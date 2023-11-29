Стало известно о скором (январь 2024) вступлении Бразилии в ОПЕК+

00:24 01.12.2023

Бразилия присоединится к ОПЕК+ в январе 2024 года

Вена, 30 ноября, 2023, 21:43 - ИА Регнум. Бразилия присоединится к объединению стран - экспортеров нефти ОПЕК+ в январе 2024 года, говорится в коммюнике по итогам онлайн-встречи на уровне министров, опубликованном 30 ноября на сайте ОПЕК.



Бразилия присоединится к ОПЕК+ в январе 2024 года

"Участники совещания приветствовали Алешандри Силвейра де Оливейра, министра горнодобывающей промышленности и энергетики Бразилии, которая с января 2024 года присоединится к декларации о сотрудничестве ОПЕК+", - говорится в сообщении.



Отмечается, что участники встречи подтвердили приверженность курсу на обеспечение сбалансированного рынка нефти.



Россию на встрече ОПЕК+ представлял вице-премьер Александр Новак. Он заявил, что Россия углубит добровольное сокращение поставок нефти до 500 тыс. баррелей в сутки и будет придерживаться его до конца I квартала 2024 года. Саудовская Аравия на тот же срок продлила добровольное сокращение добычи нефти на 1 млн баррелей в сутки.



В целом члены ОПЕК+ 30 ноября предварительно договорились о дополнительном сокращении добычи нефти более чем на 1 млн баррелей в сутки.



Бразилия с декабря 2019 года добывает более 3 млн баррелей нефти в сутки. Республика начала активно эксплуатировать свои прибрежные запасы нефти и газа в Атлантическом океане.