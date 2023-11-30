Эрдоган не видит будущего сектора Газа без хамасовцев, - И.Субботин

08:11 01.12.2023

Турецкая концепция управления анклавом бросает вызов США и Израилю

Игорь Субботин

30.11.2023



Турция намерена обсудить с руководством Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) постконфликтное устройство сектора Газа. По данным тюркоязычных изданий, это должно стать одной из тем, которые президент Реджеп Тайип Эрдоган намерен поднять на полях 28-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP-28), начавшейся 30 ноября в Дубае. Анкара делает ставку на создание независимого палестинского государства. Вместе с тем, по ее мнению, Газа не может управляться без участия группировки ХАМАС, режим которой хотят демонтировать Израиль и США.



О том, что Эрдоган отправился в Эмираты на ооновский климатический саммит с намерением обсудить в том числе постконфликтный статус сектора Газа, проинформировала газета "Хюрриет". Анкара продвигает собственную инициативу, которая противоречит планам США и Израиля. По данным газеты, турецкая сторона выступает за то, чтобы прибрежным анклавом управляли палестинские фракции. Подчеркивается, что в ее понимании формула политического устройства без участия ХАМАС не будет иметь шансов на успех. "Приоритет сейчас должен быть отдан созданию палестинского государства, кровопролитие невозможно остановить без решения на основе принципа сосуществования двух государств", – говорится в материале "Хюрриет".



Часть своего видения Анкара уже раскрывала. "Мы предлагаем, чтобы какие-то страны из региона стали гарантами для Палестины, в том числе готова и Турция, – сообщал глава МИД Турции Хакан Фидан. – Для Израиля гарантами станут другие страны. Эти государства должны будут взять на себя ответственность за выполнение условий урегулирования". По его словам, инициатива еще прорабатывается, однако ее основные положения будут выдвинуты "более широкой аудитории". "Мы преподносим эту идею как основной вариант урегулирования, – обращал внимание Фидан. – Если Израиль хочет безопасности для себя в регионе, то палестинцы должны иметь собственное государство. Только так будет обеспечен прочный мир".



Сам Эрдоган публично подчеркивал, что Газа должна стать частью независимого палестинского государства, созданного по завершении боевых действий. "Мы хотим видеть Газу мирным регионом, который является частью независимого палестинского государства, в соответствии с границами 1967 года, с территориальной целостностью и со столицей в Восточном Иерусалиме, – говорил в одном из выступлений турецкий лидер. – Мы будем поддерживать формулы, которые принесут мир и спокойствие в регион". В то же время Анкара, обращал внимание Эрдоган, отказывается давать ход таким постконфликтным планам, которые "еще больше омрачат жизнь палестинцев и постепенно сотрут их с исторической сцены".



Это прямой вызов американской концепции, согласно которой поствоенное управление Газой могли бы на себя временно взять страны арабского мира, в том числе члены Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива. Такая идея поддерживается крупными исследовательскими центрами в Израиле.



За последние месяцы риторика Турции значительно ужесточилась. Накануне Эрдоган назвал премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху "мясником". "С 7 октября наши братья и сестры в Газе подвергаются самым вероломным нападениям в истории человечества. Их мечети подверглись бомбардировкам. Их школы были превращены в руины. Лагеря беженцев, где они нашли убежище, стали объектом преднамеренных нападений. Нетаньяху уже вписал свое имя в историю как мясник Газы", – отмечал турецкий президент в ходе выступления в Великом национальном собрании (законодательном органе).



Тем не менее на экономическую блокаду Израиля турецкая сторона пока не решается. Источник ливанского издания "Аль-Ахбар", близкого к группировке "Хезболла" и соответственно к иранскому руководству, заявил, что во время переговоров с глазу на глаз иранский президент Эбрахим Раиси напрямую потребовал от Эрдогана ввести экономические санкции против еврейского государства. Турецкий лидер, утверждает "Аль-Ахбар", ответил категорическим отказом. Издание фиксирует существование между странами серьезных противоречий по поводу Газы, в связи с чем даже грядущий визит Раиси в Турцию пришлось отложить.



Согласно свежему исследованию компании Metropoll, которая является одним из наиболее авторитетных социологических агентств Турции, только 30% граждан республики считают ХАМАС террористической организацией, 55% же согласны с оценками Эрдогана, оправдывавшего организацию. Поддержка позиции турецкого лидера в палестинском вопросе колеблется в пределах 54%. Только 36% турок не одобряют курс страны. Турецкая общественность также демонстрирует долю прагматизма, когда дело касается экономических вопросов. Около 35% говорят, что Турция должна прекратить торговлю с Израилем, в то время как 38% выступают против полного разрыва связей, свидетельствуют результаты опроса Metropoll.



В своей аналитике Брукингский институт связывает ужесточившуюся позицию Анкары с предстоящими в марте 2024 года муниципальными выборами. Согласно этим оценкам, палестино-израильский конфликт скорее всего будет находиться в центре повестки предвыборной кампании Партии справедливости и развития, которую возглавляет Эрдоган. В то время когда Турция борется с экономическими трудностями и сталкивается с важными местными выборами, включая надвигающуюся битву за город Стамбул, постоянный акцент на тяжелом положении палестинцев помогает консолидировать консервативных избирателей вокруг турецкого президента", – резюмируют американские исследователи.