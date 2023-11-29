Президента Германии забыли встретить в аэропорту Катара

17:58 30.11.2023

Полчаса на жаре с недовольным лицом. Видео



CentralAsia (CA) - Президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера забыли встретить после прибытия в Катар. Политик простоял полчаса на жаре на трапе самолета. Об этом пишет немецкий журнал Der Spiegel, опубликовав видео недовольного приемом политика.



Сообщается, что президент Германии прилетел в Катар для переговоров с эмиром Катара Тамимом Аль Тани. Супруга Штайнмайера уехала на лимузине, а политик стоял почти полчаса на 30-градусной жаре на верхней ступеньке трапа самолета с недовольным лицом и сложенными руками, глядя вниз на красную ковровую дорожку и выстроившийся почетный караул катарцев. По данным Deutsche Welle, конфуз произошел из-за того, что борт президента ФРГ приземлился раньше запланированного времени.



