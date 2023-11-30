 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Первая леди Узбекистана (отдельно от мужа) слетала с культурным визитом в Катар
14:19 01.12.2023

Первая леди Узбекистана посетила Катар (фото, видео)

Супруга президента Узбекистана Зироат Мирзиеева приняла участие в ХI Международном инновационном саммите по образованию в Катаре и посетила Национальный музей Катара и Музей исламского искусства в Дохе.

Первая леди Узбекистана Зироат Мирзиеева приняла участие в ХI Международном инновационном саммите по образованию в Катаре, сообщило УзА.



В основных мероприятиях саммита участвовали министры, эксперты образовательной и социальной сфер из зарубежных государств.

Основной целью саммита является создание инновационных образовательных программ с помощью продвижения инициатив в сферах политики, исследований и лидерства, отмечается в сообщении.

Кроме того, Зироат Мирзиеева ознакомилась с Национальным музеем Катара и Музеем исламского искусства в Дохе.

Национальный музей Катара был открыт в 2019 году. Здесь отражена история страны, обычаи и традиции катарцев, информация об исламских памятниках в стране.

Музей исламского искусства был открыт в 2008 году и расположен на искусственном острове у побережья Дохи.

Здесь выставлены предметы исламского искусства, существовавшие в странах Азии, Европы и Ближнего Востока с VII по XIX век. В музее есть библиотека и лекционный зал на 200 мест, реставрационная лаборатория и ряд презентационных залов. Здесь же хранится копия страницы Корана, привезенная из Самарканда.

Источник - Газета.uz
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