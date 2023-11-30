 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Пятница, 01.12.2023
09:03  РосПрез приказал презик не брать... Россиян мобилизуют на фронт демографии, - СП
08:42  Крепкое радугопожатие. За что Путин поднял руку на педерастов? - Къ
08:38  Лавров слетал в "обезьяний питомник" ОБСЕ. Все - свои.., - СП
08:35  Центрообразующие державы. Как России сформировать свой макрорегион, - Николай Сорокин
08:32  В Китае выявили очередной крайне заразный вирус-мутант
08:24  И вновь начинается бой... Перемирие между Израилем и ХАМАС закончилось
08:17  Семито-иудейская война. К истории и опыту ближневосточного конфликта, - Д.Ашимбаев

08:15  CША объявили, что сорвали индийский заговор с целью убить лидера сепаров Сингха Паннуна
08:11  Эрдоган не видит будущего сектора Газа без хамасовцев, - И.Субботин
07:46  Взрывчатки не хватило... СБУ уверяет, что подорвала Северомуйскому тоннель на БАМе
01:26  Признал еще одну жену и двух сыновей. Назарбаев написал мемуары "Моя жизнь"
00:53  Империя – это традиционный человек в пространстве большой культуры, - Владимир Можегов
00:30  Талибы помогают "Аль-Каиде" возродиться на территории Афганистана, - Geopolitical Monitor
00:26  Сумерки на хуторе. Украинцы начинают разочаровываться в своих колдунах, - Владислав Сурков
00:24  Стало известно о скором (январь 2024) вступлении Бразилии в ОПЕК+
00:05  Си Цзиньпин не позволит США перетянуть Вьетнам в американский лагерь, - В.Скосырев
00:03  Кырпремьер Жапаров нашел общий язык с Ротшильдом, - В.Панфилова
Четверг, 30.11.2023
21:35  В бою на Украине погиб российский генерал Владимир Завадский, ранее служивший в Таджикистане
17:58  Президента Германии забыли встретить в аэропорту Катара
17:53  "30 лет мы все знали". Глава ГКНБ Киргизии обещает закрыть элитные секс-притоны
17:19  Верховный суд России признал ЛГБТ-движение "экстремистской организацией"
16:51  Узбекистан переходит на чрезвычайный режим работы по экономии воды, - Мирзиеев
15:50  Астану "захватили" бандеровцы, участников СВО бросают в тюрьмы, - СП
12:45  Режиссер из Янгиюля Гульнара Иванова купила за $1 права на экранизацию рассказа американского писателя Стивена Кинга
12:36  Нефть сбилась с пути. Казахстан перенаправляет потоки сырья через РФ из-за штормов, - Къ
12:30  Чисто украинский шлях. Казахстан продолжает педалировать тему "голодомора"
12:25  "Мы окружены!" Выпущенный из рос-тюрьмы укр-режиссер Сунцов показывает, как он воюет в Авдеевке
08:58  "Быть русским – это прежде всего..." - В.Путин: речь на Русском Соборе (текст)
08:54  Одно лицо... Байден спутал Си Цзиньпина с Дэн Сяопином
08:04  Массовая миграция меняет облик российских городов, - Патриарх Кирилл (доклад на Русском Соборе, текст)
08:03  "Сравнивать Израиль и Россию в данной ситуации неуместно", - Асан Ташматов
07:48  Китай раскалывает коллективный Запад. Чего ждать от первого с 2019 года очного саммита КНР-ЕС
07:42  Невеселые размышления о разладе в мире. Инерция смерти развращает, - НГ
07:19  Канада в поисках самоидентификации, - А.Веселов
07:14  Умер 100-летний аксакал американской политики и политологии экс-госсекретарь США Генри Киссинджер
07:09  Каток по имени Марьяна. Как раздавят главкома Залужного и что будет потом
07:06  В Алма-Ате при пожаре в хостеле погибли 13 человек. Среди погибших - россиянин и узбекистанцы
06:56  Русский мир как духовное оружие стратегического назначения, - Игорь Караулов
00:53  Космическая быль: какой будет лунная станция России и Китая
00:46  "Шесть мифов о НАТО", ставших украинской действительностью
00:42  Зачем Китай скрытно скупает российское золото, - "Взгляд"
00:40  Алкоголизация Казахстана: каким цифрам верить? - Г.Илеуова
00:39  Германия в рекордный срок превратилась из спасителя Европы в ее могильщика
00:38  Волгоград - в Сталинград: Новый курс или камуфляж Рос-власти? - С.Аксенов
00:35  Украина бросила в бой последние американские Abramsы. Спасать фронт
00:33  Казахстан втихаря снабжает Россию западным кино: вот и "Наполеон" Ридли Скотта приехал
00:30  Лучики прямые или волнистые. В Киргизии решили поменять гос-флаг
00:28  За счет чего будут покрывать возможный дефицит газа и электричества в Узбекистане этой зимой?
00:25  Армия Китая готова обуздать сепаратистов при помощи гиперзвука, - Владимир Овчинский
00:22  Ликвидация Израиля? Как связаны события на Ближнем Востоке и на Украине, - В.Матузов
00:20  Уральское сознание. Грядет великий проект "Очищение" России, - Александр Проханов
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Эрдоган не видит будущего сектора Газа без хамасовцев, - И.Субботин
08:11 01.12.2023

Турецкая концепция управления анклавом бросает вызов США и Израилю
Игорь Субботин
30.11.2023

Турция намерена обсудить с руководством Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) постконфликтное устройство сектора Газа. По данным тюркоязычных изданий, это должно стать одной из тем, которые президент Реджеп Тайип Эрдоган намерен поднять на полях 28-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP-28), начавшейся 30 ноября в Дубае. Анкара делает ставку на создание независимого палестинского государства. Вместе с тем, по ее мнению, Газа не может управляться без участия группировки ХАМАС, режим которой хотят демонтировать Израиль и США.

О том, что Эрдоган отправился в Эмираты на ооновский климатический саммит с намерением обсудить в том числе постконфликтный статус сектора Газа, проинформировала газета "Хюрриет". Анкара продвигает собственную инициативу, которая противоречит планам США и Израиля. По данным газеты, турецкая сторона выступает за то, чтобы прибрежным анклавом управляли палестинские фракции. Подчеркивается, что в ее понимании формула политического устройства без участия ХАМАС не будет иметь шансов на успех. "Приоритет сейчас должен быть отдан созданию палестинского государства, кровопролитие невозможно остановить без решения на основе принципа сосуществования двух государств", – говорится в материале "Хюрриет".

Часть своего видения Анкара уже раскрывала. "Мы предлагаем, чтобы какие-то страны из региона стали гарантами для Палестины, в том числе готова и Турция, – сообщал глава МИД Турции Хакан Фидан. – Для Израиля гарантами станут другие страны. Эти государства должны будут взять на себя ответственность за выполнение условий урегулирования". По его словам, инициатива еще прорабатывается, однако ее основные положения будут выдвинуты "более широкой аудитории". "Мы преподносим эту идею как основной вариант урегулирования, – обращал внимание Фидан. – Если Израиль хочет безопасности для себя в регионе, то палестинцы должны иметь собственное государство. Только так будет обеспечен прочный мир".

Сам Эрдоган публично подчеркивал, что Газа должна стать частью независимого палестинского государства, созданного по завершении боевых действий. "Мы хотим видеть Газу мирным регионом, который является частью независимого палестинского государства, в соответствии с границами 1967 года, с территориальной целостностью и со столицей в Восточном Иерусалиме, – говорил в одном из выступлений турецкий лидер. – Мы будем поддерживать формулы, которые принесут мир и спокойствие в регион". В то же время Анкара, обращал внимание Эрдоган, отказывается давать ход таким постконфликтным планам, которые "еще больше омрачат жизнь палестинцев и постепенно сотрут их с исторической сцены".

Это прямой вызов американской концепции, согласно которой поствоенное управление Газой могли бы на себя временно взять страны арабского мира, в том числе члены Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива. Такая идея поддерживается крупными исследовательскими центрами в Израиле.

За последние месяцы риторика Турции значительно ужесточилась. Накануне Эрдоган назвал премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху "мясником". "С 7 октября наши братья и сестры в Газе подвергаются самым вероломным нападениям в истории человечества. Их мечети подверглись бомбардировкам. Их школы были превращены в руины. Лагеря беженцев, где они нашли убежище, стали объектом преднамеренных нападений. Нетаньяху уже вписал свое имя в историю как мясник Газы", – отмечал турецкий президент в ходе выступления в Великом национальном собрании (законодательном органе).

Тем не менее на экономическую блокаду Израиля турецкая сторона пока не решается. Источник ливанского издания "Аль-Ахбар", близкого к группировке "Хезболла" и соответственно к иранскому руководству, заявил, что во время переговоров с глазу на глаз иранский президент Эбрахим Раиси напрямую потребовал от Эрдогана ввести экономические санкции против еврейского государства. Турецкий лидер, утверждает "Аль-Ахбар", ответил категорическим отказом. Издание фиксирует существование между странами серьезных противоречий по поводу Газы, в связи с чем даже грядущий визит Раиси в Турцию пришлось отложить.

Согласно свежему исследованию компании Metropoll, которая является одним из наиболее авторитетных социологических агентств Турции, только 30% граждан республики считают ХАМАС террористической организацией, 55% же согласны с оценками Эрдогана, оправдывавшего организацию. Поддержка позиции турецкого лидера в палестинском вопросе колеблется в пределах 54%. Только 36% турок не одобряют курс страны. Турецкая общественность также демонстрирует долю прагматизма, когда дело касается экономических вопросов. Около 35% говорят, что Турция должна прекратить торговлю с Израилем, в то время как 38% выступают против полного разрыва связей, свидетельствуют результаты опроса Metropoll.

В своей аналитике Брукингский институт связывает ужесточившуюся позицию Анкары с предстоящими в марте 2024 года муниципальными выборами. Согласно этим оценкам, палестино-израильский конфликт скорее всего будет находиться в центре повестки предвыборной кампании Партии справедливости и развития, которую возглавляет Эрдоган. В то время когда Турция борется с экономическими трудностями и сталкивается с важными местными выборами, включая надвигающуюся битву за город Стамбул, постоянный акцент на тяжелом положении палестинцев помогает консолидировать консервативных избирателей вокруг турецкого президента", – резюмируют американские исследователи.

Источник - НГ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1701407460


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Закон об информационной безопасности одобрили сенаторы
- Мажилис одобрил в первом чтении законопроект о масс-медиа
- Вопросы внедрения стандартов CRIRSCO в Казахстане обсуждены в Правительстве
- Диагностика, вакцинация и постоянный контроль. Как вывести ветеринарию на стабильно безопасный уровень
- Демпартия "Ак жол" требует обеспечить доступ к Интернет-сети Starlink
- Приоритеты Казахстана представлены на совете министров иностранных дел ОБСЕ в Скопье
- Кадровые перестановки
- "Ак жол": Среднему бизнесу нужна поддержка
- О мерах по борьбе с наркобизнесом
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  