 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Си Цзиньпин не позволит США перетянуть Вьетнам в американский лагерь, - В.Скосырев
00:05 01.12.2023

Вашингтон и Токио стараются вбить клин между Ханоем и Пекином

Владимир Скосырев
29.11.2023

Глава МИД Китая Ван И в четверг посетит Вьетнам. Ему там есть что обсудить. КНР – главный торговый партнер Вьетнама. До Вана во Вьетнаме побывал министр коммерции КНР, пообещав шире открыть рынок Поднебесной. Намечался визит в Ханой председателя КНР Си Цзиньпина, но он был отложен и скорее всего состоится в декабре. Всплеск дипломатической активности Пекина связан с тем, что США и Япония в последние месяцы развернули совместную игру, добиваясь перехода Ханоя на сторону Запада.

У Китая и Вьетнама с давних пор существуют широкие связи, несмотря на то что в 1979 году между ними произошла короткая война, напоминает Reuters. В октябре вьетнамские и китайские чиновники готовили визит Си Цзиньпина в Ханой в конце месяца или в ноябре. Но, согласно утечкам из дипломатических источников, он, вероятно, состоится в декабре.

Причем помимо крепких экономических и политических связей соседи развивают сотрудничество по военной линии. В ноябре, как передало вьетнамское информационное агентство VNA, состоялись совместные учения под названием Aman Youyi ("Мир и дружба"). Они, по словам вьетнамских военачальников, способствовали укреплению взаимного доверия и сотрудничества между двумя армиями.

На первый взгляд ничто не может омрачить китайско-вьетнамскую дружбу. Но реальность иная. Газета Global Times, голос Пекина для заграницы, в своем комментарии обращает внимание на то, что Вьетнам и Япония только что подняли уровень своих отношений до "всестороннего стратегического партнерства". Это произошло во время визита президента Вьетнама Во Ван Тхыонга в Токио. Западные СМИ увязали это событие с торговыми разногласиями между Китаем и США, их союзниками. Япония в данном случае хотела подтолкнуть процесс вывода иностранных инвесторов из Китая в Юго-Восточную Азию.

Газета напоминает, что у Вьетнама, как и у Японии, существуют территориальные споры с Китаем на морях. Совершенно очевидно, что Япония использовала визит президента Вьетнама, чтобы "раздуть вражду" между вьетнамцами и китайцами, вбить между ними клин. Цель Токио состоит в том, чтобы превратить Вьетнам в близкого политического партнера и государство, которое перетягивает на себя те иностранные инвестиции, что могли бы пойти в Китай. Но Вьетнам, продолжает Global Times, не жаждет вступить в игру США и Японии во имя сдерживания Китая. На деле замысел Вьетнама состоит в том, чтобы, опираясь на поддержку США и Японии, перестроить к своей выгоде международные цепочки поставок. И не более того. Повышение уровня отношений Вьетнама с Японией, как и ранее с США, не означает, что он хочет вступить в конфликт с Китаем, констатирует голос Пекина.

Пользователи китайских социальных сетей тоже не оставляют Вьетнам без внимания. Вот мнение одного из них: "Вьетнам, как и Индия, многое позволяет западным странам. Они делают то, что хочет Запад, не считаясь с причиненным им ущербом".

Возможно, этот упрек навеян комментариями в официальных китайских СМИ, которые освещали визит президента США Джозефа Байдена во Вьетнам в сентябре. Тогда стороны тоже повысили свои отношения до уровня стратегического партнерства. Ранее таким статусом обладали только Россия и Китай.

Характерно, что после визита Байдена США стали предлагать Ханою те виды вооружений, которые могут быть применены во время столкновений из-за спорных островов в Южно-Китайском море.

Источник - НГ
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