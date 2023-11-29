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Признал еще одну жену и двух сыновей. Назарбаев написал мемуары "Моя жизнь"
01:26 01.12.2023

Orda.kz: Нурсултан Назарбаев признался в мемуарах, что у него есть вторая жена и двое сыновей
Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, который возглавлял страну с 1989 по 2019 год, заявил, что у него есть вторая жена и двое сыновей от нее. Об этом политик написал в автобиографической книге "Моя жизнь", которая выйдет в казахстанском издательстве "Фолиант". Отрывок из мемуаров, рассказывающий о второй семье Назарбаева, опубликовало издание Orda.kz.

Назарбаев рассказал, что познакомился с будущей женой Асель Исабаевой во время поездки в Талдыкорган.

"Однажды мне выпала дорога в Талдыкорган. Во время рабочих поездок главы государства в регионы его встречали с цветами у трапа самолета. Известно, что для участия в такой церемонии подбирают самых пригожих из местных девушек. Красивый ритуал, к которому мы привыкли давно. С самого прибытия на эту землю становится приятно глазу, тепло на душе. Но тот случай произвел особое впечатление. Девушка, которая преподнесла мне цветы в аэропорту, была потрясающе красива. Мне надолго запомнилась и потом часто вспоминалась светлолицая красавица с пылающим взглядом и изящной точеной фигурой", - пишет Назарбаев.

По словам бывшего президента, разыскать Асель он сумел после того, как в 1999 году увидел в прессе новость о том, что девушка завоевала Гран-при конкурса красоты "Мисс Казахстана".

"Прошло некоторое время. Образ той красивой девушки, встречавшей меня в аэропорту Талдыкоргана, вновь и вновь возникал в мой памяти. В один из дней неожиданно появился повод ее найти. Я просматривал прессу, когда одно газетное фото словно обожгло меня: в Астане прошел конкурс красоты "Мисс Казахстана", на котором Гран-при завоевала та самая девушка (оказывается, зовут ее Асель)... Теперь разыскать ее было нетрудно", - пишет первый президент.

"Наше знакомство переросло во взаимную симпатию, а симпатия - в сближение. Постепенно мы стали встречаться. И в облике, и в мыслях Асель я увидел много качеств, которые искал. А главное - я избавился от тянувшегося годами душевного одиночества", - написал он.

В мемуарах говорится, что пара сочеталась браком по мусульманскому обычаю, а в 2005 и 2008 годах у них родились двое сыновей - Тауман и Байкен.

"Радость отцовства, счастье целовать своего младенца вновь вернулось ко мне в возрасте, когда мне было за шестьдесят пять. Первые шаги моих малышей, первые слова и лепетная речь, ношение их на руках, волшебный мир их игрушек, поход первый раз в первый класс, восторги от первых прочтенных и начертанных ими букв, их шумный бег навстречу мне, когда я входил в дом после работы... - все это как будто облегчило и тяготы периода строительства столицы. Вспоминая те дни и годы, я думаю о них с умилением. По большому счету самое главное в жизни, самое подлинное и самое непреходящее счастье может подарить человеку только дитя и только счастье быть родителем", - написал он.

Назарбаев утверждает, что его первая жена Сара и трое дочерей Дарига, Динара и Алия, узнав о второй семье, поняли его правильно и простили.

"К Саре, матери трех моих дочерей - Дариги, Динары, Алии, которая с молодых лет была мне опорой и была рядом в часы самых тяжких испытаний, я всю жизнь отношусь с благодарностью и заботой. В этой трудной жизни утешением мне стало и то, что в тот поворотный момент моей судьбы она поняла и простила меня.

Когда после рождения Таумана я приехал в Алматы, повинился перед ней и рассказал все как есть, эта представительница уважаемой династии вновь проявила благородство. "Младенец - ангел. Пусть дитя будет счастливым", - сказала тогда Сара. Мои дочери тоже поняли меня правильно.

Подобный случай - суровое испытание для любой женщины, но природа такого великодушия Сары Алпысовны мне как будто известна. Я уже говорил, что ее дедом был именитый в Сарыарке бай по имени Конакай. Оказывается, у него не было сыновей. Он уже разменял седьмой десяток, когда его байбише - старшая жена - сосватала юную девушку и женила его на ней. На счастье та родила сына, которому дали имя Алпыс. Кто знает: быть может, Саре вспомнился тот давний обычай предков, и потому она с широкой душой восприняла свершившийся факт?.. Во всяком случае, она не бросилась терзать мою и без того измотанную душу.

Вообще я одинаково отношусь к детям, будь это мальчик или девочка. В трех своих дочерях я души не чаю. И рожденных от них внуков считаю (вопреки казахской этнокультурной традиции) такими же полноправными внуками. Сын - наследник и продолжатель фамилии.

Стало быть, на сегодня мое родословие выстраивается так: Карасай - Кошек - Айдар - Мырзатай - Кенбаба - Едил - Сапакбай - Назарбай - Абиш - Нурсултан - Тауман, Байкен. И так далее", - написал бывший президент в своих мемуарах.

"Сейчас два моих сына повзрослели. Они радуют нас и растут хорошими парнями. Воспитывая детей в любви и заботе, человек продлевает и свою жизнь. Вот так, друзья. Я выложил перед вами всю правду. Что вы на это скажете - дело ваше. Это - жизнь. Есть одна неопровержимая истина. Истина о том, что сердцу не прикажешь", - заключил Назарбаев.

Асель Курманбаева (в девичестве Исабаева) - бывшая танцовщица, учредитель и арт-менеджер казахстанского государственного театра "Астана Балет". Также она открыла Фонд развития балета и национального танца и Фонд поддержки и развития художественной гимнастики Казахстана. Портал Respublika писал, что в конкурсе "Мисс Казахстан" Исибаева участвовала в 1999 году, когда ей было 19 лет.

Источник - Orda.kz
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