 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Пятница, 01.12.2023
09:03  РосПрез приказал презик не брать... Россиян мобилизуют на фронт демографии, - СП
08:42  Крепкое радугопожатие. За что Путин поднял руку на педерастов? - Къ
08:38  Лавров слетал в "обезьяний питомник" ОБСЕ. Все - свои.., - СП
08:35  Центрообразующие державы. Как России сформировать свой макрорегион, - Николай Сорокин
08:32  В Китае выявили очередной крайне заразный вирус-мутант
08:24  И вновь начинается бой... Перемирие между Израилем и ХАМАС закончилось
08:17  Семито-иудейская война. К истории и опыту ближневосточного конфликта, - Д.Ашимбаев

08:15  CША объявили, что сорвали индийский заговор с целью убить лидера сепаров Сингха Паннуна
08:11  Эрдоган не видит будущего сектора Газа без хамасовцев, - И.Субботин
07:46  Взрывчатки не хватило... СБУ уверяет, что подорвала Северомуйскому тоннель на БАМе
01:26  Признал еще одну жену и двух сыновей. Назарбаев написал мемуары "Моя жизнь"
00:53  Империя – это традиционный человек в пространстве большой культуры, - Владимир Можегов
00:30  Талибы помогают "Аль-Каиде" возродиться на территории Афганистана, - Geopolitical Monitor
00:26  Сумерки на хуторе. Украинцы начинают разочаровываться в своих колдунах, - Владислав Сурков
00:24  Стало известно о скором (январь 2024) вступлении Бразилии в ОПЕК+
00:05  Си Цзиньпин не позволит США перетянуть Вьетнам в американский лагерь, - В.Скосырев
00:03  Кырпремьер Жапаров нашел общий язык с Ротшильдом, - В.Панфилова
Четверг, 30.11.2023
21:35  В бою на Украине погиб российский генерал Владимир Завадский, ранее служивший в Таджикистане
17:58  Президента Германии забыли встретить в аэропорту Катара
17:53  "30 лет мы все знали". Глава ГКНБ Киргизии обещает закрыть элитные секс-притоны
17:19  Верховный суд России признал ЛГБТ-движение "экстремистской организацией"
16:51  Узбекистан переходит на чрезвычайный режим работы по экономии воды, - Мирзиеев
15:50  Астану "захватили" бандеровцы, участников СВО бросают в тюрьмы, - СП
12:45  Режиссер из Янгиюля Гульнара Иванова купила за $1 права на экранизацию рассказа американского писателя Стивена Кинга
12:36  Нефть сбилась с пути. Казахстан перенаправляет потоки сырья через РФ из-за штормов, - Къ
12:30  Чисто украинский шлях. Казахстан продолжает педалировать тему "голодомора"
12:25  "Мы окружены!" Выпущенный из рос-тюрьмы укр-режиссер Сунцов показывает, как он воюет в Авдеевке
08:58  "Быть русским – это прежде всего..." - В.Путин: речь на Русском Соборе (текст)
08:54  Одно лицо... Байден спутал Си Цзиньпина с Дэн Сяопином
08:04  Массовая миграция меняет облик российских городов, - Патриарх Кирилл (доклад на Русском Соборе, текст)
08:03  "Сравнивать Израиль и Россию в данной ситуации неуместно", - Асан Ташматов
07:48  Китай раскалывает коллективный Запад. Чего ждать от первого с 2019 года очного саммита КНР-ЕС
07:42  Невеселые размышления о разладе в мире. Инерция смерти развращает, - НГ
07:19  Канада в поисках самоидентификации, - А.Веселов
07:14  Умер 100-летний аксакал американской политики и политологии экс-госсекретарь США Генри Киссинджер
07:09  Каток по имени Марьяна. Как раздавят главкома Залужного и что будет потом
07:06  В Алма-Ате при пожаре в хостеле погибли 13 человек. Среди погибших - россиянин и узбекистанцы
06:56  Русский мир как духовное оружие стратегического назначения, - Игорь Караулов
00:53  Космическая быль: какой будет лунная станция России и Китая
00:46  "Шесть мифов о НАТО", ставших украинской действительностью
00:42  Зачем Китай скрытно скупает российское золото, - "Взгляд"
00:40  Алкоголизация Казахстана: каким цифрам верить? - Г.Илеуова
00:39  Германия в рекордный срок превратилась из спасителя Европы в ее могильщика
00:38  Волгоград - в Сталинград: Новый курс или камуфляж Рос-власти? - С.Аксенов
00:35  Украина бросила в бой последние американские Abramsы. Спасать фронт
00:33  Казахстан втихаря снабжает Россию западным кино: вот и "Наполеон" Ридли Скотта приехал
00:30  Лучики прямые или волнистые. В Киргизии решили поменять гос-флаг
00:28  За счет чего будут покрывать возможный дефицит газа и электричества в Узбекистане этой зимой?
00:25  Армия Китая готова обуздать сепаратистов при помощи гиперзвука, - Владимир Овчинский
00:22  Ликвидация Израиля? Как связаны события на Ближнем Востоке и на Украине, - В.Матузов
00:20  Уральское сознание. Грядет великий проект "Очищение" России, - Александр Проханов
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
CША объявили, что сорвали индийский заговор с целью убить лидера сепаров Сингха Паннуна
08:15 01.12.2023

30.11.2023

Индийский агент попал в сети американского шпионажа

Укрывая сикхских сепаратистов, Байден подрывает взаимодействие с Дели
Владимир Скосырев

CША объявили, что сорвали индийский заговор с целью убить Сингха Паннуна, лидера сепаратистов-сикхов в Нью-Йорке. Вашингтон не раскрывает, как узнал о попытке покушения, но пресса сообщает, что было задействовано ФБР. В Индии Паннуна и его единомышленников, мечтающих создать независимое государство Халистан, считают террористами. В 1984 году их выбили из главной святыни сикхов – Золотого храма, а в 1985-м они взорвали в воздухе индийский самолет с 329 пассажирами.

Детали скандала между Вашингтоном и Дели могли бы стать сюжетом для телевизионного детектива. Но, как пишет The New York Times, конфликт принял дипломатический характер и может навредить попыткам президента США Джозефа Байдена укрепить связи с Индией как противовесом Китаю и России.

Федеральные прокуроры в США предъявили гражданину Индии официальное обвинение в том, что он разработал план уничтожения сепаратиста – сикха, который имеет гражданство Америки и живет в Нью-Йорке. Прокуроры увязывают этот план с убийством в Канаде в июне стрелками в масках лидера местной сикхской общины Хардипа Сингха Ниджара около храма близ Ванкувера.

Как удалось сорвать план в Нью-Йорке, прокуроры умалчивают. Известно лишь, что предполагаемый объект покушения Сингх Паннун был неустанным пропагандистом провозглашения индийского штата Пенджаб, где живет много сикхов, независимым государством под названием Халистан. Он также возглавлял в Нью-Йорке группу, именуемую "Сикхи за справедливость".

В обвинении не раскрывается имени индийского правительственного чиновника, который якобы составил план заговора. Но говорится, что ранее он служил в полиции и владел боевыми искусствами и стрелковым оружием. Из обвинения следует, что этот чиновник в мае завербовал индийского гражданина по имени Никил Гупта, чтобы он устроил покушение. Гупта нашел человека, который мог совершить преступление. Ему обещали вознаграждение в 100 тыс. долл. Но этот человек на самом деле был агентом американских спецслужб, вероятно ФБР. Тем не менее Гупте удалось бежать в Чехию. Там его по просьбе властей США арестовали.

Словом, США пошли по пути, проложенному ранее премьер-министром Канады Джастином Трюдо, который утверждал, что Индия причастна к ликвидации сепаратиста близ Ванкувера.

Правда, Вашингтон не хотел ссориться с Дели. Поэтому, узнав о "заговоре" в Нью-Йорке, он еще до выдвижения обвинения поставил в известность лидеров Индии. Эдриен Уотсман, представитель Совета национальной безопасности США, сказала, что индийское правительство серьезно отнеслось к случившемуся. А Министерство иностранных дел Индии опубликовало пост на своем сайте, где говорится, что сформировало комиссию на высоком уровне, чтобы изучить все аспекты этого дела.

The Financial Times утверждает, что Байден затрагивал этот вопрос, когда общался с премьер-министром Индии Нарендрой Моди на саммите G20 в Дели. Дело нью-йоркского активиста, проповедовавшего идею Халистана, было расценено старшими чиновниками американских разведслужб столь серьезно, что двое из них специально летали в Дели, чтобы выразить озабоченность индийской стороне. Одним из них был директор ЦРУ Уильям Бернс, второй – директор национальной разведки Эврил Хейнс. Не остались в стороне и госсекретарь США Энтони Блинкен, и помощник президента по национальной безопасности Джейк Салливан. Оба они на встречах с индийскими коллегами указали, что подобные "заговоры могут полностью разрушить доверие между двумя странами".

Впрочем, как бы ни формулировали американские чиновники свои претензии к Дели, подоплека этого закулисного "обмена мнениями" проста. The Financial Times формулирует спор в сугубо деловых терминах. Байден, подчеркивает газета, сильно вложился в Индию. А теперь эти инвестиции могут крупно пострадать.

В беседе с "НГ" Татьяна Шаумян, руководитель Центра индийских исследований Института востоковедения РАН, отметила: "Для Индии это вопрос защиты национального суверенитета, а также борьбы с международным терроризмом. Значит, ожидать от индийцев признания вины или ошибки не стоит. Но в будущем Индия постарается каким-то образом уладить этот конфликт с США".

Источник - НГ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1701407700


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Закон об информационной безопасности одобрили сенаторы
- Мажилис одобрил в первом чтении законопроект о масс-медиа
- Вопросы внедрения стандартов CRIRSCO в Казахстане обсуждены в Правительстве
- Диагностика, вакцинация и постоянный контроль. Как вывести ветеринарию на стабильно безопасный уровень
- Демпартия "Ак жол" требует обеспечить доступ к Интернет-сети Starlink
- Приоритеты Казахстана представлены на совете министров иностранных дел ОБСЕ в Скопье
- Кадровые перестановки
- "Ак жол": Среднему бизнесу нужна поддержка
- О мерах по борьбе с наркобизнесом
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  