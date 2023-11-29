Чисто украинский шлях. Казахстан продолжает педалировать тему "голодомора"

12:30 30.11.2023

Казахстанский фильм о голодоморе вышел в финал международного кинофестиваля



Лента казахстанского режиссера Ардака Амиркулова "Жел тоқтаған жер" ("Земля, остановившая ветер"), в числе прочих, прошла в финальный этап международного фестиваля "Кинонаследие", сообщает Zakon.kz.



В Париже состоялся новый кинофестиваль "Кинонаследие", мероприятие прошло в штаб-квартире ЮНЕСКО. На суд жюри представили около 500 фильмов, десять из которых прошли в финал. В числе финалистов оказалась лента "Земля, остановившая ветер", передает 24kz.



"Очень важно отмечать кино, так как оно является способом, позволяющим связать людей вне зависимости от стран и национальностей. Кино позволяет понимать друг друга. И этот фестиваль также позволяет прожить эту любовь к кино, друг к другу".

Кеопраситх Суваннабонг, член жюри фестиваля



В ближайшие дни в парижских кинотеатрах пройдут больше 20 показов фильмов-участников фестиваля.



Весной этого года казахстанский режиссер Ардак Амиркулов закончил снимать картину "Жел тоқтаған жер" ("Земля, остановившая ветер") о тяжелом периоде 30-х годов прошлого века.



Мария Мельникова