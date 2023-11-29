В бою на Украине погиб российский генерал Владимир Завадский, ранее служивший в Таджикистане

21:35 30.11.2023

"Офицеры России": на Харьковском направлении погиб суворовец, кремлевец, генерал-майор Завадский



Заместитель командира 14-го армейского корпуса генерал-майор Владимир Завадский погиб в ходе боевых действий на Украине. После выпуска из Общевойсковой академии его чествовал президент Медведев.



