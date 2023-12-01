На кой лавровский МИД борется за сохранение членства РФ в ОБСЕ?

00:32 02.12.2023

Председатель ОБСЕ назвал исчерпанной дискуссию об исключении РФ



1 декабря 2023,

Дискуссия об исключении России из Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) исчерпала себя. Об этом 1 декабря заявил председатель организации, министр иностранных дел Северной Македонии Буяр Османи.



"Некоторые члены читают, что ОБСЕ была основана как платформа для предоставления диалога между странами, мыслящими в противоположном ключе. Предназначение ОБСЕ в том, чтобы собирать их вместе через сотрудничество и вовлечение, всеобъемлющий подход к безопасности для мира и стабильности в нашем регионе. Поэтому, я считаю: эта дискуссия исчерпала себя, по крайней мере, на данный момент", - заявил он на пресс-конференции по итогам министерской встречи.



Османи отметил, что существуют легальный и политический аргументы, чтобы исключить Россию из ОБСЕ. Но, по его словам, внутри ОБСЕ есть расхождения во мнениях по этому вопросу.



Четкая деградация: за что Лавров раскритиковал ОБСЕ

И справится ли Мальта с нынешним кризисом организации

Ранее 1 декабря глава МИД РФ Лавров по итогам участия в министерской встречи ОБСЕ заявил о полной деградации всего созданного в рамках организации по трем направлениям безопасности. По его словам, страны Запада не извлекли никаких уроков из своей провальной линии на разрушение ОБСЕ и продолжают добивать организацию.



Совет министров иностранных дел ОБСЕ проходит в Скопье 30 ноября и 1 декабря. Двухдневный формат мероприятия включил пленарные заседания и другие события в рамках совета и на его полях. В программе Лаврова были запланированы как многосторонние, так и двусторонние переговоры.



В ходе саммита государства - члены ОБСЕ достигли консенсуса о назначении Мальты председателем организации в 2024 году. Глава министерства иностранных и европейских дел и торговли Мальты Иан Борч, в свою очередь, сообщил, что нынешний председатель ОБСЕ ранее просил его взять на себя эту роль на следующий год. Он отметил, что вступит в должность 1 декабря.