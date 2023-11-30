|18:55 Карта фекалий и смерть Трампа: в США прошли необычные дебаты
18:52 КырГКНБ задержал директора Театра оперы и балета Алмаза Истамбаева
17:36 В Гвинее-Биссау подавили военный мятеж. Пока президент Эмбало гостил в Дубае
17:26 Азербайджан и Армения вышли к границам
14:50 Шоядбек Бабаев назначен новым хокимом Пахтаабадского района Узбекистана
14:48 Каромиддин Гадоев отправлен послом Узбекистана в Малайзию
14:22 Мемность бытия. О новом романе Виктора Пелевина "Путешествие в Элевсин"
14:19 Первая леди Узбекистана (отдельно от мужа) слетала с культурным визитом в Катар
14:18 Передумали сближаться: Башар Асад не поехал в Эмираты на климатический саммит
14:15 Рейтинг министров казахстанского правительства по продолжительности занятия должности
14:13 Появление второго Киссинджера планета рискует не пережить
09:03 РосПрез приказал презик не брать... Россиян мобилизуют на фронт демографии, - СП
08:42 Крепкое радугопожатие. За что Путин поднял руку на педерастов? - Къ
08:38 Лавров слетал в "обезьяний питомник" ОБСЕ. Все - свои.., - СП
08:35 Центрообразующие державы. Как России сформировать свой макрорегион, - Николай Сорокин
08:32 В Китае выявили очередной крайне заразный вирус-мутант
08:24 И вновь начинается бой... Перемирие между Израилем и ХАМАС закончилось
08:17 Семито-иудейская война. К истории и опыту ближневосточного конфликта, - Д.Ашимбаев
08:15 CША объявили, что сорвали индийский заговор с целью убить лидера сепаров Сингха Паннуна
08:11 Эрдоган не видит будущего сектора Газа без хамасовцев, - И.Субботин
07:46 Взрывчатки не хватило... СБУ уверяет, что подорвала Северомуйскому тоннель на БАМе
01:26 Признал еще одну жену и двух сыновей. Назарбаев написал мемуары "Моя жизнь"
00:53 Империя – это традиционный человек в пространстве большой культуры, - Владимир Можегов
00:30 Талибы помогают "Аль-Каиде" возродиться на территории Афганистана, - Geopolitical Monitor
00:26 Сумерки на хуторе. Украинцы начинают разочаровываться в своих колдунах, - Владислав Сурков
00:24 Стало известно о скором (январь 2024) вступлении Бразилии в ОПЕК+
00:05 Си Цзиньпин не позволит США перетянуть Вьетнам в американский лагерь, - В.Скосырев
00:03 Кырпремьер Жапаров нашел общий язык с Ротшильдом, - В.Панфилова
|21:35 В бою на Украине погиб российский генерал Владимир Завадский, ранее служивший в Таджикистане
17:58 Президента Германии забыли встретить в аэропорту Катара
17:53 "30 лет мы все знали". Глава ГКНБ Киргизии обещает закрыть элитные секс-притоны
17:19 Верховный суд России признал ЛГБТ-движение "экстремистской организацией"
16:51 Узбекистан переходит на чрезвычайный режим работы по экономии воды, - Мирзиеев
15:50 Астану "захватили" бандеровцы, участников СВО бросают в тюрьмы, - СП
12:45 Режиссер из Янгиюля Гульнара Иванова купила за $1 права на экранизацию рассказа американского писателя Стивена Кинга
12:36 Нефть сбилась с пути. Казахстан перенаправляет потоки сырья через РФ из-за штормов, - Къ
12:30 Чисто украинский шлях. Казахстан продолжает педалировать тему "голодомора"
12:25 "Мы окружены!" Выпущенный из рос-тюрьмы укр-режиссер Сунцов показывает, как он воюет в Авдеевке
08:58 "Быть русским – это прежде всего..." - В.Путин: речь на Русском Соборе (текст)
08:54 Одно лицо... Байден спутал Си Цзиньпина с Дэн Сяопином
08:04 Массовая миграция меняет облик российских городов, - Патриарх Кирилл (доклад на Русском Соборе, текст)
08:03 "Сравнивать Израиль и Россию в данной ситуации неуместно", - Асан Ташматов
07:48 Китай раскалывает коллективный Запад. Чего ждать от первого с 2019 года очного саммита КНР-ЕС
07:42 Невеселые размышления о разладе в мире. Инерция смерти развращает, - НГ
07:19 Канада в поисках самоидентификации, - А.Веселов
07:14 Умер 100-летний аксакал американской политики и политологии экс-госсекретарь США Генри Киссинджер
07:09 Каток по имени Марьяна. Как раздавят главкома Залужного и что будет потом
07:06 В Алма-Ате при пожаре в хостеле погибли 13 человек. Среди погибших - россиянин и узбекистанцы
06:56 Русский мир как духовное оружие стратегического назначения, - Игорь Караулов
00:53 Космическая быль: какой будет лунная станция России и Китая
00:46 "Шесть мифов о НАТО", ставших украинской действительностью
|КырГКНБ задержал директора Театра оперы и балета Алмаза Истамбаева
18:52 01.12.2023
ГКНБ задержал директора Театра оперы и балета Алмаза Истамбаева
"Сводка" (АКИpress) – ГКНБ задержал генерального директора Кыргызского национального академического театра оперы и балета имени А.Малдыбаева И.А.М.
Как сообщает пресс-служба комитета, установлен факт злоупотребления должностным положением, выраженное в заключении заведомо невыгодных для государства долгосрочных договоров аренды государственного имущества, находящихся на балансе театра.
Начато досудебное производство, по признакам преступления, предусмотренного ст.337 (Злоупотребление должностным положением) Уголовного кодекса.
Согласно ст. 94 УПК генеральный директор театра И.А.М. задержан и водворен в ИВС ГКНБ.
Идет следствие по установлению других причастных должностных лиц к данному факту и возмещения нанесенного ущерба государственному бюджету.
Генеральным директором театра является Истамбаев Алмаз Маматжанович.