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РосПрез приказал презик не брать... Россиян мобилизуют на фронт демографии, - СП
09:03 01.12.2023

Президент объявляет мобилизацию на фронт демографии
Ученые и политики рассказали о том, что 80% россиян счастливы, и ответили на вопрос "СП", как размножаться на удаленке
Михаил Зубов
Президент объявляет мобилизацию на фронт демографии

Материал комментируют:
Михаил Мамонов Олег Матвейчев
1.12.23
"Русский крест" - очень тревожное демографическое понятие, которое вошло в науку в конце 1990-х. Диаграмма рождаемости и смертности в России имела несвойственную ей форму креста.

Когда все хорошо, она похожа на нарисованную ребенком елочку. По горизонтальной оси вправо и влево от центра отмечается количество родившихся за год мальчиков и девочек. По вертикальной - идут годы, при этом из числа родившихся вычитаются умершие. В результате вверху елочки - узкий шпиль из тех, кому за сто, а внизу - широкое основание из новорожденных.

В последние дни ноября Владимир Путин подписал Указ о проведении в стране Года семьи в 2024 году. Согласно документу, до 27 декабря 2023-го правительство должно утвердить перечень основных мероприятий и источники финансирования. Цель этой затеи понятна - улучшение демографической ситуации, преодоление последствий "русского креста".

Что случилось в 90-е, можно проиллюстрировать сопоставлением всего лишь двух цифр. В 1973 году в нашей стране родились 17 миллионов младенцев (в РСФСР - 15 млн), в 1993-м - один миллион. И рождаемость, почти не превышавшая 1 миллион за год, продержалась более десятилетия. Из-за неопределенности, смены общественной формации, безденежья и доступности абортов даже вполне влюбленные пары отказывались от рождения детей.

Все, кто моложе - убиты, стали инвалидами или сбежали за границу
В результате вместо многомиллионного основания елочки получилась палочка. Мы имели огромное количество людей среднего поколения, мало детей и мало стариков. Это и есть "русский крест".

Что дадут матерям

В прошлый раз Год семьи объявлялся в нашей стране в 2008-м. Его материальным наполнением стало появление такого нового на тот момент инструмента родовспоможения, как материнский капитал. Какими новыми стимулами могут поддержать рождаемость в будущем году, предположила первый заместитель председателя думского Комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая во время круглого стола в РИА "Новости".

- Семья невозможна без любви, но для рождения детей нужна и материальная основа, поэтому президент сделал нам большой подарок, объявив Год семьи. Он должен стать годом прорывных решений, - уверена законодательница. - Например, все семьи, имеющие хотя бы трех детей, получат особый статус и новые льготы.

Должна возобновиться практика предоставления жилья семье, в которой родился хотя бы один ребенок. Такое жилье не будет передаваться в собственность, оно останется государственным, но и предоставляться будет не завтра, а здесь и сейчас. Такая практика в этом году опробована в Новгородской области, в 2024-м ее нужно распространить на все регионы с малой рождаемостью.

А правительство расширит материальную поддержку семей и работодателей, которые предоставляют жилье своим сотрудникам.

Враги не добьются, чтоб мы не рожали

Заместитель председателя думского Комитета по информационной политике Олег Матвейчев обратил внимание, что враждебные нашей стране силы используют сетевые ресурсы для снижения рождаемости в России.

- Выступая на Соборе (28 ноября - "СП"), президент выделил два самых главных вызова, с которым мы сталкиваемся: нашему суверенитету и связанный с демографией. Мы знаем про демографические ямы, которые у нас были после Великой Отечественной и в 90-е. Из-за них ситуация с количеством населения России остается тревожной, а некоторые ее называют даже катастрофической, - напомнил депутат участникам круглого стола. - Нам необходимо восстанавливать свою численность, а для этого важно серьезное отношение к семье. Западные информационные ресурсы пытаются распространить на наше население ложные ценности нетрадиционной семьи. Это делается умышленно.

Законодатель не против нетрадиционных семей на Западе и на Украине. Для нас это даже хорошо, чтобы они меньше рожали. Но россияне должны таким идеям сопротивляться.

Матвейчев вспомнил один из давних диалогов, который произошел на заседании между Владимиром Путиным и министром обороны, которым тогда был Сергей Иванов.

- Около 15 лет назад была такая сценка, когда Путин сказал: "А сейчас мы поговорим о самом главном. У нас министр обороны знает, что самое главное". Иванов тогда замешкался и что-то начал про ракеты. А Путин сказал: "Самое главное у нас - любовь. Поговорим о семье". И сейчас Путин воюет на фронте демографии, - сообщил депутат.

Как забеременеть онлайн

"Свободная Пресса" спросила у участников круглого стола, не вредят ли рождаемости такие явления, как работа на удаленке и онлайн-обучение. Мнения участников разделились.

Руководитель Департамента политических исследований ВЦИОМ Михаил Мамонов подошел к вопросу с научной точки зрения.

- Данные опросов показывают, что более 80% россиян счастливы. Это - один из самых высоких в мире показателей, - сказал социолог. - А на дополнительный вопрос, с чем связано счастье, подавляющее большинство называют любовь, семью, детей.

Кроме того, отвечая на вопрос ВЦИОМ о том, какова главная цель вашей жизни, 56% россиян отвечают: создать счастливую семью, воспитать детей. Для сравнения: иметь хорошую работу - 26%, быть богатым - 11%. И это при том, что можно было давать сразу несколько ответов (до пяти).

- Специального опроса о том, мешает ли удаленка создавать семьи, мы не проводили, - признается ученый. - Но судя потому, что семьи все-таки создаются, - не очень мешает.

Руководительница управления по работе с регионами фонда "Защитники Отечества" Мария Костюк относится к виртуальной работе, учебе и жизни с большим опасением, чем ученый:

- Люди должны встречаться, общаться, видеть живые эмоции друг друга, а не экран. И удаленное общение этому может препятствовать.

Кроме того, Ольга Костюк затронула очень болезненную и деликатную тему:

- В результате СВО у нас появляются 20-летние вдовы. Очень важно, чтобы через какое-то время, пережив утрату, они все-таки стали мамами.

Источник - svpressa.ru
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