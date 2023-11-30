Сумерки на хуторе. Украинцы начинают разочаровываться в своих колдунах, - Владислав Сурков

00:26 01.12.2023

Сумерки на хуторе

О хуторянском менталитете малороссов сказано много справедливого и несправедливого как самими украинцами, так и теми, кто видит их со стороны. Вернее всех эту тему раскрыл, конечно, гениальный Гоголь. "Вечера на хуторе близ Диканьки" - настоящий учебник укрологии.



Сказочность мировосприятия, магическое мышление, впечатлительность и избыточная поэтичность - главные черты украинской души. И действительно, Диканька и ее окрестности буквально кишат колдунами, ведьмами, ожившими утопленницами и даже чертями. Вера в волшебство, легкость, с которой паны и панночки поддаются очарованию нечистой силы, а потом и спасительному разочарованию в ней - основа всех "вечерних" сюжетов. Украинец всегда либо заколдован, либо расколдован, третьего состояния он не знает.



Такова, естественно, и политическая культура украинства. Колдуны и ведьмы майданов время от времени убеждают народ, что стоит немного пошабашить на площади, и жизнь наладится. Цеевропа, нато, безвиз, рамштайн, все эти в сущности бессмысленные для хуторян слова - на самом деле магические формулы, заклинания и заговоры, посредством которых все проблемы в одночасье должны быть решены. Должны, но не решаются. Тогда наступают отрезвление и обида на несостоявшееся чудо. Рейтинги колдунов и ведьм мгновенно обрушиваются, их проклинают и забывают. И, увы, подпадают под влияние свежих проходимцев.



"Контрнаступ", спланированный не по правилам науки побеждать, а по рецептам провинциальной ворожбы, предсказуемо провалился. И что? В меланхоличном тексте для "Экономиста" Залужный уповает на нечто, сопоставимое с "изобретением пороха". То есть, на какое-то самому ему неведомое чудо-оружие. Короче, опять на чудо.



Одни киевские верхи утверждают, что у них есть план войны, другие, что его нет. Поручается вернуть мобилизованных домой, а кем их заменить, не указывается.



Украинцы начинают разочаровываться в своих колдунах. И правда, кто им поможет? Заживо мумифицированный Байден? Декадент Залужный? Несчастная бездетная пара Ермак/Зеленский? Вряд ли.



Сумерки. Канун мрака. Чуда не будет.



Многие на Банковой тайком мечтают о Минске-3. Зря. И Минска-3 не будет. Россия давно уже не посредник, терпеливо разбирающий соседскую склоку. Россия теперь нетерпеливый участник большой борьбы, который возьмет свое. Разумейте, языцы.



Следующий год станет годом деградации и дезорганизации украинского подставного "государства".



А одураченные украинцы будут говорить о Зеленском: "Сосульку, тряпку принял за важного человека!"



Владислав Сурков специально для "Актуальных комментариев"



30 ноября 2023