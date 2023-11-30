 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Сколько еще мадам Набиуллина будет калечить российскую экономику?
00:05 02.12.2023

Передышка для НАТО и ВСУ: Набиуллина остановила промышленный рост в России

Елена Острякова

Кредитная политика ЦБ РФ не позволила сделать военный сегмент мощнейшим драйвером экономики.

Об этом сегодня в эфире радиостанции "Вести ФМ" заявил российский публицист Михаил Леонтьев, передает корреспондент "ПолитНавигатора".



"Промышленный рост остановился, несмотря не беспрецедентный рост государственных инвестиций. Остановился он в результате денежно-кредитной политики, исключающей рост рыночными способами. Экономика не стала военной. Если бы она была военной, то роль Набиуллиной (глава ЦБ РФ – ред.) и Силуанова (министр финансов -ред.) сводилась бы к чисто бухгалтерским функциям, выполнению приказов, на самом деле, и поддержанию баланса", – сказал Леонтьев.

Единственное, что он поставил в заслугу Минфину и ЦБ – это сохранение российской платежной системы, но назвал это "технической работой". Между тем высокие кредитные ставки, по мнению эксперта, наносят непоправимый ущерб экономике.

"Я считаю, что Набиуллина человек чрезвычайно профессиональный, она знает, что делает. В течение 15 лет она выполняет задачу блокирования экономического роста и выполняет ее блестяще, потому что с инфляцией она ничего сделать не может, потому что инфляция по-другому регулируется. И вообще таргетирование инфляции в условиях военной экономики – это абсурд", – сказал Леонтьев.

Источник - politnavigator.net
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