Спор из-за Гайаны может вызвать войну Венесуэлы с Бразилией и США

00:01 02.12.2023

Мадуро предъявляет территориальные претензии стране-соседу



Данила Моисеев

30.11.2023



Футболки с картой, где район Эссекибо обозначен как восточный регион Венесуэлы, в Каракасе не стесняясь носят те, кто готовит декабрьский референдум.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро выступил с телеобращением. Он призвал граждан страны принять активное участие в инициированном властями референдуме 3 декабря. Венесуэльцы должны высказаться по вопросу о том, признают ли они незыблемость границ соседнего государства Гайана или считают, что львиная доля его территории должна принадлежать Венесуэле. Есть опасения, что после референдума Мадуро попытается присоединить спорный регион силой. Этот вариант не сбрасывают со счетов в Гайане, обратившейся за помощью к США и Бразилии.



Референдум касается бассейна реки Эссекибо. Ныне эту территорию, покрытую джунглями и относительно слабо заселенную, контролирует Гайана: на нее приходится две трети площади этого государства.



А во времена испанского колониального владычества она находилась в административном подчинении Каракаса. Именно поэтому весь позапрошлый век эта земля была предметом ожесточенного территориального спора, который, казалось бы, разрешился в 1899 году, когда ее решено было оставить за Гайаной, тогда являвшейся британской колонией. Но после того как эта страна стала независимой в 1966 году, был подписан многосторонний договор о ее границах. Согласно принятой в Венесуэле трактовке этого документа, в нем бассейн реки Эссекибо за Гайаной юридически не закреплен. На референдуме венесуэльцам предлагается ответить, согласны ли они с тем, чтобы граница страны проходила по линии, установленной в 1899 году. А если нет, готовы ли они принять договор 1966 года "как единственный действующий юридический инструмент" для определения границы. В договоре предусмотрено создание совместной венесуэльско-гайанской комиссии, которая должна решить, что кому принадлежит. В Гайане считают, что решать нечего. Венесуэльские власти считают иначе. Они придумали даже обозначение будущей административной единицы страны – штат Гайана-Эссекибо.



"В единстве всех сил и всего общества я созываю всю Венесуэлу, все университеты подготовиться к голосованию, созываю все политические партии и политические группы – оппозиционные, центристские, правые, левые – всех в Венесуэле выступить за наш суверенитет и гарантировать великую победу венесуэльского человеческого достоинства", – заявил Мадуро, выступая по национальному телевидению. Он не пояснил, что будет делать в случае, если венесуэльцы выскажутся за, считай, территориальные претензии к стране-соседке.



В Каракасе напоминают, что референдум носит консультативный характер. Кроме того, после заключения договора 1966 года Венесуэла и Гайана много раз заявляли, что намерены разрешить территориальный спор мирным путем. Правда, и вооруженные инциденты были, но в далеком прошлом: в 1960–1970-х годах. В пятницу Международный суд ООН должен вынести решение о том, законен референдум или нет. Но Мадуро уже заявил, что для Венесуэлы это мало что будет значить.



Почему же венесуэльский лидер решил вспомнить о давнем споре? Актуальность вопроса о принадлежности региона возросла из-за того, что в районе Эссекибо были найдены крупные залежи нефти. С 2015 года здесь ведет разработки американская Exxon Mobil. И вот в октябре по месторождениям нефти возле реки Эссекибо компанией был сделан вывод о том, что общие имеющиеся запасы черного золота в Гайане больше, чем в таких странах, как ОАЭ и Кувейт.



В том же октябре США ослабили санкции против Венесуэлы, после того как Мадуро договорился с оппозицией о проведении прозрачных выборов. Но вскоре после этого Верховный суд запретил участие в них Марии Корины Мачадо. Она – самый перспективный оппозиционный кандидат, имеющий шансы одержать победу над Мадуро. В итоге все послабления со стороны Вашингтона оказались под угрозой отмены (см. "НГ" от 31.10.23). Тема территориального спора была поднята Мадуро как раз на фоне ухудшающихся отношений с США.



В Гайану уже выехали американские военные: договариваться о сотрудничестве. Насторожилась и Бразилия, имеющая обширную общую границу с двумя государствами. Самая крупная страна Латинской Америки выдвинула войска на севере, усилив меры безопасности. Имеются сообщения о том, что Венесуэла якобы уже готовится к вторжению и что на границах уже начались перестрелки. Правда, проверить эти данные журналистам пока не удается. В любом случае полномасштабных боевых действий пока точно не происходит.



"Честно говоря, инициатива Мадуро с юридической точки зрения выглядит абсурдно. Судьбу территории, которую Венесуэла признает своей, доверено решать тем, кто там не живет и никогда не жил", – сказал "НГ" директор Центра ибероамериканских исследований СПбГУ Виктор Хейфец.



Эксперт полагает, что если Мадуро действительно нацелился на вооруженный конфликт, то он очень рискует. В мире его не поддержит ни одна страна, чья позиция имеет значение для венесуэльского лидера. Вряд ли на сторону Мадуро станут Куба или Колумбия, власти которой наладили за последнее время отношения с Венесуэлой. Хейфец полагает, что страну не поддержит и РФ.



"У России и ее бизнесменов неплохие связи с Гайаной, в которой добываются бокситы. Мадуро рискует настроить против себя всех, даже тех, кто к нему относительно лояльно настроен. Я не думаю, что в такую игру он пустился исключительно из-за экономики. Мадуро куда важнее выступить в роли патриота, который защищает интересы страны, сплотить вокруг себя нацию. Хотя, полагаю, что он осознает, насколько дорого обошлось бы его стране вторжение", – считает Хейфец.



При этом эксперт затруднился ответить, вступятся ли не на словах, а на деле США и Бразилия за Гайану, если дело дойдет до боевых действий. Не исключено, что Мадуро как раз и рассчитывает, что последуют лишь словесное возмущение и санкции, которые и так будут ужесточаться по мере того, как снижаются шансы на налаживание отношений с Вашингтоном.