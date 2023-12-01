"Нейтральная" Швейцария заморозила российские активы почти на $9 млрд. Опять утерлись?

00:07 02.12.2023

01.12.2023

Швейцария заморозила российские активы почти на $9 млрд

Швейцария заморозила российские активы на сумму 7,7 млрд швейцарских франков ($8,8 млрд), заявил пресс-секретарь Государственного секретариата Швейцарии по экономике (SECO) Фабиан Майенфиш.



На вопрос о том, изменился ли объем средств российского Центробанка на сумму около 8,45 млрд швейцарских франков, замороженных в стране, Майенфиш ответил "все так же".



Как пишет американский журнал Foreign Policy, использование активов РФ "ускорит финансовую фрагментацию", что в свою очередь серьезно затруднит работу западных спецслужб по отслеживанию финансовых потоков групп, связанных с терроризмом и распространением ядерного оружия. Вместе с тем развитие альтернативных финансовых систем за пределами стран Запада ослабит эффект от санкций, говорится в материале.



Кроме того, издание обратило внимание на то, что заявления США и союзников о возможном изъятии замороженных российских активах провоцируют обвинения в двойных стандартах. Многие считают, что Запад может пойти на нарушение тех правил, которые сам активно продвигает.



Не входящая в ЕС Швейцария ранее поддержала, несмотря на свой нейтральный статус, санкции ЕС против России, объявленные в связи со спецоперацией на Украине. Российское правительство в марте 2022 года утвердило перечень иностранных государств и территорий, совершающих в отношении России, ее компаний и граждан недружественные действия. Швейцарская Конфедерация включена в этот список.



В марте 2023 года Банк России выпустил отчет о структуре резервов, размещенных за рубежом. На 1 марта 2023 года сумма средств составляла $574,2 млрд. Начиная с марта 2022 года официальные лица Евросоюза заявляли о замораживании золотовалютных российских резервов на сумму около $316 млрд. По приблизительным подсчетам, на тот момент это составляло 51,6% от всех ЗВР России. Позднее к ним добавились еще $19 млрд активов российских бизнесменов, попавших в санкционные списки. Большая часть замороженных российских валютных резервов находится в Европе, порядка $210 млрд.