Рейтинг министров казахстанского правительства по продолжительности занятия должности

14:15 01.12.2023

Рейтинг министров казахстанского правительства по продолжительности занятия должности по состоянию на ноябрь 2023 года.



Рассмотрим действующий рейтинг казахстанских министров по продолжительности занятия должности. В обзоре не рассматривались заместители премьер-министра (Скляр, Жумангарин, Дуйсенова).



Первое. С мая 2020 года (переназначен в январе 2022 года) министром финансов работает 49-летний Ерулан Жамаубаев. С марта 2022 года - заместитель премьер-министра - министр финансов (переназначен в апреле 2022 года).



Второе. С сентября 2020 года министром цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности работает 40-летний Багдат Мусин.



Третье. С января 2022 года министром обороны работает 57-летний Руслан Жаксылыков.



Четвертое. С января 2022 года министром здравоохранения работает 54-летняя Ажар Гиният.



Пятое. С января 2022 года министром национальной экономики работает 40-летний представитель ПМКР 1.0 Алибек Куантыров.



Шестое. С июня 2022 года министром науки и высшего образования работает 42-летний Саясат Нурбек.



Седьмое. С января 2023 года (переназначен в апреле 2023 года) министром индустрии и инфраструктурного развития работает 36-летний Марат Карабаев. После разделения министерства с сентября 2023 года возглавляет министерство транспорта.



Восьмое. С января 2023 года (переназначен в апреле 2023 года) министром просвещения работает 54-летний Гани Бейсембаев.



Девятое. С января 2023 года (переназначен в апреле 2023 года) министром юстиции работает 44-летний Азамат Ескараев.



Десятое. С апреля 2023 года заместителем премьер-министра - министром иностранных дел работает 47-летний Мурат Нуртлеу.



Одиннадцатое. С апреля 2023 года министром энергетики работает 53-летний Алмасадам Саткалиев.



Двенадцатое. С июня 2023 года министром по чрезвычайным ситуациям работает 56-летний генерал-майор Сырым Шарипханов.



Тринадцатое. С сентября 2023 года министром культуры и информации работает 49-летняя Аида Балаева.



Четырнадцатое. С сентября 2023 года министром внутренних дел работает 55-летний Ержан Саденов.



Пятнадцатое. С сентября 2023 года министром труда и социальной защиты работает 55-летняя Светлана Жакупова.



Шестнадцатое. С сентября 2023 года министром промышленности и строительства работает 42-летний Канат Шарлапаев.



Семнадцатое. С сентября 2023 года министром экологии и природных ресурсов работает 62-летний Ерлан Нысанбаев.



Восемнадцатое. С сентября 2023 года министром водных ресурсов и ирригации работает 56-летний Нуржан Нуржигитов.



Девятнадцатое. С сентября 2023 года министром сельского хозяйства работает 57-летний Айдарбек Сапаров.



Двадцатое. С сентября 2023 года министром туризма и спорта работает 54-летний Ермек Маржикпаев.



Двадцать первое. С сентября 2023 года министром торговли и интеграции работает 45-летний Арман Шаккалиев.



Выделим основные тренды при изучении рейтинга министров казахстанского правительства.



В данное время самым опытным министром является Ерулан Жамаубаев возглавляющий министерство финансов с мая 2020 года (3 года 6 мес.). С сентября 2020 года министром цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности работает Багдат Мусин (3 года 2 мес.).



Министров, назначенных в 2021 году, в действующем кабинете министров не осталось. Напомним, что в 2022 году назначены четыре министра. В 2023 году состоялось назначение сразу 15 министров.



В правительства женщин-министров всего 3 из 21.



Средний возраст глав казахстанских министров по состоянию на ноябрь 2023 года составил 49,8 года. Для сравнения средний возраст глав казахстанских регионов по состоянию на ноябрь т.г. года составил 51,4 года.



Самыми молодыми действующими казахстанскими министрами являются Карабаев (36 лет), Мусин и Куантыров (40 лет), Нурбек и Шарлапаев (42 года).



Самыми возрастными действующими казахстанскими министрами являются Нысанбаев (62 года), Сапаров (57 лет), Шарипханов и Нуржанов (56 лет).



Выпускниками вузов ближнего зарубежья являются 7 из 21 министров: Куантыров (Томский госуниверситет); Шарлапаев (Саратовский социально-экономический университет); Жаксылыков (Военная академия РФ им.Фрунзе); Шарипханов (Академия гражданской защиты МЧС РФ); Нуржигитов (Ленинградский сельскохозяйственный институт); Сапаров (Омский сельскохозяйственный институт); Карабаев (Ташкентский автомобильно-дорожный институт).



Выпускниками вузов дальнего зарубежья программы являются пять министров: Куантыров (Мичиганский университет, США); Карабаев (Уорвикский университет, Великобритания); Нурбек (университет La Sapienza, Италия); Шарлапаев (Cranfield School of Management, Великобритания); Саткалиев (Высшая школа бизнеса Стэнфордского университета).



Каналами рекрутирования для действующих казахстанских министров стали: с позиции руководителя и заместителя руководителя Администрации Президента (Нуртлеу, Балаева); акима региона (Маржикпаев, Нуржигитов, Сапаров); советника Президента (Мусин); с аппарата Правительства (Ескараев); с позиции ответственного секретаря (Жамаубаев); с позиции заместителя и вице-министра (Жаксылыков, Гиният, Куантыров, Карабаев, Саденов, Шаккалиев); с позиции уполномоченного по правам социально уязвимых категорий населения при Президенте (Жакупова); председатель правления ФНБ "Самрук-Казына" (Саткалиев); председатель правления "Национальный управляющий холдинг "Байтерек" (Шарлапаев); с образовательных частных структур (Нурбек); с позиции начальника Академии гражданской защиты (Шарипханов).



Куда уходили с занимаемой должности предыдущие министры: заместители премьер-министра (Смаилов (сейчас премьер-министр), Дуйсенова, Жумангарин); советник Президента (Акчулаков); специальный представитель Президента РК по международному экологическому сотрудничеству (Сулейменова); акимом региона (Ахметжанов, Карашакеев); депутаты Парламента (Аймагамбетов, Кыдырали); председатель Агентства (Иргалиев (сейчас помощник Президента); руководитель Медцентра УДП (Цой); судья Конституционного суда (Мусин); дипломатом-послом (Жумагалиев); нет информации (Ильин, Оралов); осужден (Бектанов).



Уроженцами каких регионов являются действующие министры: города Алматы (Нуртлеу, Ескараев, Саткалиев, Шарипханов); Алматинская и область Жетысу (Балаева, Жамаубаев, Жаксылыков, Нысанбаев); Карагандинская (Жакупова, Шаккалиев); Акмолинская (Маржикпаев); Атырауская (Куантыров), Восточно-Казахстанская (Саденов); Жамбылская (Нуржигитов); Западно-Казахстанская (Гиният); область Абай (Нурбек); Кызылординская (Бейсембаев); Павлодарская (Мусин); Северо-Казахстанская область (Сапаров); РФ (Шарлапаев), Узбекистана (Карабаев).



Ранее работали в структурах Администрации Президента и Аппарата Правительства: Нуртлеу, Балаева, Жамаубаев, Ескараев, Куантыров, Маржикпаев, Нурбек.



Имеют опыт региональной работы на госслужбе 12 из 21 министров (Балаева, Бейсембаев, Жаксылыков, Гиният, Ескараев, Карабаев, Маржикпаев, Нысанбаев, Нуржигитов, Саденов, Сапаров, Шарипханов).



Среди действующих министров заместителями и вице-министрами, руководителями аппаратов министерств, заместителями акимов регионов (ответственными секретарями) работали: Балаева, Бейсембаев, Жамаубаев, Жаксылыков, Жакупова, Гиният, Куантыров, Карабаев, Маржикпаев, Нысанбаев, Нуржигитов, Саденов, Сапаров, Шаккалиев.



Таким образом, в начале января 2024 года правительство Алихана Смаилова отметит свое двухлетие. За недолгий срок кабинет министров претерпел некоторые пертурбации. В настоящее время в действующем правительстве остались из первоначального состава только четыре министра (Мусин, Гиният, Жаксылыков, Куантыров) и три заместителя Премьер-Министра (Скляр, Койшыбаев, Жамаубаев).



Автор:

Сулейменова Айгуль