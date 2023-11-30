Азербайджан и Армения вышли к границам

17:26 01.12.2023

Две страны активизировали переговоры по одной из ключевых проблем

Баку и Ереван активизировали переговоры по одному из самых проблемных вопросов - делимитации и демаркации границы. 30 ноября тему обсудили вице-премьеры двух стран. Без решения этого вопроса выйти на подписание мирного договора будет проблематично. Армянские власти говорят, что теоретически прорыва в отношениях с Баку можно достичь очень быстро - в течение двух недель. Тем временем в российско-армянских отношениях напряжение лишь продолжает нарастать. К политическим сложностям теперь добавились и торговые.



Встреча по вопросу границы - одному из самых сложных и запутанных в отношениях двух стран - состоялась по предложению Баку. 21 ноября азербайджанский МИД предложил армянской стороне не тянуть и как можно скорее провести такие переговоры на границе двух государств. В итоге первый публичный двусторонний контакт между официальными лицами Армении и Азербайджана после сентябрьской азербайджанской военной операции в Карабахе состоялся 30 ноября.



По сообщениям армянских СМИ, встреча прошла "на участке границы между Иджеваном и Газахом". Участие в ней приняли вице-премьеры двух стран Шахин Мустафаев и Мгер Григорян. По итогам переговоров не сообщалось о каких-либо конкретных договоренностях.



В сообщениях сторон было указано, что делегации под руководством вице-премьеров обсудили вопросы разграничения, а также рассмотрели организационные и процедурные аспекты.

Так, был согласован регламент организации и проведения заседаний и совместных рабочих встреч между комиссиями двух стран по делимитации границы.



Было решено интенсивно работать над решением вопроса границы.

Несмотря на отсутствие конкретики, можно констатировать, что переговорный процесс между Баку и Ереваном, с лета стоявший на паузе, возобновился. Спикер армянского парламента Ален Симонян на днях оптимистично заявил, что на подписание мирного договора при наличии политической воли можно выйти в течение двух недель. По его словам, стороны уже достигли согласия по всем принципиальным вопросам.



В обозримом будущем не исключен и контакт политических руководителей двух стран.



Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян могут встретиться, например, на неформальном саммите СНГ в Санкт-Петербурге. Он пройдет в конце декабря. Армянская сторона, ранее отказавшаяся от участия на уровне премьера в нескольких форумах - октябрьском саммите СНГ в Бишкеке и недавнем саммите ОДКБ в Минске, пока не сообщала, посетит Никол Пашинян Санкт-Петербург или нет.



В Кремле дали понять, что переговоры российского лидера Владимира Путина и господина Пашиняна могут состояться и до декабрьского саммита СНГ. По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, встреча господ Путина и Пашиняна возможна и раньше, если они сочтут это необходимым.



Напряженность в российско-армянских отношениях нарастает с начала осени. С сентября было немало сигналов, жестов, а также прямых обвинений в адрес друг друга на самых разных уровнях. Все это происходило на фоне минимизации контактов лидеров двух стран и отсутствия их встреч. 30 ноября в Скопье, где проходит встреча глав МИДов стран-членов ОБСЕ, состоялись переговоры глав российского и армянского внешнеполитических ведомств Сергея Лаврова и Арарата Мирзояна.



"Главы внешнеполитических ведомств обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки, а также взаимодействие на международных площадках и в рамках общих интеграционных объединений. Состоялся обмен мнениями по региональной проблематике. С российской стороны подтверждена готовность энергично содействовать продвижению армяно-азербайджанской нормализации на основе комплекса трехсторонних договоренностей лидеров России, Азербайджана и Армении 2020–2022 годов, включая выход на заключение мирного договора между Ереваном и Баку. Подтверждена востребованность дальнейших контактов на различных уровнях",- сообщается на сайте МИД России.



Армянский МИД о встрече министров проинформировал в двух предложениях. Первое сообщает о контакте министров, а второе написано таким образом, чтобы было ясно: о разрядке в двусторонних отношениях говорить не приходится. "Министр иностранных дел Арарат Мирзоян вновь обозначил российской стороне позицию армянской стороны относительно политики и шагов РФ по двусторонней и региональной повестке",- сообщил МИД Армении.



К политическим проблемам добавились торговые. С начала недели армянские СМИ сообщают о проблемах, с которыми сталкиваются бизнесмены, пытающиеся ввезти в Россию продукцию через Верхний Ларс. Фуры с товаром или простаивают, или не пропускаются на территорию РФ со ссылкой на нарушения фитосанитарных норм. На проблемы прессе жалуются поставщики цветов и пищевых продуктов.



В компании "Роз Филд", занимающейся экспортом в Россию цветов, армянскому изданию Hetq сказали, что грузовики компании на пропускном пункте в Ларсе стоят без движения пять дней. Соучредитель логистической компании "Спиннакер Групп" Норайр Геворкян также пожаловался Hetq на проблемы:



"Товары отправили на лабораторную экспертизу, ответов пока нет, но мы уверены, что нам, как и остальным, не разрешат въезд в Россию".



Представитель поставщика консервов "Керакур" в беседе с "Ъ" отметил, что проблемы с перевозками возникают периодически, это связано с работой таможенной службы и обострением общественно-политической ситуации. В интернет-магазине "Экопродукты из Армении" "Ъ" сказали, что в целом нет проблем с поставками из республики, но периодически они случаются - в основном с молочной продукцией. Причины там уточнить не смогли.



Несколько собеседников "Ъ" на рынке логистических услуг подтвердили наличие проблемы, однако о политической подоплеке возникших сбоев они ничего не сказали.



Между тем Россельхознадзор 28 ноября сообщил, что "выявлено 72 случая обнаружений карантинных вредных организмов в цветочной и плодоовощной продукции, поступившей из Республики Армения". "В ноябре зафиксировано резкое увеличение нарушений - только с 24 по 26 ноября выявлено 36 фактов ввоза в Россию зараженных цветов, огурцов, сухофруктов, винограда, цветной капусты, томатов, перцев, баклажанов, яблок, груш, поступивших в сопровождении фитосанитарных сертификатов, выданных Инспекционным органом по безопасности пищевых продуктов Республики Армения",- говорится в пресс-релизе ведомства.



Ведомство информирует, что армянской стороне направлена просьба "незамедлительно принять исчерпывающие меры для предотвращения отправок в Россию зараженной продукции". Отдельно там уточнили, что "фитосанитарный контроль на границе осуществляется в штатном режиме, правила досмотра и оформления грузов, следующих из Армении, не изменились".



Министр экономики Армении Ваан Керобян, комментируя ситуацию, удивился тому, что "за целый год возвращают 35 машин, а потом еще 35 машин за два дня". Господин Керобян проинформировал, что проблему на днях обсудят внутри Евразийского экономического союза.



Владимир Соловьев, Екатерина Ракитина



30.11.2023,