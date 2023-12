CША объявили, что сорвали индийский заговор с целью убить лидера сепаров Сингха Паннуна

Индийский агент попал в сети американского шпионажа



Укрывая сикхских сепаратистов, Байден подрывает взаимодействие с Дели

Владимир Скосырев



CША объявили, что сорвали индийский заговор с целью убить Сингха Паннуна, лидера сепаратистов-сикхов в Нью-Йорке. Вашингтон не раскрывает, как узнал о попытке покушения, но пресса сообщает, что было задействовано ФБР. В Индии Паннуна и его единомышленников, мечтающих создать независимое государство Халистан, считают террористами. В 1984 году их выбили из главной святыни сикхов – Золотого храма, а в 1985-м они взорвали в воздухе индийский самолет с 329 пассажирами.



Детали скандала между Вашингтоном и Дели могли бы стать сюжетом для телевизионного детектива. Но, как пишет The New York Times, конфликт принял дипломатический характер и может навредить попыткам президента США Джозефа Байдена укрепить связи с Индией как противовесом Китаю и России.



Федеральные прокуроры в США предъявили гражданину Индии официальное обвинение в том, что он разработал план уничтожения сепаратиста – сикха, который имеет гражданство Америки и живет в Нью-Йорке. Прокуроры увязывают этот план с убийством в Канаде в июне стрелками в масках лидера местной сикхской общины Хардипа Сингха Ниджара около храма близ Ванкувера.



Как удалось сорвать план в Нью-Йорке, прокуроры умалчивают. Известно лишь, что предполагаемый объект покушения Сингх Паннун был неустанным пропагандистом провозглашения индийского штата Пенджаб, где живет много сикхов, независимым государством под названием Халистан. Он также возглавлял в Нью-Йорке группу, именуемую "Сикхи за справедливость".



В обвинении не раскрывается имени индийского правительственного чиновника, который якобы составил план заговора. Но говорится, что ранее он служил в полиции и владел боевыми искусствами и стрелковым оружием. Из обвинения следует, что этот чиновник в мае завербовал индийского гражданина по имени Никил Гупта, чтобы он устроил покушение. Гупта нашел человека, который мог совершить преступление. Ему обещали вознаграждение в 100 тыс. долл. Но этот человек на самом деле был агентом американских спецслужб, вероятно ФБР. Тем не менее Гупте удалось бежать в Чехию. Там его по просьбе властей США арестовали.



Словом, США пошли по пути, проложенному ранее премьер-министром Канады Джастином Трюдо, который утверждал, что Индия причастна к ликвидации сепаратиста близ Ванкувера.



Правда, Вашингтон не хотел ссориться с Дели. Поэтому, узнав о "заговоре" в Нью-Йорке, он еще до выдвижения обвинения поставил в известность лидеров Индии. Эдриен Уотсман, представитель Совета национальной безопасности США, сказала, что индийское правительство серьезно отнеслось к случившемуся. А Министерство иностранных дел Индии опубликовало пост на своем сайте, где говорится, что сформировало комиссию на высоком уровне, чтобы изучить все аспекты этого дела.



The Financial Times утверждает, что Байден затрагивал этот вопрос, когда общался с премьер-министром Индии Нарендрой Моди на саммите G20 в Дели. Дело нью-йоркского активиста, проповедовавшего идею Халистана, было расценено старшими чиновниками американских разведслужб столь серьезно, что двое из них специально летали в Дели, чтобы выразить озабоченность индийской стороне. Одним из них был директор ЦРУ Уильям Бернс, второй – директор национальной разведки Эврил Хейнс. Не остались в стороне и госсекретарь США Энтони Блинкен, и помощник президента по национальной безопасности Джейк Салливан. Оба они на встречах с индийскими коллегами указали, что подобные "заговоры могут полностью разрушить доверие между двумя странами".



Впрочем, как бы ни формулировали американские чиновники свои претензии к Дели, подоплека этого закулисного "обмена мнениями" проста. The Financial Times формулирует спор в сугубо деловых терминах. Байден, подчеркивает газета, сильно вложился в Индию. А теперь эти инвестиции могут крупно пострадать.



В беседе с "НГ" Татьяна Шаумян, руководитель Центра индийских исследований Института востоковедения РАН, отметила: "Для Индии это вопрос защиты национального суверенитета, а также борьбы с международным терроризмом. Значит, ожидать от индийцев признания вины или ошибки не стоит. Но в будущем Индия постарается каким-то образом уладить этот конфликт с США".