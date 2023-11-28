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Запад хочет "войны креста и полумесяца"? - Виктор Шацких
00:38 02.12.2023

28.11.2023 Виктор ШАЦКИХ

На выборах в Нидерландах победила антиисламская партия. Ее лидер обещает запретить Коран
Ровно месяц назад президент Турции Реджеп Эрдоган выступил с зажигательной речью на "великом палестинском митинге" в Стамбуле. Осудил израильскую агрессию и стоящие за ней силы. Напомнил, что земля, вокруг которой идут кровавые распри евреев и арабов, еще недавно принадлежала Османской империи, и что мусульмане не будут равнодушно смотреть, как убивают их братьев-палестинцев.

.– Эй, Запад, – сказал Эрдоган, – я вас спрашиваю, вы хотите снова разжечь войну между полумесяцем и крестом?

И вот на днях, как бы отвечая турецкому президенту, на парламентских выборах в Нидерландах одержала победу откровенно антиисламская Партия Свободы. До недавнего времени эта партия считалась маргинальной. Даже экстремистской. Ее лидер Герт Вилдерс делал яркие и, прямо скажем, хамские заявления в адрес мусульман. Утверждал, что ислам это не религия, а тоталитарная идеология. Обещал полностью запретить иммиграцию из мусульманских государств. Говорил, что "выгнал бы пророка Мухаммеда из страны, если бы он жил в наше время".

В 2008 году этот Вилдерс прославился на весь мир как автор документального фильма, в котором было заявлено, что некоторые суры Корана это, по сути, инструкция для исламских экстремистов. В фильме приводились цитаты из священной книги, а затем "иллюстрации", сюжеты хроники, показывающие, как эти положения воплощают в жизнь мусульманские террористы. Коран сравнивался с "Майн кампф" Адольфа Гитлера.

Произведение голландского кинематографиста-любителя вызвало огромный скандал. Фильм резко осудили генеральный секретарь ООН, председатель Европарламента, лидеры и официальные представители многих стран и ведущих мировых конфессий. В мусульманских странах Герт Вилдерс был объявлен подстрекателем, нацистом и практически исчадием ада.

В последние годы позиция лидера Партии Свободы смягчилась, но не сказать, чтобы очень существенно. И вот теперь эта партия победила на выборах. Герт Вилдерс имеет все шансы стать премьер-министром. Характерно, что предыдущий голландский премьер "сломался" как раз на проблеме миграции. Возглавляемая им коалиция не смогла договориться о том, как справиться с растущим потоком переселенцев и беженцев с Востока. Премьер подал в отставку. Были назначены досрочные выборы – и на них победила антиисламская партия.

Правда, сокрушительной эту победу не назовешь. Партия Свободы всего лишь набрала чуть больше, чем каждая из еще нескольких голландских партий, более умеренных. И теперь Вилдерс будет создавать с ними коалицию. Надо добавить, что лидеры некоторых умеренных партий когда-то говорили, что коалиция с фашистами из Партии Свободы невозможна в принципе, но больше так не говорят.

Кстати, крупнейшую в стране Народную партию за свободу и демократию возглавляет госпожа Дилан Йешилгез, красивая темноволосая женщина из семьи турецких курдов. Дилан родилась в Анкаре. Ее отец был там профсоюзным лидером. Но у курдов в Турции большие проблемы. Примерно такие же, как у уйгуров в Китае. Поэтому семья Йешилгез переехала в Голландию. Там девочка закончила школу, потом университет и со временем стала одним из ведущих голландских политиков центристского толка. До лидерства в крупнейшей партии успела поработать министром юстиции и безопасности.

Как видим, голландское общество вполне толерантно относится к людям с неевропейской внешностью и восточным бэкграундом. Кстати, "нацист" Герт Вилдерс и сам на четверть индонезиец. В Нидерландах за последние несколько десятилетий сформировался довольно пестрый в этническом плане состав населения, особенно в больших городах. Но, похоже, голландцы решили, что у всего есть предел. По крайней мере, лидер Партии Свободы играет именно на таких настроениях. На недовольстве и страхах той части населения, которая все громче говорит об исламском засилии, о том, что старая добрая Голландия превращается не пойми во что.

На этих настроениях играют не только в Нидерландах. Как раз в те дни, когда там подводили итоги парламентских выборов, произошло резонансное преступление в Ирландии. В Дублине некий смуглый гражданин напал с ножом на женщину с двумя маленькими детьми. Они получили серьезные ранения. Преступника задержали прохожие. Когда в городе узнали, что нападавший – выходец из Алжира, начались беспорядки. В нескольких районах, населенных "не местными", горячие ирландские парни поджигали автомобили и автобусы, разбивали витрины магазинов. Рядом с местом преступления было совершено нападение на кордон полиции, между полицейскими и протестующими произошли серьезные столкновения.

Обычно такие уличные бесчинства в Европе устраивает противоположная сторона – выходцы из Северной Африки. Периодически или даже регулярно подобные вещи происходят, например, во Франции. Но тут мы видим что-то похожее на "ответку".

Разные эксперты оценивают эти новые тенденции по-разному. Вообще, говорить об объективности в подходах к этническим и религиозным конфликтам, на мой взгляд, невозможно в принципе. Для одних аналитиков, вполне серьезных, со всеми сертификатами, лидер Партии Свободы – безусловный фашистский выродок. А Европа – общий дом всех народов. Делить представителей этих народов на хозяев и гостей это нацизм. Давайте еще черепа начнем измерять. Если некоторые новые европейцы считают, что их женщины должны надевать хиджабы – пускай надевают. У нас демократия и толерантность.

Но вот в Иране, например, в 1960-70-е годы тоже расцветала толерантность. Местные девушки носили уже почти такие же мини-юбки, как француженки и американки. Иранцы слушали рок-н-рол. А потом страну почему-то повело в противоположную сторону. К традиционным ценностям. Вряд ли это нравилось всем девушкам в Иране, но любителям рок-н-рола и мини-юбок пришлось смириться или уехать из страны.

Другие сертифицированные эксперты объяснят вам, что в словах Вилдерса нет ничего предосудительного. И вообще он серьезный перспективный лидер, никакой не экстремист. А проблемы, которые поднимает Партия Свободы, действительно назрели и требуют решения. Так, например, считает американский историк и специалист по исламу Даниэль Пайпс. Он называет Вилдерса одним из наиболее перспективных и авторитетных политиков в Нидерландах и полагает, что у него есть все шансы стать премьер-министром страны.

Остроты в это новое голландское блюдо добавляет то обстоятельство, что Партия Свободы не только антиисламская, но и произраильская. Такое сочетание не назовешь неожиданным. Но подчеркнутое отношение к Израилю как форпосту цивилизации на Ближнем Востоке ("Израиль является первой линией обороны Запада" – говорит Герт Вилдерс) прибавляет этой партии врагов и заставляет задуматься ее потенциальных союзников.

Думаю, многие европейцы готовы согласиться с тем, что "у всего есть разумные пределы", что "Европа должна оставаться Европой". Но Израиль эти люди считают агрессором, а сионизм расистской теорией. Поскольку в Торе, священной книге иудеев, никак не меньше, чем в Коране, таких мест, которые представителями других религий толкуются как проявление национального превосходства и оправдание захватнической политики Израиля.

Источник - zonakz.net
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