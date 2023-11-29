Верховный суд России признал ЛГБТ-движение "экстремистской организацией"

17:19 30.11.2023

Верховный суд РФ признал ЛГБТ-движение экстремистской организацией и запретил ее на территории России, передает NUR.KZ со ссылкой на РИА Новости. "Исковые требования удовлетворить: признать международное общественное движение ЛГБТ экстремистской организацией и запретить ее деятельность в России", – огласил решение судья.



При этом он добавил, что решение следует "исполнять немедленно". В пресс-службе суда агентству уточнили, что в заседании участвовал только представитель Минюста, со стороны ответчика представителя в суде не было. Сообщается, что заседание прошло в закрытом режиме, длилось свыше четырех часов, материалы дела насчитывают более 20 томов. Напомним, Минюст РФ обратился с иском в суд двумя неделями ранее. В ведомстве сообщили тогда, что в деятельности ЛГБТ-движения "выявлены различные признаки и проявления экстремистской направленности, в том числе возбуждение социальной и религиозной розни".



Между тем еще осенью прошлого года в России инициировали запрет пропаганды ЛГБТ на законодательном уровне. Документом предусматривается административная ответственность за пропаганду не только непосредственно нетрадиционных сексуальных отношений, но и подобных предпочтений. В ноябре 2022 года Госдума приняла закон о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений – были приняты соответствующие поправки в различные законодательные акты. А в декабре минувшего года президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий документ.



Согласно закону, фильмы, в которых власти России увидят пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений, смены пола или педофилии, не смогут получить прокатное удостоверение. Стоит отметить, что принятие такого закона негативно восприняли в Штатах – госсекретарь США Энтони Блинкен до этого призвал российских законодателей отозвать законопроект о запрете "пропаганды" ЛГБТ в России.



Айдана Юдина