|Обвиняемый в вымогательстве узбекский блогер Хайдаров получил восемь лет лишения свободы
20:56 01.12.2023
Обвиняемый в вымогательстве узбекский блогер получил восемь лет лишения свободы
Ферганский районный суд по уголовным делам приговорил блогера Олимжона Хайдарова к восьми годам колонии, признав его виновным по статьям о вымогательстве, клевете и оскорблении. Вердикт был оглашен 1 декабря, сообщает пресс-служба Верховного суда Узбекистана.
Дело уроженца России, директора компаний Turon mujdasi и Turon valley media Хайдарова состояло из нескольких параграфов обвинения. Преступление, подразумевающее повторное вымогательство или осуществленное рецидивистом (пункт "а" части 2 статьи 165 УК) в итоге было исключено.
Однако суд признал блогера виновным по:
- части 2 статьи 139 (клевета в печатном или иным способом размноженном виде, в том числе размещенная в СМИ, сетях телекоммуникаций или интернете) Уголовного кодекса республики;
- пункту "а" части 3 статьи 139 (клевета, соединенная с обвинением в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления) УК;
- пункту "а" части 3 статьи 140 (оскорбление в связи с выполнением потерпевшим своего служебного или гражданского долга) УК;
- пункту "б" части 2 статьи 165 (вымогательство в крупном размере) УК.
В отношении Хайдарова применили статьи о назначении наказания по совокупности преступлений и правилах сложения наказаний.
В результате его приговорили к восьми годам лишения свободы. Узбекистанец будет отбывать срок в колонии общего режима.
Кроме того, Бюро принудительного исполнения обязали заблокировать все страницы, аккаунты и группы в социальных сетях, принадлежащие осужденному блогеру.
Также отмечено, что поскольку потерпевшая сторона не предоставила в суде подтверждающих документов о нанесении материального ущерба, то этот момент не отражен в вердикте. Однако пострадавшим напомнили о праве обратиться за компенсацией в гражданский суд.
- Олимжон Хайдаров был задержан 29 июля в Коканде. По версии следствия, после того, как в июне текущего года пожарные машины не смогли проехать к торговому комплексу "Коканд Истиклол" для тушения возгорания, блогер подготовил критический материал о сокращении площади торговых рядов из-за расширения расстояния между ними. Затем Хайдаров стал угрожать руководителям рынка публикацией этих сведений и требовать $10 тысяч в обмен на нераспространение информации. Блогер получил $5000 и был задержан в момент передачи еще $2500.
Хайдарова водворили в следственный изолятор, где он сразу же объявил голодовку в знак протеста.
16 октября стало известно, что расследование дела блогера завершилось и все материалы были переданы в суд.
- Олимжон Хайдаров привлекался к ответственности и раньше. В декабре прошлого года суд приговорил его к штрафу в 21 млн сумов ($1900) за нарушение порядка проведения митингов и распространение ложной информации.