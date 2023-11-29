 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Пятница, 01.12.2023
00:53  Империя – это традиционный человек в пространстве большой культуры, - Владимир Можегов
00:26  Сумерки на хуторе. Украинцы начинают разочаровываться в своих колдунах, - Владислав Сурков
00:05  Си Цзиньпин не позволит США перетянуть Вьетнам в американский лагерь, - В.Скосырев
00:03  Кырпремьер Жапаров нашел общий язык с Ротшильдом, - В.Панфилова
Четверг, 30.11.2023
21:35  В бою на Украине погиб российский генерал Владимир Завадский, ранее служивший в Таджикистане
17:58  Президента Германии забыли встретить в аэропорту Катара
17:53  "30 лет мы все знали". Глава ГКНБ Киргизии обещает закрыть элитные секс-притоны

17:19  Верховный суд России признал ЛГБТ-движение "экстремистской организацией"
16:51  Узбекистан переходит на чрезвычайный режим работы по экономии воды, - Мирзиеев
15:50  Астану "захватили" бандеровцы, участников СВО бросают в тюрьмы, - СП
12:45  Режиссер из Янгиюля Гульнара Иванова купила за $1 права на экранизацию рассказа американского писателя Стивена Кинга
12:36  Нефть сбилась с пути. Казахстан перенаправляет потоки сырья через РФ из-за штормов, - Къ
12:30  Чисто украинский шлях. Казахстан продолжает педалировать тему "голодомора"
12:25  "Мы окружены!" Выпущенный из рос-тюрьмы укр-режиссер Сунцов показывает, как он воюет в Авдеевке
08:58  "Быть русским – это прежде всего..." - В.Путин: речь на Русском Соборе (текст)
08:54  Одно лицо... Байден спутал Си Цзиньпина с Дэн Сяопином
08:04  Массовая миграция меняет облик российских городов, - Патриарх Кирилл (доклад на Русском Соборе, текст)
08:03  "Сравнивать Израиль и Россию в данной ситуации неуместно", - Асан Ташматов
07:48  Китай раскалывает коллективный Запад. Чего ждать от первого с 2019 года очного саммита КНР-ЕС
07:42  Невеселые размышления о разладе в мире. Инерция смерти развращает, - НГ
07:19  Канада в поисках самоидентификации, - А.Веселов
07:14  Умер 100-летний аксакал американской политики и политологии экс-госсекретарь США Генри Киссинджер
07:09  Каток по имени Марьяна. Как раздавят главкома Залужного и что будет потом
07:06  В Алма-Ате при пожаре в хостеле погибли 13 человек. Среди погибших - россиянин и узбекистанцы
06:56  Русский мир как духовное оружие стратегического назначения, - Игорь Караулов
00:53  Космическая быль: какой будет лунная станция России и Китая
00:46  "Шесть мифов о НАТО", ставших украинской действительностью
00:42  Зачем Китай скрытно скупает российское золото, - "Взгляд"
00:40  Алкоголизация Казахстана: каким цифрам верить? - Г.Илеуова
00:39  Германия в рекордный срок превратилась из спасителя Европы в ее могильщика
00:38  Волгоград - в Сталинград: Новый курс или камуфляж Рос-власти? - С.Аксенов
00:35  Украина бросила в бой последние американские Abramsы. Спасать фронт
00:33  Казахстан втихаря снабжает Россию западным кино: вот и "Наполеон" Ридли Скотта приехал
00:30  Лучики прямые или волнистые. В Киргизии решили поменять гос-флаг
00:28  За счет чего будут покрывать возможный дефицит газа и электричества в Узбекистане этой зимой?
00:25  Армия Китая готова обуздать сепаратистов при помощи гиперзвука, - Владимир Овчинский
00:22  Ликвидация Израиля? Как связаны события на Ближнем Востоке и на Украине, - В.Матузов
00:20  Уральское сознание. Грядет великий проект "Очищение" России, - Александр Проханов
00:19  На Украине вспыхнула политическая война. Расклад не в пользу Зеленского, - The Economist
Среда, 29.11.2023
22:08  Южно-Казахстанское село Жетыген решено переделать в город
19:59  США: война миров. Американцев ожидают одни из самых необычных и сложных выборов в истории страны
19:57  Под грохот орудий: просто бизнес. Рос-олигархня продолжает торговать с Украиной, - И.Веремеев
19:49  В Караганде осудили на 6 лет 8 месяцев русского бойца ЧВК "Вагнер" Алексея Шомполова
17:54  В вымирающей Германии сожалеют о гибели СССР, - Дм.Адамов
17:48  В Ташкенте более чем в 1,5 раза увеличатся тарифы на вывоз мусора
17:01  ЗиС далеко не уедет... В Польше сформировали безнадежное правительство
16:46  Россия перекрыла Армении логистику. Пашинян чешет репу...
16:45  Китай запугивает Тайвань войной по уважительной причине, - Дмитрий Бавырин
15:52  Власти Таджикистана ужесточили наказание за развратные действия в отношении детей
15:38  Кто разворовал "Казпочту"? Хищения на 273 млн тенге
15:34  У японского острова Якусима разбился военный конвертоплан ВВС США Osprey. 8 - "груз 200"
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   |   Кыргызстан   | 
Кырпремьер Жапаров нашел общий язык с Ротшильдом, - В.Панфилова
00:03 01.12.2023

Акылбек Жапаров нашел общий язык с Ротшильдом

Глава киргизского кабмина пригласил британских инвесторов в республику

Глава правительства Киргизии Акылбек Жапаров рекламировал в Лондоне золоторудное месторождение "Кумтор".
Лондон пообещал выдать Бишкеку 10,56 млн долл. на развитие и подумать над возобновлением прямых рейсов в Киргизию. Об этом сообщил глава кабмина Акылбек Жапаров, находясь в Великобритании с рабочим визитом 27–30 ноября. Он также принял участие в конференции MINEX-Евразия 2023, где презентовал горнодобывающий потенциал и провел переговоры с Ариэлем Ротшильдом – главой компании Rotschild and Co и другими. Эксперты назвали внимание Великобритании к Киргизии желанием взять Центральную Азию под контроль.

Под занавес пребывания в Великобритании Акылбек Жапаров встретился с лорд-мэром и главой корпорации City of London Майклом Майнелли, которому сообщил, что прибыл в Лондон, чтобы "пригласить британских и международных потенциальных партнеров к тесному сотрудничеству с Кыргызской Республикой".

Накануне он открыл сессию на Лондонской фондовой бирже, а также обсудил с представителями международных инвестиционных банков выпуск зеленых евробондов и выход киргизских компаний на IPO. "Учитывая новые внешние вызовы и задачи по реализации крупных национальных проектов в энергетике и транспортной инфраструктуре, кабинет министров приступил к разработке новой экономической программы. Одним из основных направлений программы является развитие фондового рынка", – сказал Акылбек Жапаров на встрече с президентом Лондонской фондовой биржи Томом Атеборроу, добавив, что в Киргизии изучаются преимущества внедрения элементов английского права в сферы экономики и финансов.

На переговорах с главой МИД Великобритании Дэвидом Кэмероном Акылбек Жапаров рассказал, что республика ведет активную работу по привлечению иностранных инвесторов, которым "будет интересно выгодное расположение республики на пути логистических маршрутов между Китаем и Европой, гидроэнергетический потенциал, наличие минерально-сырьевой базы по золоту и отдельным видам ценных и редких природных ресурсов". "Сегодня в Киргизии создан благоприятный инвестиционный климат, при этом гарантии четко отражены в Конституции нашей страны", – подчеркнул Жапаров. Он поблагодарил Кэмерона за то, что Великобритания принимает на сезонные работы трудовых мигрантов из Киргизии, численность которых уже достигла 8 тыс. Глава кабмина Киргизии выразил надежду, что квота будет увеличена.

Тему инвестиционной привлекательности республики он продолжил на MINEX, сообщив, что на территории страны обнаружены более 15 тыс. месторождений и рудопроявлений различных видов полезных ископаемых, 500 из которых подверглись детальным геологоразведочным работам. "Государственным балансом учтены запасы 1020 месторождений и участков по 51 виду полезных ископаемых – это золото, серебро, медь, вольфрам, молибден, редкоземельные металлы, сурьма, олово, железные руды, свинец и другие. Горнодобывающая отрасль в нашей стране развивается динамично и последовательно. На ее долю приходится свыше 6% общего объема ВВП и более 41% экспортных доходов", – сообщил Жапаров. По его словам, разрабатываются инвестиционные соглашения с иностранными партнерами на выгодных условиях, предусматривающие различные льготы.

Однако национализация месторождения "Кумтор" путем изъятия у канадской компании Centerra Gold, которая занималась его разработкой, подпортила имидж Киргизии. Жапарову пришлось объяснить потенциальным инвесторам, что спор с канадцами в итоге "был урегулирован в мирном ключе".

Директор Центра экспертных инициатив "Ой Ордо" (Центр мысли) Игорь Шестаков назвал визит главы кабинета министров Киргизии в Лондон и презентацию горнодобывающей отрасли республики на знаковых площадках Великобритании имитацией бурной деятельности, рассчитанной на внутреннее потребление, поскольку экономическая политика в республике провалена и все ждут его отставки. "Можно фотографироваться с Ротшильдом, главами мировых корпораций и даже с королем Карлом III, но завтра не факт, что они о вас вспомнят. Показатель сотрудничества между странами – это товарооборот. Если с Россией он в районе 4 млрд долл., то с Великобританией едва превысил 60 млн долл. При этом, как подчеркнул Жапаров, по сравнению с аналогичным периодом 2022 года товарооборот вырос на 480%. Что же касается приглашения инвесторов, то это уже стало ритуалом – доставать из-под сукна две экономические карты, одна из которых – горная отрасль, другая – энергетическая. Так было в ходе недавнего визита Акылбека Жапарова в Германию. Так было и во время поездок в Китай и другие страны. Интерес Великобритании понятен – в цепи последних геополитических событий нужно успеть закрепиться в Киргизии и, как следствие, в Центральной Азии", – сказал "НГ" Игорь Шестаков.

По мнению политолога Асилбека Эгембердиева, у нынешней киргизской власти есть несколько характерных черт, одна из которых – выдавать желаемое за действительное и декларировать желаемое как фактическое. "Хотя стоит признать, что есть и положительный момент, например ВВП Киргизии в нынешнем году увеличился до 1 трлн сомов (около 11,26 млрд долл.). Когда такое было? Но, с одной стороны, Акылбек Жапаров говорит об экономическом росте в республике, с другой – обещает улучшение жизни населения "в будущем", тогда как сегодня большинство людей в стране едва сводят концы с концами, выживают за счет денег трудовых мигрантов", – сказал "НГ" Эгембердиев.

По его словам, есть и крупные инвестиционные проекты, но они пока остаются лишь проектами, поскольку власть не может привлечь инвесторов. "Причина во внутренней политике, в которой отсутствует четкая и открытая система управления страной. Непонятно, кто сегодня в стране у руля. А отсюда и не слишком благоприятный инвестиционный климат, особенно когда сравниваешь с соседними республиками. Поэтому такие крупные проекты, как золоторудное месторождение "Кумтор" и многие другие, презентованные за последние годы, остаются нереализованными", – считает Эгембердиев. По мнению политолога, сложности в экономике, в управлении создают неопределенность будущего и вызывают вопросы у граждан: когда все обещания власти станут реальностью, когда закончится детектив под названием "борьба с коррупцией", когда власть отчитается, каков госдолг, куда уходят деньги от налогов и сборов, от борьбы с коррупцией. Но власть с ответом не спешит, уповая на свою силу, считает Эгембердиев.

"Во внешней политике, совершенно очевидно, идет естественное затягивание Киргизии в орбиту влияния Великобритании. Сегодня республика как невеста на выданье, а у Лондона с Бишкеком конфетно-букетный период, который по странному стечению обстоятельств совпал с развернувшейся борьбой в киргизском тандеме Жапаров–Ташиев (президент – глава Госкомитета национальной безопасности. – "НГ"). Каждый из них ищет опору: один – в Москве, другой – в Лондоне. А глава кабинета министров играет на руку оппоненту президента. Внутренняя борьба разворачивается в том числе и за выбор пути движения Киргизии. Поэтому британцы готовы вкладываться даже в такие неперспективные месторождения, как "Кумтор" – все сливки там уже сняли канадцы. Цель – вернуться в Азию, чтобы взять под тотальный контроль и учет все логистические пути, которые сегодня строятся через Киргизию и Казахстан", – сказал "НГ" директор Агентства этнонациональных стратегий Александр Кобринский.

Виктория Панфилова
Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"
29.11.2023

Источник - НГ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1701378180


Новости Казахстана
- Модернизация энергосистемы Казахстана: надежность сети Западной зоны повышена в два раза
- Казахстан направит дополнительную гуманитарную помощь Палестине
- Кадровые перестановки
- О кори и вакцинах
- Глава МИД Казахстана прибыл с официальным визитом в Сербию
- Вопросы развития сельскохозяйственной кооперации обсудили в Сенате
- 67 млрд тенге сэкономлены на госзакупках
- Суд вынес приговор Ж. за финансирование экстремистской организации и участие в ее деятельности
- Рабочий график главы государства
- Спикер Сената встретился с Президентом Тоголезской Республики
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  