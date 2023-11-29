"30 лет мы все знали". Глава ГКНБ Киргизии обещает закрыть элитные секс-притоны

17:53 30.11.2023

Выявлены факты "элитных" интим-услуг для высокопоставленных лиц и чиновников под видом эскорт-услуг, - Ташиев



Предыстория: ГКНБ "накрыл" 10 притонов в Бишкеке. Задержаны 10 организаторов и 70 девушек

Продолжение: Депутаты, чиновники, бизнесмены. Ташиев рассказал, кто пользовался услугами эскортниц



Бишкек (АКИpress) – Глава ГКНБ Камчыбек Ташиев 30 ноября во время открытия нового здания управления комитета сделал заявление относительно притонов по республике.



Он отметил, что недавно ГКНБ провел специальные мероприятия по выявлению притонов по городу Бишкек и Чуйской области. Выявлено было 10 притонов, где оказались около 70 девушек, которые оказывали интим-услуги.







"В результате этих мероприятий задержали 6 организаторов этих притонов, 2 хозяев этих зданий, где предоставлялись эти услуги. И показывали лица и документы всех тех людей, которых там задерживали. Я сразу скажу, эти около 70 девушек, которых задерживали на местах, проходят у нас как свидетели, а по уголовному делу к ответственности будем привлекать тех людей, которые там организовывали притоны. Я ранее уже говорил, что 6 человек задержаны", - сказал он.



Ташиев отметил, что в Кыргызстане будет наводиться порядок.



"Почему так? 30 лет мы все знали: государственные органы, местная власть и правоохранительные органы, органы безопасности, что такая проблема есть, она нарушает законы и устои нашего общества. Все знали и все закрывали глаза. Дальше так продолжаться не может. Мы не можем закрывать свои глаза на это. Нет, мы будем искоренять это плохое явление, у государства хватит возможности и сил, средства, у общества хватит искоренить данное негативное явление, потому что это явление будет иметь последствия для будущего нашего поколения, нашей страны. Мы должны взяться за это дело. Некоторые думают, что это одноразовая операция и мы перестанем. Нет, этого не будет. В нашей стране не будет притонов, домов и мест, где оказывает такие услуги. Мы полностью искореним", - озвучил Ташиев.



По словам главы ГКНБ, выявлены факты так называемых элитных интим-услуг для платежеспособных граждан, высокопоставленных лиц, чиновников и бизнесменов под видом оказания эскорт-услуг.



Он отметил, что следствие установило порядка 8 групп в мессенджерах под названием "Туса", "Голодные игры", "Красотки", "Топ girls", "only kg" и другие, а также в телеграмме 2 группы "Models 312", "Голодные игры". В этих группах состояли порядка 200 девушек модельной внешности от 18 до 25 лет, оказывающих интим-услуги за денежные вознаграждение. Стоимость за час составляет от 500 долларов до 3 тыс. долларов.



"Были привлечены популярные социальные сети Instagram и Tiktok. Молодые девушки, участницы конкурсов красоты, девушки, которые имеют большие группы… интернет-поклонников, у некоторых есть сотни тысяч. Есть девушки, которые из благополучной семьи, девушки чиновников… дети чиновников, бизнесменов и эти девушки оказывают дорогие эскорт-услуги", - озвучил он.



Ташиев проинформировал, что установлены все участницы этих групп, а также администраторы С.С.Б, 2002 года рождения, Т.А. 1997 года рождения. Они напрямую искали клиентов, обговаривали места встреч. Администраторы задержаны и водворены в СИЗО ГКНБ согласно ст. 96 УК.