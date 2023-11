Кырпремьер Жапаров нашел общий язык с Ротшильдом, - В.Панфилова

00:03 01.12.2023 Акылбек Жапаров нашел общий язык с Ротшильдом



Глава киргизского кабмина пригласил британских инвесторов в республику



Глава правительства Киргизии Акылбек Жапаров рекламировал в Лондоне золоторудное месторождение "Кумтор".

Лондон пообещал выдать Бишкеку 10,56 млн долл. на развитие и подумать над возобновлением прямых рейсов в Киргизию. Об этом сообщил глава кабмина Акылбек Жапаров, находясь в Великобритании с рабочим визитом 27–30 ноября. Он также принял участие в конференции MINEX-Евразия 2023, где презентовал горнодобывающий потенциал и провел переговоры с Ариэлем Ротшильдом – главой компании Rotschild and Co и другими. Эксперты назвали внимание Великобритании к Киргизии желанием взять Центральную Азию под контроль.



Под занавес пребывания в Великобритании Акылбек Жапаров встретился с лорд-мэром и главой корпорации City of London Майклом Майнелли, которому сообщил, что прибыл в Лондон, чтобы "пригласить британских и международных потенциальных партнеров к тесному сотрудничеству с Кыргызской Республикой".



Накануне он открыл сессию на Лондонской фондовой бирже, а также обсудил с представителями международных инвестиционных банков выпуск зеленых евробондов и выход киргизских компаний на IPO. "Учитывая новые внешние вызовы и задачи по реализации крупных национальных проектов в энергетике и транспортной инфраструктуре, кабинет министров приступил к разработке новой экономической программы. Одним из основных направлений программы является развитие фондового рынка", – сказал Акылбек Жапаров на встрече с президентом Лондонской фондовой биржи Томом Атеборроу, добавив, что в Киргизии изучаются преимущества внедрения элементов английского права в сферы экономики и финансов.



На переговорах с главой МИД Великобритании Дэвидом Кэмероном Акылбек Жапаров рассказал, что республика ведет активную работу по привлечению иностранных инвесторов, которым "будет интересно выгодное расположение республики на пути логистических маршрутов между Китаем и Европой, гидроэнергетический потенциал, наличие минерально-сырьевой базы по золоту и отдельным видам ценных и редких природных ресурсов". "Сегодня в Киргизии создан благоприятный инвестиционный климат, при этом гарантии четко отражены в Конституции нашей страны", – подчеркнул Жапаров. Он поблагодарил Кэмерона за то, что Великобритания принимает на сезонные работы трудовых мигрантов из Киргизии, численность которых уже достигла 8 тыс. Глава кабмина Киргизии выразил надежду, что квота будет увеличена.



Тему инвестиционной привлекательности республики он продолжил на MINEX, сообщив, что на территории страны обнаружены более 15 тыс. месторождений и рудопроявлений различных видов полезных ископаемых, 500 из которых подверглись детальным геологоразведочным работам. "Государственным балансом учтены запасы 1020 месторождений и участков по 51 виду полезных ископаемых – это золото, серебро, медь, вольфрам, молибден, редкоземельные металлы, сурьма, олово, железные руды, свинец и другие. Горнодобывающая отрасль в нашей стране развивается динамично и последовательно. На ее долю приходится свыше 6% общего объема ВВП и более 41% экспортных доходов", – сообщил Жапаров. По его словам, разрабатываются инвестиционные соглашения с иностранными партнерами на выгодных условиях, предусматривающие различные льготы.



Однако национализация месторождения "Кумтор" путем изъятия у канадской компании Centerra Gold, которая занималась его разработкой, подпортила имидж Киргизии. Жапарову пришлось объяснить потенциальным инвесторам, что спор с канадцами в итоге "был урегулирован в мирном ключе".



Директор Центра экспертных инициатив "Ой Ордо" (Центр мысли) Игорь Шестаков назвал визит главы кабинета министров Киргизии в Лондон и презентацию горнодобывающей отрасли республики на знаковых площадках Великобритании имитацией бурной деятельности, рассчитанной на внутреннее потребление, поскольку экономическая политика в республике провалена и все ждут его отставки. "Можно фотографироваться с Ротшильдом, главами мировых корпораций и даже с королем Карлом III, но завтра не факт, что они о вас вспомнят. Показатель сотрудничества между странами – это товарооборот. Если с Россией он в районе 4 млрд долл., то с Великобританией едва превысил 60 млн долл. При этом, как подчеркнул Жапаров, по сравнению с аналогичным периодом 2022 года товарооборот вырос на 480%. Что же касается приглашения инвесторов, то это уже стало ритуалом – доставать из-под сукна две экономические карты, одна из которых – горная отрасль, другая – энергетическая. Так было в ходе недавнего визита Акылбека Жапарова в Германию. Так было и во время поездок в Китай и другие страны. Интерес Великобритании понятен – в цепи последних геополитических событий нужно успеть закрепиться в Киргизии и, как следствие, в Центральной Азии", – сказал "НГ" Игорь Шестаков.



По мнению политолога Асилбека Эгембердиева, у нынешней киргизской власти есть несколько характерных черт, одна из которых – выдавать желаемое за действительное и декларировать желаемое как фактическое. "Хотя стоит признать, что есть и положительный момент, например ВВП Киргизии в нынешнем году увеличился до 1 трлн сомов (около 11,26 млрд долл.). Когда такое было? Но, с одной стороны, Акылбек Жапаров говорит об экономическом росте в республике, с другой – обещает улучшение жизни населения "в будущем", тогда как сегодня большинство людей в стране едва сводят концы с концами, выживают за счет денег трудовых мигрантов", – сказал "НГ" Эгембердиев.



По его словам, есть и крупные инвестиционные проекты, но они пока остаются лишь проектами, поскольку власть не может привлечь инвесторов. "Причина во внутренней политике, в которой отсутствует четкая и открытая система управления страной. Непонятно, кто сегодня в стране у руля. А отсюда и не слишком благоприятный инвестиционный климат, особенно когда сравниваешь с соседними республиками. Поэтому такие крупные проекты, как золоторудное месторождение "Кумтор" и многие другие, презентованные за последние годы, остаются нереализованными", – считает Эгембердиев. По мнению политолога, сложности в экономике, в управлении создают неопределенность будущего и вызывают вопросы у граждан: когда все обещания власти станут реальностью, когда закончится детектив под названием "борьба с коррупцией", когда власть отчитается, каков госдолг, куда уходят деньги от налогов и сборов, от борьбы с коррупцией. Но власть с ответом не спешит, уповая на свою силу, считает Эгембердиев.



"Во внешней политике, совершенно очевидно, идет естественное затягивание Киргизии в орбиту влияния Великобритании. Сегодня республика как невеста на выданье, а у Лондона с Бишкеком конфетно-букетный период, который по странному стечению обстоятельств совпал с развернувшейся борьбой в киргизском тандеме Жапаров–Ташиев (президент – глава Госкомитета национальной безопасности. – "НГ"). Каждый из них ищет опору: один – в Москве, другой – в Лондоне. А глава кабинета министров играет на руку оппоненту президента. Внутренняя борьба разворачивается в том числе и за выбор пути движения Киргизии. Поэтому британцы готовы вкладываться даже в такие неперспективные месторождения, как "Кумтор" – все сливки там уже сняли канадцы. Цель – вернуться в Азию, чтобы взять под тотальный контроль и учет все логистические пути, которые сегодня строятся через Киргизию и Казахстан", – сказал "НГ" директор Агентства этнонациональных стратегий Александр Кобринский.



Виктория Панфилова

Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"

29.11.2023 Источник - НГ

