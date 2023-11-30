Первая леди Узбекистана (отдельно от мужа) слетала с культурным визитом в Катар

14:19 01.12.2023

Первая леди Узбекистана посетила Катар (фото, видео)



Супруга президента Узбекистана Зироат Мирзиеева приняла участие в ХI Международном инновационном саммите по образованию в Катаре и посетила Национальный музей Катара и Музей исламского искусства в Дохе.



Первая леди Узбекистана Зироат Мирзиеева приняла участие в ХI Международном инновационном саммите по образованию в Катаре, сообщило УзА.



