 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Взрывчатки не хватило... СБУ уверяет, что подорвала Северомуйскому тоннель на БАМе
07:46 01.12.2023

CNN: СБУ совершила диверсию в самом длинном тоннеле БАМ, ведущем из РФ в Китай
Вчерашняя остановка движения поездов по Северомуйскому тоннелю Байкало-Амурской магистрали была вызвана диверсией сотрудников Службы безопасности Украины (СБУ). Об этом сообщил американский телеканал CNN со ссылкой на источники в СБУ.

Источник CNN назвал пожар в туннеле "операцией СБУ". По его словам, сотрудники СБУ подорвали четыре взрывных устройства во время движения состава. Официально представители СБУ не комментировали инцидент. Объясняя причину выбора тоннеля для диверсии, источник называл этот маршрут "единственным крупным железнодорожным сообщением между Россией и Китаем".

29 ноября 15-километровый Северомуйский тоннель Байкало-Амурской магистрали в Бурятии закрыли из-за возгорания цистерны. Восточно-Сибирская транспортная прокуратура сообщила, что загорелся вагон грузового поезда. В РЖД заявили, что движение поездов не прерывалось и происходило с "незначительным увеличением времени в пути". О пострадавших не сообщалось.

Причины возгорания в РЖД не назвали. Украинские СМИ, в том числе "РБК-Украина", "Украинская правда", Hromadske, "Суспильне" и "Бабель" со ссылкой на источники сообщали, что это была диверсия СБУ.

Telegram-канал Baza сначала сообщил, что одна из возможных причин пожара - замыкание кабельной сети, однако позднее назвал произошедшее результатом взрыва двух цистерн с топливом. По данным Telegram-канала Shot, правоохранительные органы рассматривали в качестве причины пожара в том числе версию о диверсии.

Анастасия Ларина

Источник - kommersant.ru
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