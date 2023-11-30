Обвиняемый в вымогательстве узбекский блогер Хайдаров получил восемь лет лишения свободы

20:56 01.12.2023

Обвиняемый в вымогательстве узбекский блогер получил восемь лет лишения свободы



Ферганский районный суд по уголовным делам приговорил блогера Олимжона Хайдарова к восьми годам колонии, признав его виновным по статьям о вымогательстве, клевете и оскорблении. Вердикт был оглашен 1 декабря, сообщает пресс-служба Верховного суда Узбекистана.



Дело уроженца России, директора компаний Turon mujdasi и Turon valley media Хайдарова состояло из нескольких параграфов обвинения. Преступление, подразумевающее повторное вымогательство или осуществленное рецидивистом (пункт "а" части 2 статьи 165 УК) в итоге было исключено.



