Семито-иудейская война. К истории и опыту ближневосточного конфликта, - Д.Ашимбаев

08:17 01.12.2023

К истории и опыту ближневосточного конфликта

При голосованиях в ООН по поводу текущего конфликта на Ближнем Востоке Казахстан вместе с большинством стран мира последовательно проголосовал за резолюции по поводу прекращения огня в секторе Газа и вывод израильских войск с Голанских высот. Против этих резолюций выступали сам Израиль, США, Великобритания и некоторые их союзники.



К конфликтам между Израилем и палестинцами мир уже привык. Обратите внимание, что те казахстанцы, которые любят вешать на свои аватарки в социальных сетях те или иные флаги, эту ситуацию проигнорировали.



Хотелось бы затронуть ряд аспектов израильской проблемы.



Во-первых, изменение параметров традиционного противостояния между Западом и Востоком. Прежние, тщательно лелеемые линии, такие как христианство-ислам, капитализм-коммунизм, демократия-диктатура, отходят в прошлое. Запад перестал ассоциироваться с христианским миром (последние ценности которого добивает торжество гей-пропаганды), да и на демократию уже давно не похож. Западом, по сути, управляет глобальное корпоративное лобби, которое даже поленилось придумать какую-то идеологию. Хотя то, как Вашингтон и Лондон опять бросились спасать Израиль, весьма характерно.



Во-вторых, Израиль, формально являясь демократической республикой и форпостом западной цивилизации, является тео- и этнократией. Да, после падения СССР ему удалось отменить резолюции ООН 1975 г. о признании сионизма расизмом, но факт остается фактом: законодательство и политика страны по-прежнему основаны на идеях национального и религиозного превосходства, что является одним из ключевых факторов конфликтности в регионе.



С другой стороны, второй стороной является нищее и безработное население Палестины, отличающееся высоким уровнем рождаемости и легко мобилизуемое радикальной религиозной пропагандой.



Обе эти "ролевые модели" представляют интерес в контексте различных сценариев развития Казахстана, поскольку тренды на этнократизацию государства и маргинализацию населения у нас присутствуют в равной мере.



В-третьих, если взглянуть на историю вопроса, то нельзя не обратить внимание на некоторые версии, тщательно отвергаемые "мировой наукой" (прежде всего, израильской). Даже не рассматривать всерьез "божественное право" евреев на "Землю обетованную", то официальная теория еврейского этногенеза (непрерывное происхождение современных евреев от древних) отличается явной натянутостью, как, впрочем, и другие национальные мифы. Существует альтернативная теория, согласно которой большинство европейских евреев (ашкенази) происходят от населения Хазарии – средневекового тюркоязычного государства со смешанным в антропологическом плане населением, принявшим в той или иной форме иудаизм. После падения Хазарии они перебрались в Восточную Европу, где постепенно создали "традиционную еврейскую культуру", а затем перебрались на Запад и в Израиль (в последнем составляют большинство населения т третируют азиатских, балканских и африканских евреев-сефардов).



"Хазарская" теория очень не нравится Израилю и периодически клеймится как проявление "антисемитизма". Весьма распространенная ныне "популяционная генетика" в какой-то степени появилась в американских лабораториях именно для выявления и доказательства генетической преемственности между древними и современными евреями, а также выявления у некоторых групп последних врожденных заболеваний, связанных с близкородственными браками. Все остальное – лишь побочный эффект от решения этой весьма благородной задачи.



Что же касается палестинцев, то они являются потомками многочисленных семитских народов, издревле живших в этом регионе, подвергавшихся нашествиям (и миграционным воздействиям) со стороны множества различных государств. Во время поздней Римской империи это население частично перешло в христианство, после арабского завоевания – в ислам. То есть, технически коренным населением Израиля и, более того, потомками древних евреев являются как раз современные палестинцы, которых согнали со своей земли потомки хазар. Но палестинцам эта идея очень не нравится, поскольку они считают себя потомками воинов пророка.



Но это, конечно, ужасно антисемитская и антиисторическая теория.



О чем тогда идет речь? О том, что в основе многих современных конфликтов до сих пор лежат "миролюбивейшие" религии и национальные исторические мифы. С другой стороны, это и есть основа человеческой истории и по-другому жить никто так и не научился.



Ашимбаев Данияр

01.12.2023