Шоядбек Бабаев назначен новым хокимом Пахтаабадского района Узбекистана

14:50 01.12.2023

Назначен новый хоким Пахтаабадского района

Хокимом Пахтаабадского района Андижанской области назначен Шоядбек Бабаев. До назначения он работал начальником управления Министерства инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана.



Хокимом Пахтаабадского района назначен Шоядбек Хасанбоевич Бабаев, сообщил Telegram-канал хокима Андижанской области Шухрата Абдурахманова.



