Лавров слетал в "обезьяний питомник" ОБСЕ. Все - свои.., - СП

08:38 01.12.2023 Доктрина сдерживания России не смогла остановить Лаврова

Будет ли польза от посещения "обезьяньего питомника" в Скопье

Юрий Енцов

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Александр Бартош



30.11.23



Глава МИД России Сергей Лавров прилетел в столицу Северной Македонии Скопье на встречу с коллегами из стран, входящих в Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) - дружно сообщают информационные агентства. Причем всех интересует не зачем он туда полетел, а как: по данным сервисов отслеживания полетов, самолет Лаврова летел из России сначала над Черным морем, затем над территорией Турции и Греции, после чего вошел в воздушное пространство Северной Македонии. Итого 4000 километров.



Так, кое-как, в ночь на четверг, 30 ноября, Лавров прибыл-таки в Скопье. Изначально предполагалось, что полетит через Болгарию, и его самолету местные даже выдали разрешение на пролет. Но потом болгарам не понравилось, что вместе с Лавровым летит разговорчивая Мария Захарова. И ее в последний момент решили не пущать.



Сама официальный представитель МИД РФ в Telegram-канале тут же разразилась тирадой: "злобная глупость русофобов дошла до того, что впервые в нашей истории официальные власти запретили находиться в небе не самолету, а человеку в самолете". Но за всей этой перепалкой не понятно: зачем вообще полетели наши дипломаты в этот богом забытый Скопье, доселе редко появлявшийся не политической карте мира?



Александр Бартош, член-корреспондент Академии военных наук напоминает, что ОБСЕ давно заняла позицию полного подчинения американской доктрине "сдерживания России":



- То, что ОБСЕ ведет себя таким образом, конечно, ей чести не делает. Рассчитывать на какие-то изменения в ее позиции в ближайшее время тоже не приходится. Но в то же время нам не следует терять площадку для высказывания своего мнения, для того, чтобы доносить нашу позицию по острым международным вопросам.



"СП": Да, не следует преуменьшать значение ОБСЕ, в которую входят 57 стран, включая бывших наших партнеров по Варшавскому договору. Это больше, чем в НАТО и ЕС. Сейчас получило распространение выражение "Глобальный Юг". По аналогии страны, входящие в ОБСЕ можно бы назвать "Глобальным Севером", в эту "европейскую" по названию организацию входят и США, и Канада, и даже Гренландия.



- Вы правильно обрисовали зону ответственности этой организации. К сожалению, американцы являются самым щедрым плательщиком взносов в ОБСЕ и в полной мере пользуются этим, насытив управляющие органы этой структуры своими сотрудниками, задействуют организацию как инструмент своего глобального влияния не только в Европе, но и в регионе, который вы очертили.



"СП": Получится ли у нашего министра иностранных дел и приехавшей с ним делегации хоть что-то сделать в этих условиях, или в самом деле у официального представителя Марии Захаровой больше шансов как-то "перекричать" хор оппонентов, в тщетной попытке их усовестить?



- Как говорится, капля камень точит. Лавров очень умело использует все возможности для того, чтобы провести позицию МИД РФ, изложить публично нашу точку зрения. Я думаю, что его присутствие на совещании в Скопье совершенно нелишне. Определенная польза будет.



"СП": Как говорится в официальном сообщении нашего МИД по поводу визита в Скопье, там планируется избрание нового руководителя на место немки Хельги Шмид, первой женщины на посту генсека ОБСЕ. Получится у нашей делегации продавить более адекватного и менее управляемого Америкой человека?



- Не думаю, что нам удастся оказать какое-то реальное влияние на принятие решений, на выбор кандидатуры. Ведь в ОБСЕ сложился пул представителей государств во главе с США, который будет протаскивать выгодного им человека. Но наше мнение, во всяком случае, будет принято к сведению.



"СП": У визита может быть еще какая-то миссия - например, прояснить, в какую сторону меняются настроения у министров иностранных дел 57 государств-членов и шести партнеров?



- Это тоже не вредно, и потом нам совершенно не стоило бы ставить себя вне международного сообщества, отказываться от встреч в такого рода форматах. Другое дело, что ожидать каких-то прорывных событий мы пока не можем.



"СП": Наверняка, на полях мероприятия состоятся двусторонние встречи, об этом пишет и наш МИД.



- Конечно, там состоится обмен мнениями и по Украине, и по другим точкам напряженности в Европе, и по палестино-израильскому конфликту. Я думаю, что Лавров сполна использует представившиеся ему возможности для того, чтобы высказать точку зрения России.



"СП": В ОБСЕ входят бывшие советские республики, в том числе и неевропейские, такие как Азербайджан, Киргизия, Казахстан, Таджикистан, Узбекистан. Лаврову есть с кем скооперироваться. Как вы считаете, может организоваться некий пророссийский пул или блок внутри организации?



- Я пока не могу судить, насколько консолидированным будет мнение России и бывших республик СССР. Давайте дождемся окончания мероприятия. Хорошо бы выступить единым фронтом, хотя бы в формате бывших советских республик…



Во всяком случае очередное, 30-е заседание Совета министров иностранных дел (СМИД) ОБСЕ проходит с участием главы нашего внешнеполитического ведомства. А то ведь год назад поговаривали, что Россия вообще выйдет из этой организации.



В руководящих органах ОБСЕ совет занимает второе место после саммита и созывается в те годы, когда встречи на высшем уровне не проводятся. Министры рассмотрят ход выполнения ранее принятых решений и определят задачи на среднесрочную перспективу. Состоится политический диалог государств-участников. Среди тем - выход нашей страны их Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ), не сделавший обстановку на континенте спокойнее.



Ключевой темой предстоящего совета станет кризисная ситуация, сложившаяся в ОБСЕ. Его причина - деструктивные действия западных стран, использующих организацию в собственных интересах и пренебрегающих фундаментальными принципами ее работы.



Повестка дня была полностью "украинизирована", возобладала практика несогласованных эрзац-форматов. В результате нет времени на острые темы, а именно: борьба с терроризмом и наркотрафиком, защита традиционных ценностей, противодействие неонацизму, фальсификации истории, христиано- и исламофобии.



Конечно, делегация России в ОБСЕ пытается разъяснять участникам цели и задачи СВО, донося объективную информацию о военных преступлениях киевского режима, нападках на православие, кампании по "отмене" русского языка и культуры. Получается не очень.



Так во время форума ОБСЕ представители западных делегаций покинули зал заседаний, когда российская сторона продемонстрировала осколки боеприпасов к РСЗО HIMARS, которые Киев использует для обстрелов Донбасса.



Российская делегация однажды уже отменяла визит в Канаду на летнюю сессию Парламентской ассамблеи ОБСЕ, когда ей не предоставили гарантий нормального пребывания. В славянском Скопье все может получиться иначе.



Или не получиться. Ведь даже "Договор по открытому небу" (ДОН) 1992 г. и "Чикагская конвенции о международной гражданской авиации" не соблюдаются. Хорошо хоть Северная Македония приоткрыла воздушное пространство, чтобы Лавров мог прибыть. Но там не исключен прием по принципу трех обезьян, которые, прикрывшись ладошками, ничего не видят, не слышат, да и говорить не дают тем, у кого иная точка зрения. Источник - svpressa.ru

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