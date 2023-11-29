Талибы помогают "Аль-Каиде" возродиться на территории Афганистана, - Geopolitical Monitor

00:30 01.12.2023

Террористическая организация "Аль-Каида" демонстрирует тревожные признаки возрождения, найдя убежище в Афганистане, где власть с августа 2021 года контролирует движение "Талибан". Об этом пишет канадский аналитический сайт Geopolitical Monitor.



"Аль-Каида" согласилась пока оставаться в тени, чтобы поддержать международный имидж талибов и не нарушать обещание последних по поводу недопущения использования экстремистскими организациями Афганистана в качестве убежища, указывает издание.



Однако "Аль-Каида" рассматривает Афганистан, контролируемый талибами, именно как базу, на которой она может вырасти и расшириться.



Издание подчеркивает, что в провинциях Афганистана создаются тренировочные центры и лагеря "Аль-Каиды", один из которых специально предназначен для подготовки террористов-смертников. Туда же прибыли десятки иностранных боевиков с Ближнего Востока и Северной Африки.



До тех пор, пока Афганистан будет оставаться под властью талибов, "Аль-Каида" сможет сохранять свою структуру и развиваться дальше, утверждают журналисты.