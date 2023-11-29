 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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"Мы окружены!" Выпущенный из рос-тюрьмы укр-режиссер Сунцов показывает, как он воюет в Авдеевке
12:25 30.11.2023

CNN
США

Видео эпизода ожесточенных окопных сражений на Украине
CNN: украинский режиссер Сенцов рассказал о поражении в бою под Авдеевкой

Украинский режиссер Олег Сенцов, отбывавший срок в российской тюрьме за терроризм, стал "героем" репортажа CNN о боях под Авдеевкой. Его отряд не сумел удержать позиции и отступил, другие подразделения были разбиты и не вернулись с поля боя.

CNN удалось получить видео, показывающее ожесточенный окопный бой между украинскими и российскими силам под Авдеевкой.

В предрассветных сумерках воздух наполняется какофонией мощных ударов артиллерии. Грохочут взрывы снарядов противника, ответный огонь. Одно из штурмовых пехотных подразделений – 47-я механизированная бригада – пытается захватить окопы под Авдеевкой, ранее занятые российскими силами.

"Нам нужны дроны, нам нужны дроны", – говорит командир роты Олег Сенцов, снимая происходящее на свою экшн-камеру. "Противник, засевший в лесополосе, стреляет по нам", – объясняет он.

В своем редком интервью бывший режиссер, которого в 2014 году русские посадили в тюрьму на пять лет, рассказывает мне о миссии, которую они выполняли в прошлом месяце в одной из самых горячих точек на восточном направлении фронта.

"Моя задача заключалась в том, чтобы люди это увидели, узнали, какой это конфликт на самом деле. Очень важно запечатлеть это, чтобы люди знали сейчас и узнали позже, каким ужасным и жестоким он оказался", – говорит Сенцов.

Один из его солдат ранен. Его товарищи снимают с него бронежилет, чтобы осмотреть отверстие от пули. Пока они накладывают герметизирующую повязку, у них возникают еще более серьезные проблемы.

"Танк приближается" – кричит один из них. И после этого начинается битва за небо. "Дрон, дрон, FPV", – кричит солдат. "Вижу", – отвечает другой.

Спустя несколько минут ранен еще один солдат. На этот раз осколочное ранение ног. Пока Сенцов сообщает по радиосвязи о раненых бойцах, он сам тоже получает ранение. Несколько мгновений он этого не осознает. "Вот тут дырка, там кровь – у тебя кровь", – говорит девушка-медик.

Пока Сенцову быстро обрабатывают рану, он держится спокойно и собрано. Но внезапно они слышат грохот танков. Отряд Олега старается спрятаться в окопе, когда мимо них проезжает танк. Медсестра кричит: "Мы окружены, танк стреляет по нам". 40 тонн ужаса находятся так близко, земля дрожит.

Видео, снятое камерой беспилотника ВСУ, демонстрирует, как четыре российских танка стреляют по посадкам. В этих посадках три украинские ударные группы занимают траншеи, протянувшиеся на расстояние более километра. Отряд Олега находится посередине – и они оказались единственными, кто уцелел: "Мы не сумели удержать наши позиции, и нам пришлось отступить. У нас были раненые, но мы выжили. А вот два других отряда были практически полностью уничтожены".

Это стало первым случаем, когда Олег провалил миссию в качестве командира почти за два года, которые он бал на фронте. По словам 47-летнего Сенцова, он хочет, чтобы мир узнал правду с передовой – правду о конфликте, на которую этот отец четверых детей возвращается на этой неделе.

Автор: Анна Корен (Anna Coren)

Источник - ИноСМИ
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