В этом есть нечто иррациональное, как отмечал Николай Александрович Бердяев, впрочем, столь же иррациональна, по всей видимости, и ненависть противников Русского мира.



А что же нас связывает? Что для нас свято? Ключевое понятие, общий знаменатель в формуле "Русского мира" – традиция. Традиция – это следует из самой внутренней формы слова, ибо в переводе с латыни оно буквально означает предание, передачу, – в первую очередь обеспечивает связь поколений, сохраняет и передает людям ценный духовный и культурный опыт. Без этого опыта невозможны ни существование народа, ни крепкая, устойчивая государственность, являющаяся, по сути, зримым выражением воли нации к общественной самоорганизации.



Разрыв с традицией всегда болезненно переживался русским народом, старавшимся залечить потом эти раны. Так было и в веке XVIII, в эпоху неконтролируемых культурных влияний Запада, его абсолютного доминирования в русской общественной жизни. А в следующем столетии, напомню, большой вклад в восстановление целостности русской культуры внесли русские писатели, и, может быть, в первую очередь Александр Сергеевич Пушкин. Можно сказать, что с этого восстановления начался мощный расцвет отечественной культуры, подарившей миру многих выдающихся писателей, художников и композиторов.



Однако еще более трагический разрыв произошел в XX веке, когда новые власти взяли курс на решительный отказ от наследия прошлого, объявив, что разрушат до основания старый мир и построят на его обломках новый. Православная традиция, испокон веков определявшая бытие русского народа, воспитавшая в нем лучшие нравственные качества, была отвергнута, как была отвергнута и всякая религиозность. Беспрецедентные гонения на церковь и верующих, жестокие репрессии в отношении священнослужителей, причем разных религий, не только православного духовенства, – вот печальные плоды деятельности тогдашней власти.



Что получилось в итоге, мы знаем. Не может устоять дом, построенный на песке, как говорит нам Евангелие, ну а страна при всей своей военно-политической силе и мощной идеологической пропаганде оказалась недостаточно прочным сооружением.



Для всех нас это видимый урок, потому что ко всему этому мы были причастны: кто-то – уже активно, будучи вовлеченным в общественную жизнь, кто-то – еще находясь в том возрасте, когда он не мог активно участвовать. Но все мы помним то время, из которого тоже нужно вынести правильный урок.



Если разрушить духовный фундамент жизни народа, то происходит катастрофа, в первую очередь в сердцах людей, где ведется, по выражению Достоевского, главная битва добра со злом, где дьявол с Богом борется. Хвала Господу, спустя три десятилетия после отказа от политики государственного атеизма удалось постепенно выровнять ситуацию.



Сегодня активно строятся православные храмы и монастыри в России и в других странах канонической ответственности Русской церкви. Этот факт всегда впечатляет и вызывает нескрываемое удивление у многих верующих людей на Западе, где христианские храмы как раз, наоборот, закрываются, переделываются в лучшем случае под концертные залы, а есть случаи – когда под кафе и даже под ночные клубы.



Особую признательность хотел бы выразить государственному руководству России и лично Владимиру Владимировичу Путину за неизменно большое внимание к духовной составляющей жизни народа, за понимание особой исторической роли православной традиции в становлении и развитии русской культуры и русской государственности.



Я уже не раз говорил ранее и повторю еще раз: мы живем действительно в очень благоприятное время, редко Господь дает такой уникальный шанс. Мы можем выстраивать конструктивные и доброжелательные отношения Православной церкви и других религиозных объединений с государственной властью. В истории России, пожалуй, это впервые. Даже во времена, когда страна называла себя православной империей, не было такого взаимопонимания и единодушия в решении важных вопросов, касающихся укрепления традиционных духовно-нравственных основ жизни народа.



Я уже когда-то приводил пример. Когда князю Голицыну Александр I предложил стать обер-прокурором Святейшего правительствующего синода, он смутился, удивился, потом тихонечко говорит императору: "Государь, Вы же знаете, что я масон и безбожник, но как же я могу быть обер-прокурором синода?" На что Александр сказал: "Иди, справишься". Вот так и справлялись.



Разговор о кризисных явлениях всегда побуждает вспоминать об этимологии самого слова "кризис". "Кризис" буквально переводится с греческого как "суд". Как мы ответим, отреагируем на некую серьезную проблему – в этом будет заключаться реальное качество нашей духовной жизни, суд нашей веры.



Как уже было сказано, традиция является общим духовно-культурным знаменателем Русского мира. Сегодня традиция испытывает мощное давление, ее пытаются расшатать как изнутри, так и извне. Теперь постараемся наполнить это слово – "традиция" – конкретными понятиями.



Семья – это основа русской национальной жизни и внутренний оплот традиции Русского мира, имеющий ключевое значение для всех религиозных культур. Будучи самой главной школой воспитания личности, семья не только помогает человеку познавать окружающий мир, но и учит любви, доброте и состраданию, дает важнейшее нравственное представление и соответствующие ориентиры.



Традиционная семья считалась еще несколько десятилетий назад чем-то таким же естественным, как воздух, никому не приходило в голову призывать создавать семьи и рождать детей. Однако не в последнюю очередь благодаря внешним влияниям, транслируемым в общественном пространстве нашей страны, удается убедить определенную часть людей, что традиционная семья – устаревший пережиток.



Со скорбью узнаю, что сегодня в отечественной киноиндустрии появляются фильмы, пропагандирующие суррогатное материнство и оправдывающие этот метод в преодолении бездетности, в том числе через эмоцию сочувствия к бесплодным супружеским парам. Казалось бы, на первый взгляд как это хорошо, сопереживать страдающим людям, не могущим иметь ребенка. Однако мы прекрасно знаем, куда бывает зачастую выложена дорога благими намерениями.



Некогда наша страна поставила себе целью раскрыть секрет ядерного ядра, для того чтобы защитить себя. Никакие ресурсы не жалели для решения этой задачи, считая, что без этого наш народ не сохранит свободу и само право на жизнь.



Уверен, что в наши дни именно сбережение народа, возрождение традиционной семьи – условие выживания страны и цель, на достижение которой нужно не жалеть никаких ресурсов: ни материальных, ни интеллектуальных, ни организационных.



Нельзя жалеть в том числе и материальных средств для развития семьи. Необходимо создавать полноценные условия качественной жизни для многодетных семей, в частности, помогая в получении жилья, образования и так далее.



Моя особая сердечная боль – нерешенная проблема с абортами, которую нередко поднимаю в разговоре с государственными властями разного уровня. Это без преувеличения настоящее национальное бедствие, уничтожающее будущее нашего общества, разрушающее представление о ценности жизни человека. Однако решение проблемы абортов лежит не только в плоскости законодательных запретов. Очень важно проводить просветительскую работу, в том числе и в школе, воспитывая в детях уважение к человеческой жизни, любовь к родителям, к родной стране, к нашим нравственным ценностям и идеалам. Без любви, действующие в свободном нравственном выборе, никакие запреты не смогут кардинально изменить ситуацию. Без любви все это становится бездушной системой наказания, которую человек будет всегда стараться хитростью обойти.



Противодействие абортам – конечно, не единственная мера по изменению демографической ситуации. Знаю, что указом Президента 2024 год объявлен Годом семьи. Во-первых, благодарю Владимира Владимировича за эту инициативу и надеюсь, что запланированная государственная поддержка института традиционной семьи будет распространена и на последующие годы.



Теперь несколько слов о миграции. Миграционная ситуация как болевая точка. Да, действительно, тема миграционной ситуации в России острая и не всем приятная. Но на самом деле этот вопрос крайне важен в свете сказанного о сохранении русской культуры. Современные миграционные процессы, их текущий характер представляют серьезный внешний вызов нашей культурной традиции.



Ошибочная миграционная политика может привести к самым печальным последствиям для Русского мира и для России как его культурно-духовного ядра. Сейчас в публичном пространстве популярна идея о том, что мигранты – это конкурентная рабочая сила, а поэтому общество должно смириться с последствиями, которые несет с собой практически ничем не ограниченный завоз иностранной рабочей силы.



Конечно, мне не известны все аспекты данной проблемы, и допускаю, что обойтись совсем без миграционных потоков в экономическом плане сегодня действительно довольно сложно, но это совсем не значит, что эти потоки никак не должны регулироваться и ограничиваться.



Массовый приток эмигрантов, не владеющих русским языком, не имеющих должных представлений о российской истории и культуре, о наших традициях и обычаях, а следовательно, не способных и зачастую не желающих интегрироваться в российское общество, меняет облик российских городов, приводит к деформации единого правового, культурного и языкового пространства страны.



В некоторых крупнейших городах возникают и активно развиваются замкнутые этнические анклавы, являющиеся рассадниками коррупции и организованной этнической преступности и незаконной миграции. Не надо это замалчивать. Никого не обижаем, среди людей, которые приехали на заработки в Россию, есть очень много добропорядочных людей, кстати, с уважением относящихся и к русскому народу, и к нашим традициям, и православной церкви и вере. Но есть и люди с другими интересами и с другими целеполаганиями.



Сводки новостей, к сожалению, пестрят сообщениями об агрессивном поведении эмигрантов по отношению к нашим гражданам. Случаи насилия над женщинами и оскорбления в их адрес, неуважение к пожилым людям – все это вызывает справедливое негодование очень многих наших соотечественников, желающих видеть более строгое и внимательное отношение к данной проблеме со стороны правоохранительных органов и государственных властей.



Не в меньшей степени общественной напряженности и росту недоверия способствует и то, что российское гражданство все чаще получают мигранты из стран, чьи культурно-цивилизационные характеристики серьезно отличаются от тех, которые существуют в нашем Отечестве. Вместе с тем процедура получения паспорта для русскоговорящих и культурно близких России людей остается бюрократически сложной. И возникает вопрос: почему для одних достаточно просто, но в связи с наплывом такого рода мигрантов возникает проблема, о которой было сказано, а для других почему-то очень сложно? Я ни в коей мере не против тех людей, которые хотят честно трудиться в нашей стране. Но они должны четко понимать, что ни та прибыль, которую они приносят российским предпринимателям, ни наличие российского паспорта не освобождают их от уважения к российскому обществу, русскому народу и к нашим традициям.



Хотел бы подчеркнуть: помимо экономической выгоды существуют важнейшие стратегические вопросы бытия государства и общества, наши традиции, язык, законы, культура и обычаи. Ценность прибыли не может быть выше ценности государства, готового отстаивать интересы государствообразующего народа.



Подчеркну, дело здесь не в том, что большинство работников-мигрантов нехристиане, нет. Если бы они были христианами, например, иной конфессии, прибывшими из другого региона со своими обычаями, традициями и культурами, это тоже могло бы создавать определенные проблемы.



Уверен, что православные, а также мусульмане нашей страны, с которыми мы веками живем бок о бок, хотят сохранения России в том виде, в котором она сложилась за столетия своего существования. Если заменить значительную часть российского многонационального народа на другие народы, которые идут своим историческим путем, не принимают нашу идентичность, то наша страна станет другой, очень другой, мало похожей на Россию.



В этих условиях Россия, я убежден, нуждается в значительной корректировке миграционной политики. Практика жизни показала неэффективность решения проблем с мигрантами через попытки договориться с национальными диаспорами и кланами, которые готовы не только горой вступиться за своего представителя, чтобы избавить его от справедливого наказания по закону, но и всячески мстить тем, кто посмел обратиться в правоохранительные органы, сообщая о преступлениях.



Каким может быть решение миграционной проблемы – надо думать и серьезно анализировать, в том числе и опыт других стран, столкнувшихся с подобными вызовами. Но, самое главное, нужен процесс изучения этой проблемы. Ни в коем случае нельзя заталкивать ее в какой-то угол и говорить, что ничего не происходит или просто отвечать: а иначе мы не можем, у нас не хватает трудовых резервов. Эта проблема должна быть на столе и общественного обсуждения, и, конечно, при принятии государственных решений.



Возвращаясь к словам, сказанным мной еще 20 лет назад, хотел бы вновь подчеркнуть: Россия способна поддерживать в единстве различные культуры тогда и только тогда, когда сама себя она осознает православной.



Эти слова никак не должны создавать у людей неправославных чувство дискомфорта. И вот почему: являясь стержнем русской культуры, православная вера воспитала в русском народе все те нравственные качества, которые сегодня составляют нашу самобытность и благодаря которым мы можем говорить о российской идентичности и Русском мире, многонациональную общность.



Хранительницей же православия, опорой и оплотом духовной традиции русского народа является наша церковь, которая не только воспитывала и наставляла своих верных чад, но и всегда разделяла с ними все тяготы и испытания.



Русская культура, по меткому выражению Ивана Ильина, является выстраданным чадом исторических катастроф и национальных бедствий, то и дело обрушивавшихся на нашу страну. Преодоление этих суровых испытаний при духовной поддержке церкви помогло сформировать в народе чувство солидарности – важнейшее слагаемое русской культуры, которое и сегодня определяет поступки многих наших соотечественников, стремящихся помогать в сложных ситуациях даже малознакомым людям.



Усвоение высокого христианского идеала братства выработало в нашем народе ту самую всемирную отзывчивость, всечеловечность русского духа и стремление к всеединству, о которых писали и Достоевский, и Владимир Соловьев.



Природная доброта русского человека, терпимость и способность мирно уживаться с другими народами, не навязывать своих убеждений сформировали уникальную модель государственного и общественного устройства на основе полиэтничности и поликультурности, взаимного уважения представителей разных религиозных традиций.



Чувство высокой нравственной ответственности, свойственное русскому народу, породило и осознание неотделимости судьбы России от судеб всего мира, а отсюда и стремление гармонизировать и, насколько возможно, уладить конфликты за пределами Отечества. А потому, если пришла беда, для нас и Сирия, страдавшая от террористов, и Италия, тяжело переживавшая в 2020 году пандемию коронавируса, оказались близкими, и мы помогали им чем могли. И голодающие страны Африки вовсе не чужие. Вот такой "культурный тип всемирного боления за всех", как писал Федор Михайлович Достоевский.



Все эти важные слагаемые, помноженные на верность традиции, дают конечную формулу Русского мира, культурного пространства, высоких духовно-нравственных ценностей. Недостаточно только гордиться историей, победами и достижениями предков, восхищаться культурой и богатым наследием прошлого. Если подобные чувства не подкреплены опытом переживания традиции, погруженностью в культуру и конкретными делами, то это опасная подделка традиций.



Настало время сугубой ответственности церкви за наш народ и нашу страну. Сегодня, когда многие силы восставши на нас, мой долг – призвать молиться за церковь нашу, за Президента нашего Владимира Владимировича, за Родину, которая проходит через очень непростые жизненные обстоятельства, а также и за братские народы исторической Руси.



Мы молимся о поддержке тех сил, которые сегодня на переднем рубеже борьбы за свободу нашего Отечества, ни много ни мало за свободу нашего Отечества.



И если не будет свободной России, то и церкви русской не будет, найдутся и те, кто изнутри предаст, и те, кто извне поглотит.



Да не будет тако.



Благодарю за внимание.



П.Толстой: Уважаемый Владимир Владимирович! Ваше святейшество! Досточтимые участники собора!



Русский народный собор сегодня проходит в переломный исторический момент. Против нас идет война: экономическая, идеологическая, информационная – и война на территории бывшей советской Украины.



Я, знаете, думал, с чего начать. И хочу сказать, что у меня в телефоне, уверен, так же как и у многих сидящих в этом зале, есть несколько чатов, где буквально ежеминутно, ежечасно простые русские люди, жители деревень, поселков, настоятели храмов, муниципальные служащие собирают по 100 или по 300 рублей в помощь нашим бойцам, в помощь военным врачам, в помощь тем, кто остался без крова над головой. Вот это и есть Русский мир сегодня, это и есть русская идея помощи ближним, солидарность и сплочение перед лицом испытаний, которые сейчас проходит Россия. Сплочение вокруг Верховного Главнокомандующего, вокруг армии, наших защитников, ради свободы и суверенитета нашего Отечества, ради сохранения нашей веры и истории, ради победы в схватке за выживание и развитие нашей уникальной русской цивилизации.



Россия всегда побеждала. Победит и в этот раз. Более того, мы станем только сильнее. Подобно тому как в момент опасности у человека включаются дремавшие ранее силы, то же происходит и с народом.



В 1945 году наша страна лежала в руинах после самой кровопролитной войны в истории человечества и в русской истории, а всего через 12 лет мир узнал русское слово "спутник".



Что мы будем делать после победы? Куда направим нашу энергию? Где будет страна через 10–15 лет? Эти вопросы, конечно же, сегодня требуют ответа. Хочу обратить внимание на то, без чего развитие страны, как мне кажется, невозможно.



Сегодня и глава государства, и глава нашей церкви говорили о семье как об основе жизни, основе государства. Русская православная церковь не зря называет семью малой церковью. Все – и хорошее, и плохое – закладывается в каждого из нас, в человека именно в семье. И очень важно, что Президент предложил будущий год сделать Годом семьи. Хорошо, когда семья дружная, любящая, многодетная. Но, к сожалению, все реже можно встретить семьи, в которых трое и более детей. Но о большем количестве иногда мечтать не приходится. Люди не хотят рожать, сомневаются, а часто уже и не успевают. Причин масса, и нам всем вместе надо срочно исправлять сложившуюся демографическую ситуацию. Уже приняты многие меры по поддержке семей с детьми, об этом сегодня говорилось. Но нужно больше, нужно качественно изменить государственный подход к поддержке многодетного материнства и, что немаловажно, отцовства.



Святейший патриарх выступил в Думе с инициативой о декретном отпуске для женщин не с 30-й недели беременности, как сейчас, а с момента постановки на учет в женской консультации, то есть с первого дня, когда будущая мама узнала о своем будущем ребенке. Эта инициатива может стать очень эффективной.



Спасибо за ваши аплодисменты, можно рассчитывать, что вы это поддерживаете. На самом деле это действительно эффективная мера для увеличения рождаемости в стране, потому что все аборты, о которых Святейший сейчас говорил как о страшном явлении, страшном грехе, как раз делаются именно в тот период, который сейчас никак не покрывается ни декретным отпуском, ни поддержкой государства. И не в последнюю очередь решение женщины об аборте связано со страхом потерять работу. Государство нуждается сегодня в детях. Почему бы нам не начать выплачивать будущим мамам пособие именно в этот, самый трудный период, в момент, когда она принимает решение: рожать или идти и делать аборт?



Другая инициатива может повысить статус многодетных отцов в обществе. Недавно Президент говорил о многодетных отцах. У нас работодатели платят за работников взносы в Социальный фонд, который в будущем будет использовать эти средства для выплат пенсий этим работникам. Взносы с холостяков и с многодетных отцов у нас, получается, одинаковые. Ведь в будущем именно повзрослевшие дети вот этих многодетных родителей будут кормить своими налогами пожилого холостяка. Человек, который вырастил трех и более детей с лихвой уже компенсировал свои пенсионные взносы. И если мы освободим работодателей от выплат в Социальный фонд за многодетного работника, такие многодетные отцы станут всем нужны. Работа им будет гарантирована, работодателям станет нанимать многодетного отца гораздо выгоднее, чем любого другого работника, на 30 процентов. И многодетность должна стать синонимом благополучия и общественного уважения в России.



Конечно, уважаемые друзья, все эти меры надо тщательно продумать, обсудить. Для этого по благословению Святейшего Патриарха в Государственной Думе создана межфракционная депутатская группа по защите христианских ценностей. Есть межфракционная группа по проблемам семьи. Мы работаем над этим. Многие главы регионов уже сегодня начали работу по народосбережению. Это один из важных критериев главного капитала власти – доверие наших граждан.



Нужно сделать все, чтобы каждый новый ребенок был для семьи не новой проблемой, а новой возможностью. Так сложилось, что для многих многодетность – это синоним бедности. Пора сделать так, чтобы многодетность стала синонимом достатка.



Уверен в том, что многодетным семьям нужен единый федеральный статус.



Еще об одной важной проблеме, о ней только что говорил Святейший Патриарх. Эффективная защита российских семей невозможна без изменения нынешней миграционной политики. Бесконтрольный массовый приток иностранной рабочей силы приводит к занижению оплаты труда граждан России и последующему их замещению мигрантами в отдельных отраслях экономики, потому что нет контроля со стороны работодателей. Переезд семей мигрантов создает дополнительную нагрузку на социальную сферу и провоцирует бытовые конфликты.



Приток людей, не говорящих по-русски и не желающих интегрироваться в российское общество, создает в наших городах этнические анклавы, которые являются питательной почвой для экстремизма и коррупции, создают напряжение у людей.



Нам необходима новая миграционная политика. Возможно, стоит принять основы государственной политики в области демографии, где будут прописаны основные принципы поддержки семьи, мер по приумножению народа и наших приоритетов в области миграции.



Теперь хотел бы вернуться к тому, с чего начал. Так сложилось веками, что перед лицом врага русские люди забывают разногласия, встают на защиту своей Родины. На дворе XXI век – ничего не изменилось, и, как и наши предки, сегодня мы воюем за наше будущее, за жизнь наших детей, за право быть русскими и жить в России. Как говорил Суворов: "Мы – русские, с нами Бог".



Идея победы, объединяющая страну под лозунгами "Мы – вместе", "Все для победы!", должна стать делом каждого гражданина России независимо от его социального статуса, национальности или вероисповедания. Только тогда, я уверен, победа будет за нами.



Благодарю за внимание.



М.Попова: Уважаемый Владимир Владимирович! Ваше святейшество! Высокопреосвященнейшие и преосвященнейшие владыки! Досточтимые отцы, братья и сестры!



Благодарна за честь быть здесь.



Меня зовут Мария, у меня десять детей.



2024 год объявлен Годом семьи, очень поддерживаю это решение. Главная опора России – это семья, и мы хотим, чтобы уже в этом году было сделано все возможное, чтобы русских, российских многодетных семей у нас стало больше. И я скажу, как простая многодетная мама, которая не принимает государственных решений, но ощущает их последствия.



Когда растет красивый цветок в подходящем месте, его поддерживают, поливают и убирают сорняки, которые мешают. Опыт нашей семьи и других показывает, что хорошая жизнь многодетной семьи невозможна в стесненных условиях городских квартир. Нормальной большой семье нужен собственный комфортный дом на своей земле.



Это не каприз, а базовая потребность. Иначе где этим "цветам" расти? Мы с мужем, москвичи с университетским образованием, переехали в Ярославскую область и не можем остаться жить в столице со своими десятью детьми, потому что в городской квартире это немыслимо. И все наши знакомые многодетные семьи либо живут в собственных домах, либо мечтают в них переехать.



Для настоящего возрождения многодетной России нам требуется индивидуальное жилищное строительство, и не "человейники", а малоэтажные пригородные поселки со всей инфраструктурой: школами, поликлиниками, детскими площадками и тому подобным. И на дома установить льготную ипотеку, гораздо дешевле, чем на городские квартиры. После рождения, например, в семье третьего ребенка государство может списывать половину ипотеки, после четвертого – две трети, после пятого – уже гасить этот долг полностью.



Вообще, следует поддержать семью как образец. Конечно, чтобы поменять общественные стереотипы, так как образы формируют средства массовой информации, поэтому по радио, в интернете, по телевизору – отовсюду люди должны видеть хорошую, счастливую, большую семью. Без доброй пропаганды не обойтись. И важно, чтобы разумная цензура убирала лишнее и вредное, как сорняки.



Отдельно об античеловеческой проблеме абортов. Этот тяжкий грех церковь приравнивает к убийству, и мы просим Правительство защитить нас от абортного убийства детей.



Жуткая ситуация: мне, здоровой, социально благополучной, замужней молодой маме при ведении беременности в коммерческой клинике врачи говорили, что плохо так много беременностей, и советовали это прекратить. Хотя им выгодно оказывать платные услуги по беременности, они предпочитают чудовищное склонение к абортам и к малодетности. И эта деятельность не поддается подсчету и контролю.



Поэтому государству обязательно: первое – ввести запрет на пропаганду и склонение к абортам; и второе – законодательно запретить проведение хирургических, медикаментозных – всех видов абортов для начала в коммерческих клиниках. И всячески поощрять всех врачей, которые отказываются делать аборты, то есть сохраняют, сберегают жизни детей.



Далее. Прискорбно, что государственные выплаты зависят от доходов семьи. В итоге большинство многодетных, которым выделены эти средства, не могут их получить. И родители как бы стоят перед выбором: либо быть за чертой бедности, чтобы получать субсидии и пособия, либо сам справляйся. То есть получается выбор: дети или деньги. Это несправедливо. И сделать денежную помощь многодетным независимо от материальной обеспеченности семьи, и нас защитить от ювенальных законов может только государство. И так должно быть.



Хорошо будет, как вот уже звучало, утвердить единый статус многодетных. Этого ждет, конечно, большинство российских многодетных семей. И обязательно поддерживать студенческие молодые семьи, чтобы студенты у нас не боялись рожать детей и остаться без денег, без образования и без места жительства.



А мамы заняты очень тяжелым, но благородным трудом – созданием будущих поколений. Если бы мама получала достойное пособие по уходу за ребенком, увеличивающееся с количеством детей, то вместо вынужденного выхода на работу многие женщины могли бы посвятить себя мужу и детям.



Многодетная семья – творческая свобода быть собой, образ рая на земле. Это немного забылось, но нам не надо новых ценностей, нам пора вернуться к себе. Хочется, чтобы нас было больше, потому что у нас лучший в мире народ и лучшая страна.



Спасибо за внимание.



В.Путин: Ваше святейшество! Дорогие друзья!



Если позволите, буквально два-три слова по поводу того, что сейчас было сказано.



Во-первых, согласен, что нам еще очень многое нужно сделать, для того чтобы улучшить условия жизни многодетных семей да и вообще семей с детьми. Как вы наверняка видите, государство постоянно уделяет этому внимание. Не случайно следующий год мы объявляем Годом семьи: для того чтобы и на таких мероприятиях, как сегодняшнее, и в ходе дискуссии с депутатами Государственной Думы, с представителями различных фракций в Государственной Думе, с общественными организациями искать наиболее эффективные, необходимые, важные и возможные для государства в сегодняшних условиях меры поддержки семей с детьми.



Здесь, конечно, и продолжение льготной ипотеки – и не только, здесь унификация или сосредоточение внимания на наиболее эффективных способах поддержки в виде различных льгот, пособий и так далее, объединение чего-то с чем-то. Но сейчас я не буду повторять, у нас целая программа большая выстроена – такая, которой, наверное, в истории нашей страны никогда и не было. Но, безусловно, есть над чем работать, прекрасно понимаю, о чем сейчас коллега выступающая сказала.



Конечно, для большой семьи с большим количеством людей нужны отдельные дома, и нужно развивать это домостроение. Мы так и делаем. Вопрос в том, чтобы все это, все, что делается, было доступным, более доступным, чем сегодня. Это очевидная вещь. Это касается и различных вариантов поддержки семей.



Но, повторяю еще раз, я очень благодарен Святейшему Патриарху за то, что он организует такие мероприятия, как сегодня, потому что это дает возможность нам поговорить, обсудить, услышать друг друга и так далее. Будем, безусловно, над этим работать.



Теперь по поводу того, что через 12 лет после окончания Великой Отечественной войны весь мир узнал русское слово "спутник", потому что это говорит о прогрессе, которого страна добивалась даже в очень сложные для нее времена. Хочу обратить внимание на то, что это стало возможным, потому что даже в самые критические моменты Великой Отечественной войны наши ядерщики и ракетчики продолжали работать над этими темами, над тем, что было тогда, на тот момент, стратегически важным и необходимым – хотя в данный момент времени тогда ничего не было важнее, как, допустим, удержать фронт либо одержать очередную победу на поле боя. Тем не менее страна всегда думала о будущем.



И мы с вами, конечно же, должны поступать именно таким образом: всегда, при любых обстоятельствах думать о будущем народа и нашего государства. Мы так и делаем, так и будем делать в будущем.



(Аплодисменты.)



Спасибо за ваши аплодисменты.



И, наконец, хочу обратить внимание на некоторые вещи, о которых сказал Святейший Патриарх. Он вспомнил советскую песню: мы старый мир разрушим, а потом – и так далее, вот на обломках, как Святейший сказал, будем строить новое здание. Так планировали советские власти после социалистической революции 1917 года. И, казалось, все это на обломках. На самом деле мне кажется, что это оказались не обломки, это были семена, на которых и произрастала новая на тот момент российская советская государственность. Потому что уже через 24 года, несмотря на все попытки выкорчевать и религиозное сознание, выкорчевать наши культурные корни, – все равно через 24 года… Просто напомню: началась Великая Отечественная война, и что произошло? Молотов, помните, обратился как, сообщая советскому народу о том, что война началась? Как он обратился? "Граждане и гражданки". А Сталин через несколько дней уже по-другому: "Братья и сестры". Сразу вспомнили и о Боге, и о церкви, и о наших традициях вечных.



И сегодня это все продолжается. Это "выкорчевке" не подлежит. Это основа, суть России и суть нашего народа. Мы всегда будем смотреть вперед, двигаться вперед, но всегда будем опираться на наши вековые традиции и наши духовные корни.



Спасибо вам за то, что вы как раз этим и занимаетесь. Благодарю вас. Всего хорошего! Источник - kremlin.ru

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