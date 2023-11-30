В ОПЕК+ достигли консенсуса о дополнительном снижении квот на добычу нефти на 1 млн б/с

16:07 01.12.2023

Страны – участницы ОПЕК+ достигли консенсуса о дополнительном снижении квот на добычу нефти на 1 млн барр. в сутки (б/с), при этом Саудовская Аравия продлит свои добровольные ограничения по добыче на 1 млн б/с, пишет агентство Bloomberg. По словам источников Интерфакса, продление добровольных ограничений Саудовской Аравии обсуждается сроком на первый квартал, при этом королевство ждет от других участников сделки дополнительных ограничений. Речь может идти о том, что дополнительно снизят добычу не все участники сделки, а лишь некоторые из них, как произошло с мая 2023 года. Бразилия присоединится к участникам соглашения ОПЕК+ с января 2024 года, сообщил источники. Полноформатная встреча министров ОПЕК+ к моменту сдачи номера в печать не началась.