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Астану "захватили" бандеровцы, участников СВО бросают в тюрьмы, - СП
15:50 30.11.2023

30 ноября 23

Астану "захватили" бандеровцы, участников СВО бросают в тюрьмы
Спецслужбы Казахстана и Украины готовят бойцов для "цветных революций" в Центральной Азии

Дмитрий Родионов
Материал комментируют:
Айнур Курманов

34-летнего Алексея Шомполова, который в составе группы "Вагнер" участвовал в освобождении Артемовска, приговорили к шести годам тюрьмы, сообщила пресс-служба Казыбекбийского районного суда Караганды (Казахстан).

Приговор вступил в законную силу, апелляционная инстанция оставила его без изменения. Решением суда Шомполов признан виновным в "совершении тяжкого уголовного правонарушения против мира и безопасности человечества", а его действия квалифицированы как якобы "направленные на свержение или подрыв конституционного строя либо нарушение территориальной целостности государства".

Суд установил, что Шомполов в марте через "ВКонтакте", будучи у себя дома в карагандинском поселке Топар, узнал и затем согласился за денежное вознаграждение вступить в "Вагнер" для участия в боях на Украине, после чего отправился в Россию для тренировок. В конце апреля его направили в Артемовск, где доброволец из Казахстана принял участие в боевых действиях и получил ранение.

И как нам реагировать на такое поведение "наиболее близкого союзника"? Да, экс-вагнеровец не гражданин РФ, и не так просто добиться его освобождения. Но ведь пролил кровь за Россию! Должны же мы брать под защиту таких людей. Тем более, это не первый случай в Казахстане. Ополченцев там сажают с 2014-го.

- Точных данных на этот счет нет, - говорит лидер Социалистического движения Казахстана Айнур Курманов. - В 2014-м году властями по предложению ряда сотрудников администрации президента Нурсултана Назарбаева специально для добровольцев, воевавших на стороне ЛДНР, была внесена в УК РК новая статья 172 - "Участие в иностранных вооруженных конфликтах", в которой была введена уголовная ответственность за участие в вооруженных конфликтах в других странах и при отсутствии признаков наемничества. Данная норма предполагает наказание от пяти до девяти лет лишения свободы.

Первым еще в декабре 2014-го был осужден решением районного суда № 2 Сарыаркинского района Астаны Евгений Вдовенко.

Обвиненный по статье 172 УК РК - "Участие в иностранных вооруженных конфликтах", он признан виновным и получил наказание в виде пяти лет лишения свободы в колонии строгого режима. В ноябре 2016 года суд города Актобе отправил за решетку на три года 23-летнего Максима Ермолова. Он в 19-летнем возрасте поехал в Донбасс, но в боевых действиях не участвовал, охранял складские объекты.

По данным Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генпрокуратуры Казахстана с начала 2015-го по сентябрь 2019 года суды вынесли 30 приговоров по статье 172 УК РК (участие в иностранных вооруженных конфликтах без признака наемничества). По обвинению именно в наемничестве (статья 170 УК РК) с 2014 года вынесено всего два приговора.

Последние наиболее яркие случаи ареста и осуждения - два дела. Первое - Евгения Щербака, которого выдали в 2020-м году власти Челябинской области по запросу казахстанской Генпрокуратуры и МВД якобы за наемничество.

Доказать этот факт в суде Костаная так и не смогли, в итоге осудили по той самой статье 172 - "Участие в иностранных вооруженных конфликтах", которая появилась в 2014-м году аккурат после событий в Крыму и Донбассе.

То есть Астана целенаправленно вводит в заблуждение российских чиновников, направляя запросы в отношении ополченцев по тяжким обвинениям, которые затем в суде отметаются, и остается лишь эта новая норма, созданная специально для осуждения добровольцев.

Второй случай - арест в 2021 году ополченца Донбасса с позывным "Казах" Сергея Шалашова, который пересек границу с РК из-за болезни дочери. Его, инвалида (в бою оторвало ногу), осудили на несколько лет заключения, более того - по приговору суда уничтожили фронтовые награды, а также паспорт ДНР.

"СП": Речь ведь не только о тех, кто защищал самопровозглашенные республики? Были и те, кто воевал за Украину? Их сажали? Вообще много таких? Кого больше: кто за Россию или за Украину?

- Мне не известны факты ареста и осуждения тех казахских националистов, которые воевали на стороне Украины в АТО, а затем и в период СВО. Знаю, что таких людей были сотни. Многие из них до сих пор находятся в разных подразделениях ВСУ, в частности, в составе тюркского батальона "Туран", а также в национальном формировании гражданина Казахстана Жасулана Дуйсембина.

Данные лица, по сообщению главы ФСБ Александра Бортникова, уже готовятся спецслужбами США и Великобритании на территории незалежной для проведения спецопераций в странах Центральной Азии. Боевиков потихоньку перевозят в Афганистан, откуда их по линии исламистских террористических организаций планируется забросить на родину.

Есть еще сведения, что начальник генштаба РК генерал-лейтенант Марат Хусаинов на ведомственном совещании в Астане 12 июня этого года на полном серьезе предлагал объявить амнистию уже воюющим на стороне ВСУ боевикам из числа казахстанских граждан в обмен на то, что они станут инструкторами в армии по передаче опыта боевых действий с частями российских войск.

"СП": По слухам, спецслужбы Казахстана хватали людей едва ли не по наводке СБУ. Может это быть правдой? Уровень сотрудничества спецслужб РК и Украины столь серьезен? Выходит, сторонникам России нет даже смысла ждать милости от властей Казахстана?

- Да, всех ополченцев Донбасса, приезжавших в Казахстан, хватали именно по наводке СБУ. На этих добровольцев составлялось досье, затем данные предавались КНБ. Туда же, в Киев, казахстанские спецслужбы под опеку украинских коллег перебрасывают свою агентуру в лице лидеров "мовных патрулей", когда они становятся слишком неудобными из-за постоянных запросов и заявлений со стороны России.

Агенты СБУ под видом блогеров сейчас как раз по просьбе Астаны выявляют сторонников СВО или провоцируют в закрытых чатах "сепаратистские высказывания" относительно казахстанских земель и городов. Затем этих граждан РК осуждают на разные сроки, данный конвейер действует уже не один год. Так что у спецслужб между собой налажено самое тесное взаимодействие, идет постоянный обмен информацией.

"СП": Как Россия должна и может защищать этих людей? И станет ли? Ведь речь в данном случае о гражданине Казахстана. А россиян в аналогичных случаях как-то защищают? Если бы у Шомполова было гражданство РФ, это что-то изменило бы?

- Думаю, эти лица практически беззащитны. Внутри РК адвокаты и правозащитные организации отказываются помогать таким людям, а также тем, кто обвинен КНБ в "сепаратистской деятельности".

Так как они не граждане РФ, то дипломатические структуры и представительства "Россотрудничества", как правило, на такие случаи даже не реагируют. То есть добровольцы и ополченцы предоставлены самим себе, брошены.

Многое тут зависит от активности общественных организаций и журналистов. Так, например, благодаря Дмитрию Стешину стала известна история с Евгением Щербаком. А благодаря депутату Госдумы Сергею Шаргунову удалось оплатить услуги адвоката Евгения Щербака, а также помочь Сергею Шалашову.

В этом деле нужна в первую очередь политическая воля, так как в той же соседней Киргизии благодаря обращению со стороны российского МИДа 30 августа Верховный суд КР отменил 10-летний приговор Аскару Кубанычбек уулу, участнику СВО.

Тут также можно и нужно пробовать что-то сделать. Но в отличие от Бишкека, где правящая элита лояльно настроена к Москве и наращивает торговые и экономические связи, в Астане господствуют совсем другие настроения, налицо стойкое желание верхушки выслужиться перед Западом.

Например, 28 ноября вынесли суровый приговор четырем участникам "Народного совета трудящихся Петропавловска", по которому председателю Вячеславу Зудерману дали 9 лет лишения свободы в колонии средней безопасности, а трем активисткам по 7 лет заключения.

Поэтому я бы не рассчитывал на то, что в ситуации искусственного нагнетания сверху русофобии Шомполова быстро отпустят.

"СП": Что делать в таких ситуациях? Выдавать желающим участвовать в СВО иностранцам российские паспорта? Или власти "союзников" все равно не откажутся от преследования тех, кто воюет за Россию - из принципа?

- По сообщениям разных СМИ, граждане РК, которые служат сейчас в российских войсках в зоне СВО, получают паспорта Российской Федерации. Это пока единственный способ обезопасить их от последующих репрессий.

Все будет зависеть от окончательной победы России в СВО, так как если Украина капитулирует, то позиция правящих элит в Казахстане и Средней Азии может существенно измениться. И тех, кто сидит за участие в СВО, попросту по-тихому выпустят по "амнистии" или условно досрочно.

А пока данная цель не достигнута, Астана продолжит заигрывать с Вашингтоном и Лондоном, в том числе посредством преследования сторонников России.

Источник - свободная пресса
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1701348600


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