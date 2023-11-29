 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Четверг, 30.11.2023
17:58  Президента Германии забыли встретить в аэропорту Катара
17:53  "30 лет мы все знали". Глава ГКНБ Киргизии обещает закрыть элитные секс-притоны
17:19  Верховный суд России признал ЛГБТ-движение "экстремистской организацией"
16:51  Узбекистан переходит на чрезвычайный режим работы по экономии воды, - Мирзиеев
15:50  Астану "захватили" бандеровцы, участников СВО бросают в тюрьмы, - СП
12:45  Режиссер из Янгиюля Гульнара Иванова купила за $1 права на экранизацию рассказа американского писателя Стивена Кинга
12:36  Нефть сбилась с пути. Казахстан перенаправляет потоки сырья через РФ из-за штормов, - Къ

12:30  Чисто украинский шлях. Казахстан продолжает педалировать тему "голодомора"
12:25  "Мы окружены!" Выпущенный из рос-тюрьмы укр-режиссер Сунцов показывает, как он воюет в Авдеевке
08:58  "Быть русским – это прежде всего..." - В.Путин: речь на Русском Соборе (текст)
08:54  Одно лицо... Байден спутал Си Цзиньпина с Дэн Сяопином
08:04  Массовая миграция меняет облик российских городов, - Патриарх Кирилл (доклад на Русском Соборе, текст)
08:03  "Сравнивать Израиль и Россию в данной ситуации неуместно", - Асан Ташматов
07:48  Китай раскалывает коллективный Запад. Чего ждать от первого с 2019 года очного саммита КНР-ЕС
07:42  Невеселые размышления о разладе в мире. Инерция смерти развращает, - НГ
07:19  Канада в поисках самоидентификации, - А.Веселов
07:14  Умер 100-летний аксакал американской политики и политологии экс-госсекретарь США Генри Киссинджер
07:09  Каток по имени Марьяна. Как раздавят главкома Залужного и что будет потом
07:06  В Алма-Ате при пожаре в хостеле погибли 13 человек. Среди погибших - россиянин и узбекистанцы
06:56  Русский мир как духовное оружие стратегического назначения, - Игорь Караулов
00:53  Космическая быль: какой будет лунная станция России и Китая
00:46  "Шесть мифов о НАТО", ставших украинской действительностью
00:42  Зачем Китай скрытно скупает российское золото, - "Взгляд"
00:40  Алкоголизация Казахстана: каким цифрам верить? - Г.Илеуова
00:39  Германия в рекордный срок превратилась из спасителя Европы в ее могильщика
00:38  Волгоград - в Сталинград: Новый курс или камуфляж Рос-власти? - С.Аксенов
00:35  Украина бросила в бой последние американские Abramsы. Спасать фронт
00:33  Казахстан втихаря снабжает Россию западным кино: вот и "Наполеон" Ридли Скотта приехал
00:30  Лучики прямые или волнистые. В Киргизии решили поменять гос-флаг
00:28  За счет чего будут покрывать возможный дефицит газа и электричества в Узбекистане этой зимой?
00:25  Армия Китая готова обуздать сепаратистов при помощи гиперзвука, - Владимир Овчинский
00:22  Ликвидация Израиля? Как связаны события на Ближнем Востоке и на Украине, - В.Матузов
00:20  Уральское сознание. Грядет великий проект "Очищение" России, - Александр Проханов
00:19  На Украине вспыхнула политическая война. Расклад не в пользу Зеленского, - The Economist
Среда, 29.11.2023
22:08  Южно-Казахстанское село Жетыген решено переделать в город
19:59  США: война миров. Американцев ожидают одни из самых необычных и сложных выборов в истории страны
19:57  Под грохот орудий: просто бизнес. Рос-олигархня продолжает торговать с Украиной, - И.Веремеев
19:49  В Караганде осудили на 6 лет 8 месяцев русского бойца ЧВК "Вагнер" Алексея Шомполова
17:54  В вымирающей Германии сожалеют о гибели СССР, - Дм.Адамов
17:48  В Ташкенте более чем в 1,5 раза увеличатся тарифы на вывоз мусора
17:01  ЗиС далеко не уедет... В Польше сформировали безнадежное правительство
16:46  Россия перекрыла Армении логистику. Пашинян чешет репу...
16:45  Китай запугивает Тайвань войной по уважительной причине, - Дмитрий Бавырин
15:52  Власти Таджикистана ужесточили наказание за развратные действия в отношении детей
15:38  Кто разворовал "Казпочту"? Хищения на 273 млн тенге
15:34  У японского острова Якусима разбился военный конвертоплан ВВС США Osprey. 8 - "груз 200"
14:55  "Правый выбор" Аргентины и настроения на континенте, - В.Ильин
12:30  Шерзод Буриев - новый хоким узбекского Шахрисабза
12:29  Похоже, жизнь в Солнечной системе есть везде. Без исключений
12:24  Украина: безумие и страх шута, безумие и страх свиты, - В.Авва
09:40  Дело "Антиструмина". В Узбе начались аресты врачей-отравителей
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Кыргызстан   | 
"30 лет мы все знали". Глава ГКНБ Киргизии обещает закрыть элитные секс-притоны
17:53 30.11.2023

Выявлены факты "элитных" интим-услуг для высокопоставленных лиц и чиновников под видом эскорт-услуг, - Ташиев

Предыстория: ГКНБ "накрыл" 10 притонов в Бишкеке. Задержаны 10 организаторов и 70 девушек
Продолжение: Депутаты, чиновники, бизнесмены. Ташиев рассказал, кто пользовался услугами эскортниц

Бишкек (АКИpress) – Глава ГКНБ Камчыбек Ташиев 30 ноября во время открытия нового здания управления комитета сделал заявление относительно притонов по республике.

Он отметил, что недавно ГКНБ провел специальные мероприятия по выявлению притонов по городу Бишкек и Чуйской области. Выявлено было 10 притонов, где оказались около 70 девушек, которые оказывали интим-услуги.



"В результате этих мероприятий задержали 6 организаторов этих притонов, 2 хозяев этих зданий, где предоставлялись эти услуги. И показывали лица и документы всех тех людей, которых там задерживали. Я сразу скажу, эти около 70 девушек, которых задерживали на местах, проходят у нас как свидетели, а по уголовному делу к ответственности будем привлекать тех людей, которые там организовывали притоны. Я ранее уже говорил, что 6 человек задержаны", - сказал он.

Ташиев отметил, что в Кыргызстане будет наводиться порядок.

"Почему так? 30 лет мы все знали: государственные органы, местная власть и правоохранительные органы, органы безопасности, что такая проблема есть, она нарушает законы и устои нашего общества. Все знали и все закрывали глаза. Дальше так продолжаться не может. Мы не можем закрывать свои глаза на это. Нет, мы будем искоренять это плохое явление, у государства хватит возможности и сил, средства, у общества хватит искоренить данное негативное явление, потому что это явление будет иметь последствия для будущего нашего поколения, нашей страны. Мы должны взяться за это дело. Некоторые думают, что это одноразовая операция и мы перестанем. Нет, этого не будет. В нашей стране не будет притонов, домов и мест, где оказывает такие услуги. Мы полностью искореним", - озвучил Ташиев.

По словам главы ГКНБ, выявлены факты так называемых элитных интим-услуг для платежеспособных граждан, высокопоставленных лиц, чиновников и бизнесменов под видом оказания эскорт-услуг.

Он отметил, что следствие установило порядка 8 групп в мессенджерах под названием "Туса", "Голодные игры", "Красотки", "Топ girls", "only kg" и другие, а также в телеграмме 2 группы "Models 312", "Голодные игры". В этих группах состояли порядка 200 девушек модельной внешности от 18 до 25 лет, оказывающих интим-услуги за денежные вознаграждение. Стоимость за час составляет от 500 долларов до 3 тыс. долларов.

"Были привлечены популярные социальные сети Instagram и Tiktok. Молодые девушки, участницы конкурсов красоты, девушки, которые имеют большие группы… интернет-поклонников, у некоторых есть сотни тысяч. Есть девушки, которые из благополучной семьи, девушки чиновников… дети чиновников, бизнесменов и эти девушки оказывают дорогие эскорт-услуги", - озвучил он.

Ташиев проинформировал, что установлены все участницы этих групп, а также администраторы С.С.Б, 2002 года рождения, Т.А. 1997 года рождения. Они напрямую искали клиентов, обговаривали места встреч. Администраторы задержаны и водворены в СИЗО ГКНБ согласно ст. 96 УК.

Источник - АКИpress
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1701355980


Новости Казахстана
- Модернизация энергосистемы Казахстана: надежность сети Западной зоны повышена в два раза
- Казахстан направит дополнительную гуманитарную помощь Палестине
- Кадровые перестановки
- О кори и вакцинах
- Глава МИД Казахстана прибыл с официальным визитом в Сербию
- Вопросы развития сельскохозяйственной кооперации обсудили в Сенате
- 67 млрд тенге сэкономлены на госзакупках
- Суд вынес приговор Ж. за финансирование экстремистской организации и участие в ее деятельности
- Рабочий график главы государства
- Спикер Сената встретился с Президентом Тоголезской Республики
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  