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|В бою на Украине погиб российский генерал Владимир Завадский, ранее служивший в Таджикистане
21:35 30.11.2023
"Офицеры России": на Харьковском направлении погиб суворовец, кремлевец, генерал-майор Завадский
Заместитель командира 14-го армейского корпуса генерал-майор Владимир Завадский погиб в ходе боевых действий на Украине. После выпуска из Общевойсковой академии его чествовал президент Медведев.
Гибель Владимира Завадского "Фонтанке" 29 ноября подтвердил его однокашник по МВОКУ, представитель Межрегиональной общественной организации выпускников Московского высшего общевойскового командного училища "Кремль" и петербургского отделения организации "Офицеры России", руководитель АНО Северо-Западный патриотический центр "Авангард" Владимир Кузьмин.
"Погиб от взрыва мины на Харьковском направлении", - сообщил Кузьмин, отметив, что пока не обладает информацией о дате и месте похорон. "Светлая память кремлевцу и суворовцу", - написал он в своих соцсетях.
На официальном сайте выпускников Московского высшего общевойскового командного училища (исторически курсантов МВКОУ называют кремлевскими) опубликована дата смерти Владимира Завадского - 28 ноября.
Владимир Васильевич Завадский - потомственный военный, родом из Ростовской области. Ульяновское гвардейское суворовское военное училище окончил в 1995-м, в 2000-м выпустился из МВОКУ. В 2010 году по случаю выпуска из Общевойсковой академии ВС РФ он присутствовал на приеме в Кремле, который устраивал президент Дмитрий Медведев. Первый канал тогда посвятил Завадскому пятую часть объемного сюжета. К тому времени подполковник Завадский уже имел награды за боевые заслуги в Таджикистане, Чеченской Республике, Южной Осетии.
В 2018 году был назначен командующим Кантемировской танковой дивизии, руководил ею до 2021 года. Награжден орденом Александра Невского и тремя орденами Мужества. На момент гибели ему было 45 лет.
Профильное издание "Военное обозрение" пишет, что "у Завадского остались жена и трое сыновей, один из которых пошел по стопам отца, он учится в Тверском суворовском военном училище".