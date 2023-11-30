 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Пятница, 01.12.2023
18:55  Карта фекалий и смерть Трампа: в США прошли необычные дебаты
18:52  КырГКНБ задержал директора Театра оперы и балета Алмаза Истамбаева
17:36  В Гвинее-Биссау подавили военный мятеж. Пока президент Эмбало гостил в Дубае
17:26  Азербайджан и Армения вышли к границам
14:50  Шоядбек Бабаев назначен новым хокимом Пахтаабадского района Узбекистана
14:48  Каромиддин Гадоев отправлен послом Узбекистана в Малайзию
14:22  Мемность бытия. О новом романе Виктора Пелевина "Путешествие в Элевсин"

14:19  Первая леди Узбекистана (отдельно от мужа) слетала с культурным визитом в Катар
14:18  Передумали сближаться: Башар Асад не поехал в Эмираты на климатический саммит
14:15  Рейтинг министров казахстанского правительства по продолжительности занятия должности
14:13  Появление второго Киссинджера планета рискует не пережить
09:03  РосПрез приказал презик не брать... Россиян мобилизуют на фронт демографии, - СП
08:42  Крепкое радугопожатие. За что Путин поднял руку на педерастов? - Къ
08:38  Лавров слетал в "обезьяний питомник" ОБСЕ. Все - свои.., - СП
08:35  Центрообразующие державы. Как России сформировать свой макрорегион, - Николай Сорокин
08:32  В Китае выявили очередной крайне заразный вирус-мутант
08:24  И вновь начинается бой... Перемирие между Израилем и ХАМАС закончилось
08:17  Семито-иудейская война. К истории и опыту ближневосточного конфликта, - Д.Ашимбаев
08:15  CША объявили, что сорвали индийский заговор с целью убить лидера сепаров Сингха Паннуна
08:11  Эрдоган не видит будущего сектора Газа без хамасовцев, - И.Субботин
07:46  Взрывчатки не хватило... СБУ уверяет, что подорвала Северомуйскому тоннель на БАМе
01:26  Признал еще одну жену и двух сыновей. Назарбаев написал мемуары "Моя жизнь"
00:53  Империя – это традиционный человек в пространстве большой культуры, - Владимир Можегов
00:30  Талибы помогают "Аль-Каиде" возродиться на территории Афганистана, - Geopolitical Monitor
00:26  Сумерки на хуторе. Украинцы начинают разочаровываться в своих колдунах, - Владислав Сурков
00:24  Стало известно о скором (январь 2024) вступлении Бразилии в ОПЕК+
00:05  Си Цзиньпин не позволит США перетянуть Вьетнам в американский лагерь, - В.Скосырев
00:03  Кырпремьер Жапаров нашел общий язык с Ротшильдом, - В.Панфилова
Четверг, 30.11.2023
21:35  В бою на Украине погиб российский генерал Владимир Завадский, ранее служивший в Таджикистане
17:58  Президента Германии забыли встретить в аэропорту Катара
17:53  "30 лет мы все знали". Глава ГКНБ Киргизии обещает закрыть элитные секс-притоны
17:19  Верховный суд России признал ЛГБТ-движение "экстремистской организацией"
16:51  Узбекистан переходит на чрезвычайный режим работы по экономии воды, - Мирзиеев
15:50  Астану "захватили" бандеровцы, участников СВО бросают в тюрьмы, - СП
12:45  Режиссер из Янгиюля Гульнара Иванова купила за $1 права на экранизацию рассказа американского писателя Стивена Кинга
12:36  Нефть сбилась с пути. Казахстан перенаправляет потоки сырья через РФ из-за штормов, - Къ
12:30  Чисто украинский шлях. Казахстан продолжает педалировать тему "голодомора"
12:25  "Мы окружены!" Выпущенный из рос-тюрьмы укр-режиссер Сунцов показывает, как он воюет в Авдеевке
08:58  "Быть русским – это прежде всего..." - В.Путин: речь на Русском Соборе (текст)
08:54  Одно лицо... Байден спутал Си Цзиньпина с Дэн Сяопином
08:04  Массовая миграция меняет облик российских городов, - Патриарх Кирилл (доклад на Русском Соборе, текст)
08:03  "Сравнивать Израиль и Россию в данной ситуации неуместно", - Асан Ташматов
07:48  Китай раскалывает коллективный Запад. Чего ждать от первого с 2019 года очного саммита КНР-ЕС
07:42  Невеселые размышления о разладе в мире. Инерция смерти развращает, - НГ
07:19  Канада в поисках самоидентификации, - А.Веселов
07:14  Умер 100-летний аксакал американской политики и политологии экс-госсекретарь США Генри Киссинджер
07:09  Каток по имени Марьяна. Как раздавят главкома Залужного и что будет потом
07:06  В Алма-Ате при пожаре в хостеле погибли 13 человек. Среди погибших - россиянин и узбекистанцы
06:56  Русский мир как духовное оружие стратегического назначения, - Игорь Караулов
00:53  Космическая быль: какой будет лунная станция России и Китая
00:46  "Шесть мифов о НАТО", ставших украинской действительностью
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Азербайджан и Армения вышли к границам
17:26 01.12.2023

Две страны активизировали переговоры по одной из ключевых проблем
Баку и Ереван активизировали переговоры по одному из самых проблемных вопросов - делимитации и демаркации границы. 30 ноября тему обсудили вице-премьеры двух стран. Без решения этого вопроса выйти на подписание мирного договора будет проблематично. Армянские власти говорят, что теоретически прорыва в отношениях с Баку можно достичь очень быстро - в течение двух недель. Тем временем в российско-армянских отношениях напряжение лишь продолжает нарастать. К политическим сложностям теперь добавились и торговые.

Встреча по вопросу границы - одному из самых сложных и запутанных в отношениях двух стран - состоялась по предложению Баку. 21 ноября азербайджанский МИД предложил армянской стороне не тянуть и как можно скорее провести такие переговоры на границе двух государств. В итоге первый публичный двусторонний контакт между официальными лицами Армении и Азербайджана после сентябрьской азербайджанской военной операции в Карабахе состоялся 30 ноября.

По сообщениям армянских СМИ, встреча прошла "на участке границы между Иджеваном и Газахом". Участие в ней приняли вице-премьеры двух стран Шахин Мустафаев и Мгер Григорян. По итогам переговоров не сообщалось о каких-либо конкретных договоренностях.

В сообщениях сторон было указано, что делегации под руководством вице-премьеров обсудили вопросы разграничения, а также рассмотрели организационные и процедурные аспекты.
Так, был согласован регламент организации и проведения заседаний и совместных рабочих встреч между комиссиями двух стран по делимитации границы.

Было решено интенсивно работать над решением вопроса границы.
Несмотря на отсутствие конкретики, можно констатировать, что переговорный процесс между Баку и Ереваном, с лета стоявший на паузе, возобновился. Спикер армянского парламента Ален Симонян на днях оптимистично заявил, что на подписание мирного договора при наличии политической воли можно выйти в течение двух недель. По его словам, стороны уже достигли согласия по всем принципиальным вопросам.

В обозримом будущем не исключен и контакт политических руководителей двух стран.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян могут встретиться, например, на неформальном саммите СНГ в Санкт-Петербурге. Он пройдет в конце декабря. Армянская сторона, ранее отказавшаяся от участия на уровне премьера в нескольких форумах - октябрьском саммите СНГ в Бишкеке и недавнем саммите ОДКБ в Минске, пока не сообщала, посетит Никол Пашинян Санкт-Петербург или нет.

В Кремле дали понять, что переговоры российского лидера Владимира Путина и господина Пашиняна могут состояться и до декабрьского саммита СНГ. По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, встреча господ Путина и Пашиняна возможна и раньше, если они сочтут это необходимым.

Напряженность в российско-армянских отношениях нарастает с начала осени. С сентября было немало сигналов, жестов, а также прямых обвинений в адрес друг друга на самых разных уровнях. Все это происходило на фоне минимизации контактов лидеров двух стран и отсутствия их встреч. 30 ноября в Скопье, где проходит встреча глав МИДов стран-членов ОБСЕ, состоялись переговоры глав российского и армянского внешнеполитических ведомств Сергея Лаврова и Арарата Мирзояна.

"Главы внешнеполитических ведомств обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки, а также взаимодействие на международных площадках и в рамках общих интеграционных объединений. Состоялся обмен мнениями по региональной проблематике. С российской стороны подтверждена готовность энергично содействовать продвижению армяно-азербайджанской нормализации на основе комплекса трехсторонних договоренностей лидеров России, Азербайджана и Армении 2020–2022 годов, включая выход на заключение мирного договора между Ереваном и Баку. Подтверждена востребованность дальнейших контактов на различных уровнях",- сообщается на сайте МИД России.

Армянский МИД о встрече министров проинформировал в двух предложениях. Первое сообщает о контакте министров, а второе написано таким образом, чтобы было ясно: о разрядке в двусторонних отношениях говорить не приходится. "Министр иностранных дел Арарат Мирзоян вновь обозначил российской стороне позицию армянской стороны относительно политики и шагов РФ по двусторонней и региональной повестке",- сообщил МИД Армении.

К политическим проблемам добавились торговые. С начала недели армянские СМИ сообщают о проблемах, с которыми сталкиваются бизнесмены, пытающиеся ввезти в Россию продукцию через Верхний Ларс. Фуры с товаром или простаивают, или не пропускаются на территорию РФ со ссылкой на нарушения фитосанитарных норм. На проблемы прессе жалуются поставщики цветов и пищевых продуктов.

В компании "Роз Филд", занимающейся экспортом в Россию цветов, армянскому изданию Hetq сказали, что грузовики компании на пропускном пункте в Ларсе стоят без движения пять дней. Соучредитель логистической компании "Спиннакер Групп" Норайр Геворкян также пожаловался Hetq на проблемы:

"Товары отправили на лабораторную экспертизу, ответов пока нет, но мы уверены, что нам, как и остальным, не разрешат въезд в Россию".

Представитель поставщика консервов "Керакур" в беседе с "Ъ" отметил, что проблемы с перевозками возникают периодически, это связано с работой таможенной службы и обострением общественно-политической ситуации. В интернет-магазине "Экопродукты из Армении" "Ъ" сказали, что в целом нет проблем с поставками из республики, но периодически они случаются - в основном с молочной продукцией. Причины там уточнить не смогли.

Несколько собеседников "Ъ" на рынке логистических услуг подтвердили наличие проблемы, однако о политической подоплеке возникших сбоев они ничего не сказали.

Между тем Россельхознадзор 28 ноября сообщил, что "выявлено 72 случая обнаружений карантинных вредных организмов в цветочной и плодоовощной продукции, поступившей из Республики Армения". "В ноябре зафиксировано резкое увеличение нарушений - только с 24 по 26 ноября выявлено 36 фактов ввоза в Россию зараженных цветов, огурцов, сухофруктов, винограда, цветной капусты, томатов, перцев, баклажанов, яблок, груш, поступивших в сопровождении фитосанитарных сертификатов, выданных Инспекционным органом по безопасности пищевых продуктов Республики Армения",- говорится в пресс-релизе ведомства.

Ведомство информирует, что армянской стороне направлена просьба "незамедлительно принять исчерпывающие меры для предотвращения отправок в Россию зараженной продукции". Отдельно там уточнили, что "фитосанитарный контроль на границе осуществляется в штатном режиме, правила досмотра и оформления грузов, следующих из Армении, не изменились".

Министр экономики Армении Ваан Керобян, комментируя ситуацию, удивился тому, что "за целый год возвращают 35 машин, а потом еще 35 машин за два дня". Господин Керобян проинформировал, что проблему на днях обсудят внутри Евразийского экономического союза.

Владимир Соловьев, Екатерина Ракитина

30.11.2023,

Источник - коммерсант
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1701440760


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Закон об информационной безопасности одобрили сенаторы
- Мажилис одобрил в первом чтении законопроект о масс-медиа
- Вопросы внедрения стандартов CRIRSCO в Казахстане обсуждены в Правительстве
- Диагностика, вакцинация и постоянный контроль. Как вывести ветеринарию на стабильно безопасный уровень
- Демпартия "Ак жол" требует обеспечить доступ к Интернет-сети Starlink
- Приоритеты Казахстана представлены на совете министров иностранных дел ОБСЕ в Скопье
- Кадровые перестановки
- "Ак жол": Среднему бизнесу нужна поддержка
- О мерах по борьбе с наркобизнесом
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  