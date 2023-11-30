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|Каромиддин Гадоев отправлен послом Узбекистана в Малайзию
14:48 01.12.2023
Новый посол Узбекистана в Малайзии прибыл в Куала-Лумпур
Вновь назначенный посол Узбекистана в Малайзии Каромидин Гадоев прибыл в Куала-Лумпур. До этого он работал замначальника управления по сотрудничеству с ООН и другими международными политическими организациями МИД.
Утром 30 ноября в Куала-Лумпур прибыл вновь назначенный посол Узбекистана в Малайзии Каромидин Гадоев, сообщает ИА "Дуне".
Родился в кишлаке Кумушкент в Бухарской области в 1964 году. Окончил географический факультет Ташкентского государственного университета (ныне Национальный университет Узбекистана). Кандидат географических наук.
С 1995 года работает в системе Министерства иностранных дел, в том числе на различных должностях в центральном аппарате, Миссии Узбекистана при НАТО и посольстве в Брюсселе.
До назначения был заместителем начальника управления по сотрудничеству с ООН и другими международными политическими организациями МИД. Имеет дипломатический ранг советника первого класса.
На этом посту Каромидин Гадоев сменил Равшана Усманова, в 2018-2023 годах возглавлявшего в качестве посла дипломатическую миссию в Куала-Лумпуре.