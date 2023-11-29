Нефть сбилась с пути. Казахстан перенаправляет потоки сырья через РФ из-за штормов, - Къ

12:36 30.11.2023

Нефть сбилась с пути

Казахстан перенаправляет потоки сырья через РФ из-за штормов



Шторма на Черном море, ограничившие поставки казахстанской нефти по нефтепроводу КТК в Новороссийск, заставили местных производителей перенаправить сырье транзитом через российскую трубопроводную систему в направлении Германии. В декабре поставки нефти через РФ могут увеличиться до 200 тыс. тонн, однако по итогам года не достигнут запланированных Астаной и Берлином 1,2 млн тонн. Казахстан хочет качать и больше, однако реализация этих планов потребует непростых согласований не только с РФ, но и с Польшей.



Трубопроводный оператор "Казтрансойл" сообщил, что в ноябре увеличит поставки нефти по трубопроводу "Дружба" в Германию на 54%, до 154 тыс. тонн. Решение вызвано тем, что нефтепровод Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), по которому экспортируется более половины казахстанской нефти, прекратил прокачку из-за штормов и невозможности загрузки танкеров в порту Новороссийска.



"Транснефть" в этом году разрешила "Казтрансойлу" осуществить транзит через РФ в Германию 1,2 млн тонн нефти, но казахстанские компании в январе-октябре поставили лишь 690 тыс. тонн, еще 100 тыс. было запланировано на ноябрь.



Полностью текст

https://www.kommersant.ru/doc/6366471