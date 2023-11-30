В Китае выявили очередной крайне заразный вирус-мутант

08:32 01.12.2023

Очередной загадочный вирус-мутант выявили в Китае. Он крайне заразный - 7 000 госпитализированных ежедневно и высокий риск распространения по миру. Об этом сообщает телеграмм-канал Mash.



Среди симптомов вируса - высокая температура, озноб и образование узелков в легких, при этом без кашля, сообщает издание со ссылкой на журнал ProMED.



Первое время симптомы нового вируса проявлялись исключительно у детей, но за последние пять дней их начали обнаруживать и у взрослых. Из-за этого всем медучреждениям Китая приказали увеличить количество рабочих часов.



Больницы в Пекине и Ляонине уже переполнены, местные школы отменили занятия на неопределенный срок.



По словам профессора института генетики Калифорнийского университета Франсуа Баллу, заболевание могло быть вызвано различными респираторными патогенами, такими как РСВ или грипп. Либо бактерией Mycoplasma pneumoniae, которая скапливается в легких, вызывает воспаления или трахеобронхит и атипичную пневмонию.



Власти Поднебесной пытаются сгладить ситуацию, чтобы не началась паника. Си Цзиньпин отдал приказ как можно скорее разобраться в происхождении вируса, дабы уменьшить масштаб эпидемии.