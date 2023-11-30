Каромиддин Гадоев отправлен послом Узбекистана в Малайзию

14:48 01.12.2023

Новый посол Узбекистана в Малайзии прибыл в Куала-Лумпур

Вновь назначенный посол Узбекистана в Малайзии Каромидин Гадоев прибыл в Куала-Лумпур. До этого он работал замначальника управления по сотрудничеству с ООН и другими международными политическими организациями МИД.



