Крепкое радугопожатие. За что Путин поднял руку на педерастов? - Къ

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08:42 01.12.2023 "Международное общественное движение ЛГБТ" объявлено экстремистским

Верховный суд (ВС) РФ запретил в стране деятельность формально несуществующего "Международного общественного движения ЛГБТ", признав его экстремистским. Обратившийся с иском Минюст нашел в деятельности движения признаки возбуждения социальной и религиозной розни, но не назвал их публично, так как суд проходил в закрытом режиме. Ранее в Минюсте подчеркивали, что в РФ запрещена "дискриминация по принципу сексуальной ориентации". Законодательство позволяет признавать экстремистской лишь реально существующую организацию, но это не мешало запрету АУЕ, указывают опрошенные "Ъ" юристы. Решение суда публиковаться не будет, а потому понять, станут ли теперь привлекать граждан за демонстрацию радужного флага или других символов (и каких именно), можно лишь после возбуждения первых дел правоохранительными органами, добавляют юристы.



Разбирательство по иску Минюста в ВС РФ уложилось в две недели. 17 ноября ведомство подало исковое заявление о признании "Международного общественного движения ЛГБТ" экстремистским и о запрете его деятельности в РФ. Претензии в Минюсте описали скупо, сославшись на выявленные "различные признаки и проявления экстремистской направленности, в том числе возбуждение социальной и религиозной розни". Конкретные примеры в официальном сообщении названы не были. 30 ноября ВС РФ провел четырехчасовое заседание, объявив движение экстремистским. Заседание прошло в закрытом режиме "из-за наличия в деле секретных материалов", сообщил ТАСС.



Примечательно, что речь шла о запрете незарегистрированной организации, а на заседание суда допустили лишь представителей Минюста.



В 2013 году в России был принят закон о запрете пропаганды "нетрадиционных сексуальных отношений" среди несовершеннолетних.



А год назад парламент принял закон, запретивший распространение информации, которая "пропагандирует нетрадиционные сексуальные отношения, педофилию или смену пола" среди людей всех возрастов. Однако 13 ноября 2023 года заместитель главы Минюста Андрей Логинов, выступая в Совете ООН, дал понять, что представителям ЛГБТ в России ничто не угрожает, так как в стране законодательно запрещена "дискриминация по принципу сексуальной ориентации и гендерной идентичности, как и любая другая дискриминация".



Накануне разбирательства в ВС РФ группа ЛГБТ-активистов пыталась, по некоторым данным, зарегистрировать через портал госуслуг свое "Международное общественное движение ЛГБТ", чтобы войти в процесс в качестве заинтересованного лица. Но, по сообщению ТАСС, "представители ответчика в суд не явились", а решение суда подлежит "немедленному исполнению".



Зампред синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе в разговоре с "Ъ" назвал решение "вполне соответствующим деятельности, которую движение реализует в странах, где для него не создают ограничений".



"Хорошо знаем по опыту христиан, придерживающихся консервативных традиций, что ЛГБТ на Западе превратились в орудие подавления христианской культуры и прежде всего вытеснения из правового и общественного пространства традиционного христианского представления о семье. Западные христиане, несомненно, страдают: их дети подвергаются навязыванию ложных представлений о браке и семье начиная со школы и детсада",- сказал господин Кипшидзе. По его словам, решение ВС РФ- это "самозащита общества от навязывания ложных для него представлений".



Управляющий партнер юридической компании "Альтависта" Владимир Воронин говорит, что ВС запретил "Международное общественное движение ЛГБТ" "без четкой юридической конкретизации этого понятия". "Формально закон дает такую возможность,- рассуждает он.- Но в качестве экстремистской деятельности могут маркироваться насильственное изменение основ конституционного строя, нарушение территориальной целостности РФ, публичное оправдание терроризма и иная террористическая деятельность. Какое определение применено к ЛГБТ-сообществу, не участвовавшему в указанных действиях, пока не ясно. Конкретных признаков принадлежности к запрещенному сообществу не существует, как нет организации ЛГБТ в юридическом смысле". Юрист Дарья Грязнова напоминает, что за демонстрацию однополых отношений предусмотрена ответственность по ст. 6.21 КоАП РФ (штраф до 5 млн руб.).



Кодекс административного судопроизводства РФ позволяет признать экстремистской лишь реально существующую организацию, для чего Минюст должен представить суду решение о создании движения, устав и документ об избрании его руководства, напоминает юрист по правам ЛГБТ-людей Максим Оленичев (включен Минюстом в реестр иностранных агентов).



При этом он вспоминает разбирательства о запрете движения АУЕ, штабов оппозиционера Алексея Навального и движения "Весна" (все три организации признаны экстремистскими и запрещены в РФ, последняя также вносилась в реестр иностранных агентов), где указанные документы, по его данным, представлены не были. Поводами к признанию экстремистской организацией АУЕ являлись ее структурированность и управляемость, вспоминает господин Воронин. По его словам, закон допускает признание организации экстремистской "даже при отсутствии регистрации, но при наличии в деятельности указанных признаков". "Этого нельзя сказать об ЛГБТ-сообществе, в котором отсутствуют структурированность и управляемость, противоправная повестка и наличие агрессивной пропаганды своих взглядов",- полагает юрист. Решение суда не будет опубликовано, поэтому "мы не узнаем, какую деятельность суд посчитал экстремистской", говорит господин Оленичев. Без мотивировочной части невозможно понять, что "подпадает под ограничение: участие в движении, сексуальная публичная самоидентификация или радужные флаги в соцсетях", говорит юрист, эксперт по конституционному праву Иван Брикульский.



По ст. 15 Конституции РФ, не могут применяться неопубликованные нормативные акты, затрагивающие права, свободы и обязанности граждан. К судебным решениям таких формальных требований нет, добавляет юрист. Представитель исследовательского центра "Сова" (создан после ликвидации судом признанного иностранным агентом информационно-аналитического центра "Сова") Мария Кравченко допускает, что на практике ЛГБТ-активизм смогут "приравнивать к продолжению деятельности организации, признанной экстремистской" и возбуждать дела по ст. 282.2 УК РФ (наказание до десяти лет лишения свободы). "Поводом для преследования может стать распространение или совместное изучение материалов, связанных с ЛГБТ-тематикой, проведение групповых мероприятий, вплоть до дружеских вечеринок",- полагает она. По словам госпожи Кравченко, в этой ситуации за демонстрацию символики ЛГБТ-движения сначала могут наказывать по ст. 20.3 КоАП РФ (штраф до 50 тыс. руб. или административный арест на срок до 15 суток, применяется также при демонстрации нацистской символики.- "Ъ"), а затем - по ст. 282.4 УК РФ (до четырех лет лишения свободы).



Владимир Воронин допускает, что правоприменители будут использовать "расширительное толкование закона": "Любое проявление нетрадиционной в их понимании сексуальной ориентации, в том числе символики, либо использование "радужных" расцветок одежды может быть приравнено к экстремистской деятельности".



Максим Оленичев говорит, что символику запрещенной организации должен был установить суд, а поскольку его решение не опубликуют, то узнать, попадает ли под запрет радужный флаг, можно лишь после возбуждения первых дел правоохранительными органами.



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Иван Брикульский опасается, что на основании формальных критериев судебного решения могут быть ограничены "и права тех, кто никак себя не соотносит с ЛГБТ-движением", что может "негативно повлиять на неограниченный круг граждан". "Рано или поздно этот вопрос должен встать перед Конституционным судом РФ, который не единожды подчеркивал, что государство не может вмешиваться в вопросы сексуальной автономии и сексуального самоопределения",- полагает он. Господин Оленичев все же не ожидает возврата советской практики "уголовной ответственности за однополые отношения".



Более 60% респондентов поддерживают ограничение прав ЛГБТ-сообществ

Адвокат Дмитрий Аграновский, впрочем, заявил ТАСС, что "речь не идет и не может идти о дискриминации рядовых граждан, не пропагандирующих идеи этого движения, не вовлекающих в его участие третьих лиц". Он напомнил, что "в стране давно запрещена пропаганда нетрадиционных отношений, поэтому непосредственно сегодня для граждан, не ведущих политической борьбы, ничего не должно измениться". Господин Аграновский уверен, что запрещенное движение ЛГБТ является по своей сути политическим, его главной целью является навязывание "повестки", а не борьба за равноправие.



Александр Воронов, Павел Коробов

Газета "Коммерсантъ" №224 от 01.12.2023, стр. 1 Источник - Коммерсантъ

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